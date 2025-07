Zápas měl i českou stopu, na straně poražených kruté skóre kousal forvard Dmitrij Jaškin. Ten kromě českého pasu vlastní i ten ruský, stále působí v KHL a tedy platí, že za národní tým nastupovat nemůže.

Jeho celek udržel krok s našlapaným kádrem ze zámoří necelou úvodní třetinu. Když po 17 minutách srovnával Nikolaj Goldobin na 3:3, asi jen málokdo si pomyslel, že si zástupci ruské hokejové soutěže už nepřipíšou ani jednu trefu.

Brankář Ilja Sorokin v dresu výběru ruských hvězd z NHL zasahuje proti Nailu Jakupovovi v charitativním utkání proti hráčům KHL.

Ještě v úvodní dvacetiminutovce přidal výběr NHL další dvě branky, prostřední dějství pak opanoval poměrem 7:0.

„S tímto výsledkem jsme samozřejmě nepočítali. Všichni byli trochu v šoku. Je teď červenec, takže nejsme v nejlepší formě, ale snažili jsme se. Každopádně jsme to dělali pro lidi, takže je to v pořádku,“ popisoval Goldobin.

Podobná slova volil i bývalý legendární obránce Vjačeslav Fetisov na otázku, zda výsledek nemůže poškodit image ruské soutěže.

Kirill Kaprizov v dresu výběru ruských hvězd z NHL zakončuje v charitativním utkání proti hráčům KHL.

„To snad ne. Vždyť je léto a děje se toho spousta. Kluci už mají tréninkovou zátěž, bylo to pro rozvoj hokeje. Herní myšlení obou týmů bylo podobné, ale hráči NHL měli vyšší úroveň provedení,“ uvedl Fetisov pro agenturu TASS.

Ve druhé části si svoji jedinou trefu připsala i hlavní hvězda, nejlepší střelec v historii zámořské soutěže Alexandr Ovečkin. Ten společně s Artěmijem Panarinem a Michailem Sergačjovem za proběhlou akcí stojí.

I přesto ho ale organizátoři dokázali překvapit, když mu na ledové ploše darovali ke gólovému rekordu automobil čínské značky Jetour. Na ledě se pak na pozici levého kruhu objevilo speciální logo s příznačným názvem „Ovečkinova kancelář“, neboť právě z tohoto místa je jeho střela vyhlášená.

Zpestření zažil elitní útočník rovněž při rozbruslení, které s ním absolvovali synové Sergej a Ilja. Při samotném charitativním klání v Moskvě pak hvězdného kanonýra zastoupili jiní střelci.

Hattrickem se blýskl Vasilij Podkolzin z Edmontonu, dvakrát se prosadil Maxim Tsyplakov, útočník New York Islanders.

Alexandr Ovečkin v dresu výběru ruských hvězd z NHL v charitativním utkání proti hráčům KHL.

Právě proti tomuto celku si Ovečkin na začátku dubna připsal rekordní 895. gól. Tehdy v bráně překonal dalšího Rusa – Ilju Sorokina, se kterým tentokrát nastoupili v jednom týmu.

„Je velká čest tady hrát. A nejen s ním. Každý tady má velké jméno. Dokonce jsme i trochu cítili nervozitu. Celkově bylo opravdu skvělé představit se v takovém zápase,“ líčil devětadvacetiletý gólman.

V poli se pak kromě Ovečkina či Panarina prosadili i další hvězdní hráči, například Kirill Kaprizov nebo Jevgenij Malkin. Úspěšným zakončením zvaným Michigan se pak zaskvěl mladík Matvej Mičkov.

Podívejte se na gól Matveje Mičkova:

Pozornost i tak ale poutal především Ovečkin. Opět totiž přišla na přetřes jeho budoucnost, neboť mu po příští sezoně končí smlouva ve Washingtonu a spekuluje se o jeho návratu do Ruska.

Ten už dříve nastínil sám Ovečkin, Capitals pak těmto zvěstem přidali v e-mailové zprávě pro nejvěrnější fanoušky. A ačkoliv klub později informaci dementoval, naznačila návrat do Moskvy i útočníkova manželka Anastasia Šubská. Právě k jejímu výroku se odchovanec Dynama vrátil i tentokrát.

„Řekla, že se možná vrátím hrát do Ruska? To je holý nesmysl, který vy novináři začínáte otáčet a stavíte Nasťu do takové pozice, že údajně řekla, že je to moje poslední sezona. Možné je vše,“ citovala Ovečkina agentura TASS.

I kdyby ale v zámoří setrval i nadále, lze očekávat, že se na ledě v rodné vlasti za rok znovu představí. Z charitativního utkání hvězd NHL a KHL totiž chtějí v Rusku udělat tradici.

A zatímco loňský premiérový ročník přinesl remízový výsledek 8:8, druhé vydání skončilo až nečekaným porovnáním kvality hráčů obou lig.