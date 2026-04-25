Čeští gólmani v hlavní roli: Tři výhry, Dobeš a Dostál se málem prali, Vejmelka zářil

Autor:
  12:38
Vybrat jednoho z nich by vzhledem k dění v nočních zápasech nebylo fér. Všichni si zmínku zaslouží. Čeští brankáři v NHL zapsali vítězství a nejen to, výrazně se o nich mluvilo. Hokejové trio Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Jakub Dobeš slýchá chválu a jeho momenty obletěly i sociální sítě.

Začněme třeba u Dobeše.

I třetí zápas série Montrealu s Tampou došel do prodloužení, podruhé se radoval z výhry český brankář.

A zažil na události naplněný večer. Kromě několika zákroků, kdy musel zůstat ve svém brankovišti stoprocentně pozorný, si mimo jiné vysloužil i dva dvouminutové tresty.

Nejprve v první třetině za smolné podrážení, které Lightning potrestali gólem, a ve druhé dvacetiminutovce za spor se slovenským obráncem Erikem Černákem.

Dobeš, Vejmelka i Dostál vychytali výhry a vedení v sériích play off

Ve 25. minutě Dobeš propustil za svá záda lacinou střelu Brandona Hagela a pár sekund poté se český brankář dostal do konfliktu s Nikitou Kučerovem.

Ten na něj pravděpodobně cosi zahlásil, Dobeš se po něm ohnal. Pak do gólmana vrazil ještě Černák.

Dobeš rozhazoval rukama, než se ale celá situace mezi ním a hráči Tampy stihla více vyhrotit, vložil se mezi ně čárový rozhodčí a hlavně hráči Canadiens.

Od té doby fanoušci na Kučerova bučeli, kdykoliv měl kotouč na holi. Oceňovali jiné tvrdé zákroky i pohledné akce, zkrátka v Montrealu se opět strhlo na tribunách šílenství.

„Zažili jsme to už minulý rok. Ještě jsem neviděl na telefonu, co se děje venku, ale každý rok mě něco překvapí. Jsme moc rádi, že máme takové fanoušky. V neděli to bude zase super, jsme natěšení,“ říkal po zápase Dobeš pro iDNES.cz

Nikita Kučerov z Tampy v šanci před brankou Montrealu, kterou hájí Jakub Dobeš.

Nakonec mohl být šťastný, Lane Hutson totiž v prodloužení rozhodl povedenou střelou o výhře 3:2 a Montreal se ujal vedení v sérii 2:1.

Stejně je na tom i Dostál s Anaheimem, který v noci uspěl proti Edmontonu (7:4).

A zatímco Dobeš se ocitl v přímém konfliktu, Dostál mu jen přihlížel. Byť i on se mohl zapojit.

Se sirénou se v rohu kluziště strhla mezi oběma týmy šarvátka, český brankář ji jel pozorovat zblízka, ale chytil ho sudí a odtáhl jej pryč.

Mezitím zpozorněl i jeho protějšek Connor Ingram, který vyrazil ke středovému kruhu, což většinou značí, že by se rád popral, právě s Dostálem.

Rozhodčí ale takovou rozepři nedovolili, Dostál se uculoval pod maskou, Ingram poté odjel do kabiny. Na peprnou roztržku mezi brankáři tak nakonec nedošlo.

A ačkoliv Dostál ve třetím duelu už neudržel hvězdného Connora McDavida na nule a povolil mu jeden gól i asistenci, stále mohl být tím spokojenějším.

Nejlepší na světě. Čeští brankáři táhnou týmy v NHL, opora by se hodila i Rulíkovi

McDavid totiž po konci klání seděl na střídačce a smutně hleděl, Dostál se radoval se spoluhráči ze druhého vítězství.

A podobné pocity zažíval i Vejmelka s Utahem, jenž po výhře 4:2 rovněž vede v sérii nad Vegas 2:1. Možná snad ještě o něco silnější a veselejší, protože právě bývalý brankář Komety hrál ve třetím střetnutí naprosto stěžejní roli.

Na jeho branku se od úvodu valil jeden útok za druhým, Golden Knights trávili v útočném pásmu spoustu času. A i když se jim dařilo držet vysokou střeleckou aktivitu, Vejmelku ne a ne překonat.

Karla Vejmelku v brance Utahu překonal Nic Dowd (26) z Vegas.

V jednu chvíli v televizním vysílání dokonce svítilo skóre 4:0 pro Utah, přestože Vegas vedlo na střely 18:8.

Vejmelka zářil, dlouho držel čisté konto, až ve 34. minutě jej o něj připravil Jack Eichel. Poté inkasoval ještě jednou, tři minuty před koncem zápasu, kdy se Utah už prakticky do útočných výpadů ani nedostával.

Vegas povolilo Utahu jen 12 střel na branku, vůbec nejméně v historii klubu v play off. Přesto to na výhru nestačilo. Z velké části kvůli brankáři na druhé straně, jenž pochytal 30 ran.

„Vejmelka byl neuvěřitelný,“ říkal útočník Clayton Keller.

Hlavní trenér Mammoth Andre Tourigny zase přidal: „Vejmelka byl pevný jako skála. V klíčových momentech vytáhl zásadní zákroky.“

Nejen on, ale i Dobeš a Dostál jsou dva vyhrané zápasy od postupu do druhého kola. Čeká je ale ještě těžká šichta. Jejich týmy je totiž k udržení nadějí na úspěch nutně potřebují.

Český gólman Jakub Dobeš leží zavalený v brankovišti.
Karel Vejmelka kryje blafák Bretta Howdena.
Český brankář Lukáš Dostál čelí nájezdu Connora McDavida.
Jakub Dobeš v brance Montrealu chytá puk po střele Gage Goncalvese z Tampy.
18 fotografií
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

