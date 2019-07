Úsvit českých gólmanů v NHL. Jak povýší Mrázek, Rittich a Francouz?

Novináře sezval k Vltavě na Náplavku. Slunce oblíbené místo pro pražské kratochvíle vyhřálo do snesitelných teplot, občas příjemně fouklo a Petr Mrázek se usmíval.

Úterní chvilky perfektně vyjadřovaly jeho hokejové rozpoložení.

Na zakotvené lodi 27letý brankář do kamer, mikrofonů a diktafonů opakoval věty o spokojenosti. Počátkem týdne si Mrázek plácl s Carolinou, kde v předchozích měsících úspěšně restartoval svoji vadnoucí kariéru.

„Od začátku jsem doufal, že to nakonec bude Carolina. Bylo mojí prioritou zkusit se s ní domluvit,“ vykládal Mrázek.

Několik nocí ve vlasti strávil čekáním na telefonáty z Ameriky, mluvilo se o zájmu Edmontonu. Ale nakonec se Mrázek upsal na další dva roky Hurricanes, během nichž si vydělá 6,25 milionu dolarů.

„Říkal jsem mu, že tam musí podepsat, protože v Carolině mám naplánovaný trip na golf,“ zavtipkuje Ondřej Pavelec, bývalý dlouholetý gólman z NHL. „Nejdůležitější je, že bude mít lepší pozici než minulý rok. Myslím, že to pro něj dopadlo dobře,“ dodává Pavelec.

Po rozpačité sezoně Petr Mrázek restartoval kariéru v Carolině, chytat za ni bude i dál.

Zatímco loni musel Mrázek v přebudovaném týmu Caroliny Mrázek přesvědčovat, že si nadále zaslouží mít výsadu chytat ve slavné lize, v nadcházející ročníku na něj chtějí Hurricanes od počátku navalit hordu zodpovědnosti.

„Posledních pár let nebyla sranda v Carolině chytat, ale přišlo víc mladších kluků. Zaujali lidi, hráli dobrý hokej, který se mi hrozně líbil. Týmy v play off přehrávali, nehráli na náhodu a i gólmanovi se pak chytá líp,“ říká Pavelec.

Mrázkovi se dařilo. Čechovi, jemuž kritici vyčítali až příliš sebevědomé vystupování, zapracoval na psychice. Měl slušná čísla a většinu tažení v play off odchytal jako jednička. K tomu si sedl s trenérem Rodem Brind’Amourem, který mu věří. Zásadně by se nic nemuselo změnit ani po brankářské rošádě. Klub místo veterána Curtise McElhinneyho přivedl gólmana Jamese Reimera, jenž si za dva roky vydělá i o chlup více než český konkurent.

„Těžko se to odhaduje, ale vypadá to, že by Mráza měl začít jako jednička a Reimer dvojka,“ tuší Pavelec. „A upřímně? Reimer toho na Floridě moc neodchytal a moc se mi nelíbil, když už byl v Torontu. Myslím, že McElhinney byl lepší gólman. Ve velké nadsázce bych řekl: Tím líp pro Mrázu. Ale nikdy nevíte,“ doplňuje 31letý exreprezentant.

Rittichovo čekání

Povýšení do role jedničky může před startem NHL vyhlížet i další našinec. Nejprve ale musí Davidu Rittichovi doputovat z Calgary nabídka na uzavření nového kontraktu.

„Klidně se může stát, že zase budu čekat až do arbitráže,“ připustil 26letý gólman. Už loni hrozilo, že výši platu pro českého gólmana určí hokejový soud. Líčení bylo naplánované na 28. července, kdy se měl Rittich doma v Česku ženit. Klub se nakonec s Rittichovými zástupci ale loni těsně před arbitráží dohodl.

Dočká se lukrativnější smlouvy? David Rittich vyhlíží v Calgary nový dlouhodobější kontrakt.

Jednání se natahují i nyní také proto, že Flames průběžně řeší prodloužení kontraktů s dalšími hokejisty. Rádi by udrželi například Matthew Tkachuka a zároveň musí uvažovat, kolik peněz pod platovým stropem si musí ponechat pro český objev.

Mezitím Rittichovi, jenž si kromě výkonů získal náklonnost manažerů trpělivostí, pracovitostí a týmovostí, Calgary přivedlo nového konkurenta. Po pondělním otevření volného trhu s hráči ulovilo Cama Talbota.

Otevření trhu s volnými hráči Jaké změny se v NHL udály?

„A velkým důvodem tohoto přestupu je David Rittich,“ prohodil generální manažer Flames Brad Treliving. „Cam nepřišel, aby nahradil Davida, ale aby ho podporoval,“ dodával.

Lze vyčíst, že ve Flames s Rittichem víc než počítají. O českém brankáři se pochvalně vyjadřoval i jeho nový kolega. Ale nenechte se zmást, že se zkušenější Talbot v 31 letech spokojí s pozicí dvojky.

„Ještě není tak starý. Měl jednu špatnou sezonu, předchozí měl výborné. Nemyslím si, že by to Flames hned takhle na začátku rozdělili,“ upozorňuje Pavelec. „Na druhou stranu má David důvěru klubu. Nepřivedli k němu úplně jasnou jedničku, která by tam chytala za sedm milionů dolarů. David ví, že když bude dobře chytat, bude v bráně.“

Přichází Francouzův čas. I dalších Čechů?

Česká čísla v základní části NHL David Rittich - 45 zápasů, 91,1 úspěšnost zásahů, 2,61 gólový průměr

Petr Mrázek - 40 zápasů, 91,4 úspěšnost zásahů, 2,39 gólový průměr

Michal Neuvirth - 7 zápasů, 85,9 úspěšnost zásahů, 4,27 gólový průměr

Pavel Francouz - 2 zápasy, 94,3 úspěšnost zásahů, 1,96 gólový průměr

Výraznější porci minut by v NHL od podzimu mohl dostávat i Pavel Francouz. Dlouholetý reprezentační gólman se minulou sezonu otrkával na farmě Colorada, kde zaujal. V dresu Avalanche si připsal ale jen dva starty, přes zkušenější a štědřeji honorované brankáře - Semjona Varlamova a Philippa Grubauera - se neprosadil.

Fandové v Denveru si Čecha oblíbili. I odborníků zaznívaly věty, že v jiné organizaci by Francouz dostal větší příležitost. „To jsou spekulace. Nenávidím, když se řekne, že nedostal šanci. Takhle to není. Jestli na to brankář má, dřív nebo později se do NHL dostane,“ tvrdí Pavelec.

A ta chvíle nastane zřejmě teď.

Rusa Varlamova poslalo Avalanche do Islanders a na oficiálním twitterovém účtu Coloradase objevila věta generálního manažera klubu Joea Sakica: „Sázíme na Francouze!“

Roční šichta 29letého kliďase v AHL se vyplatila. Během květnového mistrovství světa prodloužil v Coloradu smlouvu, trvaleji by se měl přesunout o patro výš a být dvojkou v NHL. „Nikdo vám nezaručí jasný kontrakt, když jdete z Evropy do NHL. Musíte si to vybojovat. Francík ale mohl mladší i další české kluky přesvědčit, že cesta do NHL vede přes farmu,“ poznamenává Pavelec.

Na farmě San Jose v uplynulé sezoně nezklamal Josef Kořenář. Washington nyní prodloužil kontrakt i jinému českému brankářskému mládenci - Vítkovi Vaněčkovi. „Mladých gólmanů máme dost. Když si budeme říkat, že ne, nebude to pravda.,“ říká Pavelec. „Máme je, pracujeme s nimi, ale v určitém věku se to zadrhává a nejdou nahoru, jak bychom chtěli.“

Poslední týdny ale napovídají, že čeští gólmani za mořem dokážou objevit cestu k úspěchu, proklestí se přes všechny nástrahy. A zatímco reprezentační obránci Jeřábek, Šulák, Pyrochta se Šustrem nebo forvardi Sedlák s Hykou si vybrali krok do KHL, české brankářské šiky v NHL neoslabují.

Naopak, role našinců s betony bude podstatnější než v minulé sezoně.