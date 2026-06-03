Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Češi a Rusové utvoří společný tým v NHL. A problém už prý není ani Světový pohár

Robert Rampa
  6:32
Ze zámoří přišla nečekaná a těžko představitelná zpráva. Češi spolu s dalšími národy utvoří v únoru 2027 společný tým s Rusy na turnaji NHL v rámci Utkání hvězd. Vedení elitní soutěže navíc oznámilo, že od Mezinárodní hokejové federace (IIHF) obdrželo zprávu, že Češi, Švédové ani Finové neplánují bojkotovat Světový pohár 2028, pokud se ho budou účastnit Rusové.

Český hokejista David Pastrňák (vpravo) slaví vstřelený gól s hvězdným kanadským útočníkem Connorem McDavidem (97). | foto: NHL/ via Getty Images

Už si představujete, jak David Pastrňák nebo Martin Nečas ve stejném dresu slaví góly s Alexandrem Ovečkinem, Nikitou Kučerovem nebo Kirillem Kaprizovem?

Pravidla nového turnaje NHL

Exhibiční turnaj se má hrát ve třech hráčích v poli a o většině obsazení (celkem devět hráčů do pole a dva brankáři) mají rozhodovat od prosince fanoušci. Každý tým pak sehraje čtyři pětiminutové zápasy a dva nejlepší postoupí do desetiminutového finále o odměnu ve výši dva miliony dolarů.

Utvořit mají společný tým pod názvem „Zbytek světa“ a kromě Čechů a Rusů ho budou moct doplnit i Švýcaři, Němci a další národy.

NHL na únor příštího roku vymyslela nový formát pro víkend hvězd a Kanaďané, Američané, Švédové a Finové budou reprezentovat svoje vlastní země.

Mnohem překvapivější zprávu ovšem přinesl zástupce komisionáře NHL Bill Daly ohledně Světového poháru pro rok 2028: „Mluvil jsem toto ráno se zástupci IIHF a ti neočekávají, že by Švédové, Finové a Češi bojkotovali Světový pohár, pokud se ho Rusové zúčastní.“

„Ale nepředbíhejme. Sama IIHF zatím neučinila žádné rozhodnutí ohledně Rusů v příští sezoně. To pro nás bude s výhledem na Světový pohár důležité,“ dodal Daly.

Dveře pro návrat Rusů (a Bělorusů) do mezinárodního hokeje i přes stále trvající válečnou agresi na Ukrajině se poslední týdny otevírají čím dál více.

Během květnového mistrovství světa totiž IIHF oznámila, že Disciplinární komise IIHF anulovala lednové rozhodnutí Rady IIHF o tom, že Rusové a Bělorusové budou chybět i příští sezonu. Právě Rusové se proti rozhodnutí odvolali.

Neznamená to, že Rusové dostali pozvánku zpět.

Jde o to, že Rada IIHF musí přijít s jinými, a hlavně relevantnějšími argumenty než s těmi, že jde o bezpečnostní opatření. Nejvyšší vedení IIHF dosud nikdy z právních důvodů neřeklo naplno, že Rusové a Bělorusové chybí v civilizované sportovní společnosti kvůli válce na Ukrajině.

Vždy se odvolávalo na to, že by nedokázalo zajistit bezpečnost účastníků turnajů. A to už nestačí.

Blíží se návrat Rusů do světového hokeje? Vedení IIHF mlží: Nesmí to být příliš brzy

„Návrat Ruska nesmí přijít příliš brzy, je třeba počkat na správný okamžik,“ uklidňoval po svém na konci šampionátu současný prezident IIHF Luc Tardiff.

Jenže takoví Bělorusové už dostali povolení k návratu na juniorské mistrovství světa do 18 let, kde se mají dokonce utkat s Českem, a do ženského mistrovství světa čtvrté divize.

Věci se mění rychle. I vedení NHL ještě v březnu veřejně hlásalo, že s účastí Ruska na Světovém poháru příliš nepočítá. „Pokud se určité věci nestanou (konec války), pravděpodobně se nezúčastní,“ tvrdil Daly.

Pro NHL je ale absence Ruska z byznysového pohledu problém, zákulisím se nesou dlouho zprávy, že přemýšlí, jak to udělat, aby Rusko nechybělo, a zároveň se nespustila vlna nevole.

První země bojkotují návrat Běloruska do hokeje. Rusko cítí šanci: Pozastavíme KHL

Světový pohár bude hostit Praha a dvě kanadská města – dá se tedy spekulovat, že pokud by se Rusové turnaje zúčastnili, nehráli by skupinu v Česku.

Zpráva o tom, že by Česko turnaj nebojkotovalo, je ovšem překvapivá i s ohledem na aktuální vyjádření prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika, který pro sport.cz řekl: „Návrat Ruska na mistrovství světa nepřichází do úvahy, dokud tato země vede jako agresor válku proti Ukrajině.“

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Češi a Rusové utvoří společný tým v NHL. A problém už prý není ani Světový pohár

Český hokejista David Pastrňák (vpravo) slaví vstřelený gól s hvězdným...

Ze zámoří přišla nečekaná a těžko představitelná zpráva. Češi spolu s dalšími národy utvoří v únoru 2027 společný tým s Rusy na turnaji NHL v rámci Utkání hvězd. Vedení elitní soutěže navíc oznámilo,...

3. června 2026  6:32

Ztráta času sem jezdit. Kanada se smiřuje s těžkou prohrou, experti bijí na poplach

Zklamaní Kanaďané po porážce od Norů v utkání o bronzové medaile

Prohra v olympijském finále. A teď další nezdar, tentokrát na mistrovství světa, které Kanada zakončila porážkou s Norskem (2:3 v prodloužení) v utkání o bronz. Uplynulou sezonou prošla bez zisku...

2. června 2026  16:07

Zrod dynastií, nečekaní hrdinové i slavící Češi. Připomeňte si finálové bitvy v NHL

Hokejisté Floridy pózují se Stanley Cupem po úspěšném finále s Edmontonem.

Souboj o bájný Stanley Cup začíná. Zvednou jednu z nejcennějších sportovních trofejí nad hlavu hokejisté Vegas, nebo Caroliny? To ukážou až nadcházející dny a týdny. Finále opět napíše řadu příběhů,...

2. června 2026  13:23

Nejsem tím pravým. Šéf švýcarského svazu po nešťastném finále hokejistů rezignoval

Šéf švýcarského hokejového svazu Urs Kessler

Ač Švýcaři zažili patrně nejlepší mistrovství světa v historii, dopadli stejně jako v letech předešlých. Stříbro, to už není úspěch, ještě navíc doma. A tamní svaz se po porážce ve finále s Finskem...

1. června 2026  16:20

Ohromný smolař, tahouni i norský hrdina. Jak vypadá výběr největších hvězd z MS?

Aleksander Barkov s pohárem pro mistry světa, předává mu prezident Mezinárodní...

Na turnaji táhli a oslnili. Řada z nich „jen“ naplnila očekávání, další překvapili. Sedm jmen se ale ve výběrech novinářů a ředitelství hokejového mistrovství opakovalo nejčastěji. Hokejová redakce...

1. června 2026  15:35

Nelze ho nahradit. Finové opěvují Barkova, maminka zlatého střelce po gólu omdlela

Aleksander Barkov přijíždí s trofejí pro mistry světa k finským spoluhráčům.

Nepřipisoval si zásluhy. Ani ve chvíli, kdy se mu na krku houpala zlatá medaile pro vítěze mistrovství světa. „Že bych já byl klíčem k úspěchu? Tak to nevidím,“ pousmál se po finále se Švýcarskem...

1. června 2026  14:20

Těžká skupina pro hokejisty, za rok hrozí tuhý boj o čtvrtfinále. Jaké mají soupeře?

Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Finskem ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

Jen co skončil jeden šampionát, známé už jsou skupiny pro ten nadcházející. A že se čeští hokejoví fanoušci mají na co těšit. Jubilejní 90. mistrovství světa totiž pořádá Německo, konkrétně města...

1. června 2026  9:50

Bez gólu se vyhrát nedá. Švýcaři po dalším finále smutní: Bolí být na druhé straně

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohře ve finále mistrovství světa

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Od startu prodloužení stála celá hala na nohou. Domácí příznivci hnali švýcarské hokejisty k vytouženému cíli. Zlatu. Jenže v 71. minutě je zpražil přesnou trefou Konsta Helenius. „Bolí to,“ shodli...

1. června 2026  7:09

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

31. května 2026  23:49

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 si ale hokejisté Finska došli pro zlato. Jejich program, výsledky, historickou bilanci,...

31. května 2026  23:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Smutný hattrick dokonali na domácím šampionátu, kde opět skončili těsně pod vrcholem. Program a výsledky...

31. května 2026  23:14

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

31. května 2026  23:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.