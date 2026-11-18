Bedard ihned po souboji s Paulem, který teprve předcházel vhození kotouče na led, upadl na kolena, vzápětí vstal a zamířil rovnou do kabiny. Levou rukou ještě naštvaně bouchl hokejkou do ledu, zatímco pravou držel po celou dobu pokrčenou a zdviženou rukavicí vzhůru. Do utkání se již nevrátil.
Podívejte se na moment, který Connoru Bedardovi přivodil zranění:
Connor Bedard heads down the tunnel after appearing to injure his shoulder on a faceoff. https://t.co/jPoiKYpGwX— TSN (@TSN_Sports) November 18, 2026
Zatím není zřejmé, s jakým problémem se hvězdný lídr potýká. Trenér Jeff Blashill bezprostředně po utkání uvedl, že bližší informace budou k dispozici teprve poté, co Bedard podstoupí podrobnější vyšetření. S ohledem na rozezlenou reakci a frustraci jedničky draftu z roku 2023 nelze vyloučit opětovné potíže s ramenem, s nimiž se v minulosti Bedard potýkal.
Loni před polovinou prosince si poranil pravé rameno právě při buly v závěru zápasu proti St. Louis. Nemusel na operaci, do sestavy se pak vrátil 9. ledna po vynechání 12 zápasů, ale až do konce února nechodil přes svoji pozici centra na vhazování.
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Bedard kapitánem, patří k nejmladším v NHL. Získal si respekt všech, zní z Chicaga
Levé rameno si pak poranil letos zkraje července v průběhu letní přípravy, o několik dní později podstoupil operaci. Podle původních předpokladů měl být mimo hru až do listopadu, ale vrátil se už v polovině října.
Blackhawks se s citelnou ztrátou v souboji s Maple Leafs vypořádali a dovedli utkání k vítězství 6:3. Podílel se na tom před svým odstoupením gólově i Bedard, jenž v závěru druhé části vrátil po vyrovnání Toronta už za 35 sekund krásnou střelou vedení na stranu Chicaga.
Bedard i přes zmeškaný start ročníku vede s přehledem bodování mužstva s 18 body z 15 utkání za sedm branek a 11 asistencí.