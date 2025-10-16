Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce

Sedmatřicetiletý útočník opustil spoluhráče ve středu. Blackhawks oznámili, že si kvůli osobním záležitostem bere krátké volno, dál nechtěli situaci komentovat.
V kabině ale šlo o velké téma. „Mluvili jsme o tom před zápasem i po něm,“ přiznal Frank Nazar, jenž nekompromisní demolici Blues doprovodil gólem.
Folignova dcera Milana se narodila s nedomykavostí mitrální (dvojcípé) chlopně. Ještě před prvním měsícem života absolvovala experimentální zákrok, stala se nejmladší osobou, které byla srdeční chlopeň vyměněna.
V osmi letech musela na další operaci. A teď, krátce po dvanáctých narozeninách, ji podstoupila znovu.
Její rodiče před čtyřmi lety založili neziskovou organizaci The Heart’s Playbook, aby prostřednictvím výzkumu pomohla pacientům, kteří se potýkají s podobnými zdravotními obtížemi.
Foligno a jeho manželka Janelle o příběhu své dcery otevřeně mluví, podpory se dočkali i od vedení NHL.
„Modlíme se za Nicka a celou jeho rodinu. Výhru jim věnujeme, chtěli jsme to zvládnout především kvůli našemu kapitánovi,“ popisoval Nazar v pozápasovém rozhovoru s novináři.
Povedlo se. A vskutku náramným způsobem.
Chicago na ledě St. Louis excelovalo. Po nerozhodné první třetině (2:2) se rozjelo, v prostřední dvacetiminutovce odskočilo do vedení 5:2, nepřibrzdilo ani ve třetím dějství.
Třináct hráčů si připsalo alespoň bod, nejlépe si počínali Ilja Michejev (1+1), Lukas Reichel (2+0), Connor Bedard (0+2) a obránce Alex Vlasic, který se blýskl třemi asistencemi.
„Sedlo nám to, hráli jsme uvolněně a bavili se hokejem. Takové zápasy si chcete co nejvíc užít. Hodně jsme stříleli, napadalo nám to tam,“ pochvaloval si Reichel.
Spokojený byl i kouč Jeff Blashill, jeho svěřenci uspěli podruhé v řadě: „Bylo znát, že Blues neprožívají svůj nejlepší večer. My tvrdě bojovali, poctivě bránili, vynikly také individuality. Cítím, že se zlepšujeme.“
Ani on nezapomněl na dálku vyjádřit podporu chybějícímu kapitánovi, jenž v minulosti šéfoval i kabině Columbusu: „Je to naprosto elitní lídr, duše kabiny a prodloužená ruka trenérů. Jsem rád, že si kluci poradili i bez něj.“
Až se Foligno vrátí, parťáky za výkon proti St. Louis jistě pochválí.