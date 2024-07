Šampioni k Bedardovi. Chicago přivedlo zkušenosti, už nechce hrát na dně NHL

„Connor hrál v posledním roce skvěle, vyhrál Calder Trophy a všechno je na správné cestě. Stále je to osmnáctiletý kluk, pořád se učí,“ doplnil.

I proto bylo Chicago velice aktivní po otevření trhu s volnými hráči. A sázelo především na zkušenosti. Posuďte sami.

Útočník Patrick Maroon, 36 let, 780 startů v základní části, dalších 163 v play off. A hlavně trojnásobný vítěz Stanley Cupu z let 2019, 2020, 2021.

Nováček sezony Connor Bedard.

Obránce Alec Martinez, 36 let, 818 zápasů v základní části, 131 v play off. Rovněž trojnásobný šampion z let 2012, 2014, 2023.

V Chicagu jistě doufají, že sázka na ostřílené borce tentokrát vyjde. V organizaci mají ještě v živé paměti, jak v uplynulé sezoně dopadla anabáze s Coreym Perrym.

Také on měl plnit funkci Bedardova mentora, ale během ročníku se potýkal s osobními problémy, kvůli kterým skončil v asistenčním programu. Dokonce se spekulovalo o jeho poměru s matkou mladé hvězdy. S klubem se Perry rozešel po pouhých šestnácti duelech.

Bedard i přes kolující fámy a zdravotní problémy ukázal svůj potenciál. V 68 utkáních si připsal 61 bodů (22+39), zaslouženě získal ocenění pro nováčka roku. V nadcházející sezoně bude těžit z rad nových lídrů.

Maroon a Martinez přinesou poctivost, pracovitost a týmovost, zároveň dokážou přitvrdit. Především oni dva by měli zastat vůdčí roli vedle stejně starého Nicka Foligna, který přišel loni.

„Vidíte, jak tvrdě se hraje play off, a pokud chcete být konkurenceschopní, musíte mít hloubku v týmu se zkušenými hráči, kteří vám každý zápas pomohou bojovat a vyhrávat,“ řekl Richardson.

V kádru z mladých nadějí působí také Kevin Korchinski. Dvacetiletý obránce má za sebou první plnohodnotnou sezonu v elitní soutěži. Právě jemu by ve vývoji mohl pomáhat Martinez.

JE MŮJ. Obránce Alec Martinez slaví se Stanley Cupem.

V NHL strávili závěr sezony rovněž mladí forvardi Frank Nazar a Landon Slaggert. Vzhledem k početně výraznému posílení lze ovšem očekávat jejich vytížení na farmě v Rockfordu.

„Nemůžeme všechno nechat jen na našich mladých hráčích. Když je vytáhnete z Rockfordu moc brzy, vytrhnete je z jejich přirozeného vývoje, což nemusí být ideální. Může je to naopak srazit dolů,“ líčil kouč Blackhawks.

A proto vedle Maroona a Martineze přivedl generální manažer Kyle Davidson další zkušené hráče.

Do týmu z Illinois přišel útočník Teuvo Teräväinen, který odehrál v NHL 670 utkání a v roce 2015 získal Stanley Cup právě s Chicagem. Nyní se do klubu po osmi letech v Carolině vrátil, podepsal smlouvu na tři sezony za 16,2 milionu dolarů. Právě on by měl zaujmout pozici v prvním útoku společně s Bedardem.

„Abychom získali puky, musíme mít velké chlapy. A jakmile je máme, chceme hrát rychle. Právě hráč jako on vám pomůže zůstat na puku. Čím déle na něm jsme, tím více toho můžeme udělat. Lze tak frustrovat soupeře a rozhodit jeho taktiku,“ přiblížil Richardson.

Bedarda s Teräväinenem by v elitní formaci mohl doplnit devětadvacetiletý Tyler Bertuzzi, kterého klub získal na čtyři roky za 22 milionů dolarů. Ani tím ale Blackhawks s doplňováním soupisky nekončili. Přišel také útočník Craig Smith s 928 starty v NHL, obránce T.J. Brodie naskočil do 908 zápasů.

„Potřebujeme mít široký kádr. V poslední sezoně jsme viděli, jak se vším mohou zamotat zranění a další komplikace. Myslím, že máme ty správné zkušené borce a máme jich dost na to, aby pomáhali tlačit mladé hráče výš a výš,“ zhodnotil Richardson.

Ten doufá, že přebudovaný tým bude více konkurenceschopný. Vždyť Blackhawks byli ve skončeném ročníku druhý nejhorší výběr celé soutěže, když zaznamenali pouhých 23 výher. Do play off se dostali za posledních sedm sezon jednou.

Po dalším doplnění kádru by se rádi odlepili ze spodku tabulky a nerozdávali body tak snadno. Až na ledě se ovšem ukáže, zda spojení Bedarda se zkušenými hráči zafunguje.