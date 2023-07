Aby nechodil pozdě! Na hvězdného teenagera dohlédnou vysloužilí veteráni

Veteráni totiž mají Bedardovi pomoct etablovat se v seniorském hokeji. Chránit ho na ledě i mimo něj, správně ho nasměrovat, aby mohl dosáhnout vrcholu svého nezměrného potenciálu.

Konkrétně má jít o tři jedince do útoku.

Taylor Hall, který sezonu 2022/23 strávil v nabitém Bostonu, sám vstupoval do NHL jako jednička draftu.

Nick Foligno, jeden z nejuznávanějších lídrů napříč NHL, šest sezon vedl Columbus jako kapitán.

Corey Perry, neoblíbený mezi soupeři, člen věhlasného Triple Gold Clubu (vítězů olympiády, mistrovství světa a Stanley Cupu).

Hall přišel spolu s Folignem v rámci výměny z Bostonu, kam Blackhawks poslali dva mladé obránce Regulu a Mitchella. Foligno následně stejně jako Perry podepsal jednoletý kontrakt za čtyři miliony dolarů.

„Jsme nadšení, že jsme mohli získat hráče takového kalibru, jako jsou Nick a Taylor. Přináší bohaté zkušenosti, které posílí nejen náš útok, ale také pomůžou s vývojem celého týmu,“ pronesl krátce po trejdu generální manažer Kyle Davidson.

„A Corey Perry... ten ví, jak vyhrávat a co dělat, aby byl správným profesionálem. Navíc už pracoval s naším koučem Lukem Richardsonem, když ještě působili v Montrealu. A ten viděl, jak pracoval s mladými spoluhráči, velmi to ocenil. Proto ho přivádíme i my,“ sdělil na konto třetí posily.

Právě mentorování nejenom Bedarda, ale i dalších mladých hokejistů jako Lukase Reichela nebo Kevina Korchinského hrála v příchodu trojice naprosto klíčovou roli.

„Na tuhle příležitost se ohromně těším, samozřejmě taky na Connora Bedarda. Viděl jsem ho v několika zápasech, hlavně na juniorském šampionátu. Pro Blackhawks začíná velmi pozitivní období,“ užívá si nové angažmá Perry.

Osmatřicetiletý křídelník má z příchozích zkušeností nejvíce. Bez čtyř zápasů odehrál v play off NHL dvě stě mačů, v roce 2007 získal s Anaheimem Stanley Cup, mezi lety 2020 a 2022 třikrát padl ve finále.

Bodově už neexceluje tolik jako u Ducks, přesto bude jeho přítomnost pro vývoj Bedarda klíčová.

„Půjde hlavně o rady mimo led, v šatně. Chci mu být dobrým spoluhráčem, pomáhat mu s věcmi na denní bázi. Ujistit se, že ví, co dělá, kam směřuje. A aby chodil všude včas,“ uvádí.

PŘICHÁZÍ JEDNIČKA. Connor Bedard jde na pódium při draftu NHL.

Bedard neoslňuje jen kousky mezi mantinely, sebevědomí z něj září i před kamerami nebo novináři. „Je velmi dobře vychovaný, poznáte to z jeho přístupu k médiím. A navíc má na sebe vysoké nároky,“ hlásí Hall a navazuje: „Pro hráče jako já nebo Foligno to bude o tom nechat ho hrát a snažit se z něj neustále dostávat to nejlepší. A taky eliminovat jakékoliv vlivy, které by ho mohly rozhodit.“

V Chicagu už se neřeší výsledky - dřív tlak na úspěch, loni zase nevadily prohry pro vyšší šance na lepší umístění na draftu - a pořadí v tabulce. Do popředí se dostává správné uchopení výchovy budoucího jádra týmu.

Do něj bezpochyby bude patřit Bedard jako elitní centr. A i on oceňuje, jaké kroky organizace provádí.

„Bude to pro mě výjimečné, v NHL jsou tito hráči už opravdu dlouho. Učit se od tak skvělých hokejistů je úžasné. Můžu se jich na cokoliv zeptat, třeba Hall šel podobnou cestou jako já,“ těší Bedarda.

Hall se stal jedničkou draftu v roce 2010. Tlak na svou osobu tedy zná, navíc byl také u vstupů dalších prvních voleb do NHL. Jako spoluhráč sledoval úvodní krůčky v nejlepší hokejové lize na světě Ryana Nugenta-Hopkinse, Naila Jakupova, Connora McDavida, Nico Hischiera i Jacka Hughese.

Chicago na papíře značně posílilo. Překonat počin z poslední sezony, tedy 59 bodů a třicáté místo, by neměl být problém.

„Posily nám pomůžou vyhrát několik zápasů,“ myslí si Bedard.

Víc než výsledky však budou fanoušci jistě řešit Bedardovy výkony.

A očekávání mají velká.