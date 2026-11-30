Úvodní list s padesáti nejlepšími gólmany na portálu NHL.com vám nestačí, tuzemské jedničky totiž figurují až v těch úplně nejspodnějších patrech hokejových statistik.
Michal Postava se dvěma zápasy odpustí – sice se uvedl parádně, ale už válí zase pouze na farmě.
Pozornost směřujme jinam.
Na gólmany, kteří ještě v minulém ročníku patřili k jasným jedničkám, k naprosté elitě celé NHL.
Na kvartet Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Daniel Vladař, Jakub Dobeš.
Vlady je za svoji práci královsky placený, aby tlak zvládl a tým podržel. Chcete velké peníze, musíte doručit.