Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce

Autor:
  13:05
Měli o motivaci navíc. Možná i proto po ledě létali a St. Louis zcela převálcovali. Drtivé vítězství 8:3 věnovali absentujícímu kapitánovi a jeho rodině. Nick Foligno, populární postava napříč NHL, se od zbytku mužstva odpojil kvůli operaci srdce své dvanáctileté dcery. „Myslíme na ně,“ hlásili hokejisté Chicaga.
Nick Foligno mává fanouškům Chicaga před začátkem utkání s Montrealem.

Nick Foligno mává fanouškům Chicaga před začátkem utkání s Montrealem. | foto: AP

Nick Foligno se raduje z gólu proti Bostonu.
Ryan Greene se raduje s parťáky ze střídačky z gólu proti St. Louis.
Nick Foligno (vlevo) v bitce s A.J. Greerem z Floridy.
Hokejisté Chicaga se radují z gólu proti St. Louis.
38 fotografií

Sedmatřicetiletý útočník opustil spoluhráče ve středu. Blackhawks oznámili, že si kvůli osobním záležitostem bere krátké volno, dál nechtěli situaci komentovat.

V kabině ale šlo o velké téma. „Mluvili jsme o tom před zápasem i po něm,“ přiznal Frank Nazar, jenž nekompromisní demolici Blues doprovodil gólem.

Folignova dcera Milana se narodila s nedomykavostí mitrální (dvojcípé) chlopně. Ještě před prvním měsícem života absolvovala experimentální zákrok, stala se nejmladší osobou, které byla srdeční chlopeň vyměněna.

V osmi letech musela na další operaci. A teď, krátce po dvanáctých narozeninách, ji podstoupila znovu.

Kulich podpořil kanonádu Buffala, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu

Její rodiče před čtyřmi lety založili neziskovou organizaci The Heart’s Playbook, aby prostřednictvím výzkumu pomohla pacientům, kteří se potýkají s podobnými zdravotními obtížemi.

Foligno a jeho manželka Janelle o příběhu své dcery otevřeně mluví, podpory se dočkali i od vedení NHL.

„Modlíme se za Nicka a celou jeho rodinu. Výhru jim věnujeme, chtěli jsme to zvládnout především kvůli našemu kapitánovi,“ popisoval Nazar v pozápasovém rozhovoru s novináři.

Hráči St. Louis dobývají branku Chicaga.
Hokejisté Chicaga se radují z gólu proti St. Louis.

Povedlo se. A vskutku náramným způsobem.

Chicago na ledě St. Louis excelovalo. Po nerozhodné první třetině (2:2) se rozjelo, v prostřední dvacetiminutovce odskočilo do vedení 5:2, nepřibrzdilo ani ve třetím dějství.

Třináct hráčů si připsalo alespoň bod, nejlépe si počínali Ilja Michejev (1+1), Lukas Reichel (2+0), Connor Bedard (0+2) a obránce Alex Vlasic, který se blýskl třemi asistencemi.

„Sedlo nám to, hráli jsme uvolněně a bavili se hokejem. Takové zápasy si chcete co nejvíc užít. Hodně jsme stříleli, napadalo nám to tam,“ pochvaloval si Reichel.

Spokojený byl i kouč Jeff Blashill, jeho svěřenci uspěli podruhé v řadě: „Bylo znát, že Blues neprožívají svůj nejlepší večer. My tvrdě bojovali, poctivě bránili, vynikly také individuality. Cítím, že se zlepšujeme.“

Ani on nezapomněl na dálku vyjádřit podporu chybějícímu kapitánovi, jenž v minulosti šéfoval i kabině Columbusu: „Je to naprosto elitní lídr, duše kabiny a prodloužená ruka trenérů. Jsem rád, že si kluci poradili i bez něj.“

Až se Foligno vrátí, parťáky za výkon proti St. Louis jistě pochválí.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 16. 10. 2025:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
16. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.47
Columbus vs. ColoradoHokej - - 17. 10. 2025:Columbus vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 3.16
  • 4.22
  • 2.04
Philadelphia vs. WinnipegHokej - - 17. 10. 2025:Philadelphia vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.90
  • 4.08
  • 2.20
New Jersey vs. FloridaHokej - - 17. 10. 2025:New Jersey vs. Florida //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.07
  • 4.08
  • 3.17
Ottawa vs. SeattleHokej - - 17. 10. 2025:Ottawa vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.15
  • 4.06
  • 3.01
Montreal vs. NashvilleHokej - - 17. 10. 2025:Montreal vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
17. 10. 01:00
  • 2.11
  • 4.05
  • 3.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Tomášek se prosadil v premiéře

Snový vstup do nové sezony hokejové NHL prožil David Pastrňák. Hvězdný český útočník Bostonu u výhry 3:1 na ledě Washingtonu zaznamenal gól a dvě asistence, jednou přihrával i centr Pavel Zacha. V...

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

16. října 2025  13:16

Modlíme se za vás! Chicago věnovalo výhru kapitánovi, jeho dcera jde na operaci srdce

Měli o motivaci navíc. Možná i proto po ledě létali a St. Louis zcela převálcovali. Drtivé vítězství 8:3 věnovali absentujícímu kapitánovi a jeho rodině. Nick Foligno, populární postava napříč NHL,...

16. října 2025  13:05

První Češi v NHL: Ale my nejsme Češi! hájili se bratři Šťastní. Byli to frajeři

Premium

Jejich nástup na zámořskou scénu znamenal přelom v dějinách National Hockey League. Emigrace bratří Šťastných v srpnu 1980 a jejich působení v Quebec Nordiques rozčísly ustálené pořádky...

16. října 2025

I Liga mistrů je příležitost, říká brankář Kavan po postupu. Kometa má jiné priority

Český mistr nebude chybět ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. Brňané, zdecimovaní zraněními, vyrukovali už podruhé téměř kompletně se sestavou mladíků. A výprask od Ilvesu Tampere nahradili...

16. října 2025  10:23

Kulich podpořil kanonádu Buffala, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu

Středeční zápasy hokejové NHL přinesly dva osmigólové triumfy. Buffalo rozneslo 8:4 Ottawu i díky brance Jiřího Kulicha a St. Louis doma překvapivě vybuchlo 3:8 s Chicagem. Skvělý výkon podal brankář...

16. října 2025  7:13,  aktualizováno  8:20

Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku

Premium

Do čtvrtfinále mistrovství světa se procpali tak tak ze čtvrtého místa ve skupině. Proti nim stáli hokejisté Kanady, tým napěchovaný slovutnými jmény z NHL. MacKinnon, Crosby či Binnington... Květen...

16. října 2025

Hradec končí v Lize mistrů. Brno po výhře postupuje, vyzve Luleu. Spartu čeká Zug

Základní část hokejové Ligy mistrů je minulostí. Do play off půjdou české týmy s bilancí dvou postupujících celků a jednoho vypadnuvšího. Černý Petr zbyl na Hradec Králové, který ve středu prohrál na...

15. října 2025  19:30,  aktualizováno  23:42

Vítkovice rozprášily Litvínov. Debakl 8:2 doprovodily novým střeleckým rekordem

Další trudný výsledek zaznamenali hokejisté Litvínova. Na ledě Vítkovic si ve středu v předehrávce 16. kola připsali osmou porážku v řadě, ne ovšem ledajakou. Severočeši prohráli vysoko 2:8, jde o...

15. října 2025  17:15,  aktualizováno  20:57

Slavia poskočila do čela první ligy, Vsetín prohrál s posledním béčkem Pardubic

První hokejová liga má nového lídra. Po dvanácti kolech se na čelo vyhoupla Slaviia, která ve středu vyhrála na ledě Chomutova 0:4. Pražané tak předskočili Litoměřice, jež padly na kluzišti nováčka...

15. října 2025  20:50

Brankář Lukeš míří z Kladna na hostování do Liberce, nahradí zraněného Hamalčíka

Hokejový gólman Štěpán Lukeš odchází z Kladna do Liberce, kde bude hostovat do konce sezony. Vedení Bílých Tygrů tím reaguje na zranění své brankářské dvojky Petra Hamalčíka, který musí podstoupit...

15. října 2025  17:42

Smát se, nebo brečet? Rangers se doma trápí, mohou vytvořit negativní rekord NHL

Tradiční hokejový klub v NHL, jenž v této sezoně slaví 100 let existence. Velké jméno napříč celým sportovním světem, které má k dispozici slavnou halu Madison Square Garden. Jenže právě v ní hráči...

15. října 2025  17:40

Napětí v Buffalu: hvězda nadává, fanoušci se bojí a kouč kritizuje Kulicha. Posadí ho?

Z druhé lajny do první a zase zpátky. Odtud mimo sestavu a na tribunu. To všechno velmi rychle. Netradiční cesta, ale pro Jiřího Kulicha realita. Tedy alespoň podle indicií, které přichází z NHL....

15. října 2025  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.