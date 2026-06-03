Češi a Rusové utvoří společný tým v NHL. A problém už prý není ani Světový pohár

Už si představujete, jak David Pastrňák nebo Martin Nečas ve stejném dresu slaví góly s Alexandrem Ovečkinem, Nikitou Kučerovem nebo Kirillem Kaprizovem?
Pravidla nového turnaje NHL
Exhibiční turnaj se má hrát ve třech hráčích v poli a o většině obsazení (celkem devět hráčů do pole a dva brankáři) mají rozhodovat od prosince fanoušci. Každý tým pak sehraje čtyři pětiminutové zápasy a dva nejlepší postoupí do desetiminutového finále o odměnu ve výši dva miliony dolarů.
Utvořit mají společný tým pod názvem „Zbytek světa“ a kromě Čechů a Rusů ho budou moct doplnit i Švýcaři, Němci a další národy.
NHL na únor příštího roku vymyslela nový formát pro víkend hvězd a Kanaďané, Američané, Švédové a Finové budou reprezentovat svoje vlastní země.
Mnohem překvapivější zprávu ovšem přinesl zástupce komisionáře NHL Bill Daly ohledně Světového poháru pro rok 2028: „Mluvil jsem toto ráno se zástupci IIHF a ti neočekávají, že by Švédové, Finové a Češi bojkotovali Světový pohár, pokud se ho Rusové zúčastní.“
„Ale nepředbíhejme. Sama IIHF zatím neučinila žádné rozhodnutí ohledně Rusů v příští sezoně. To pro nás bude s výhledem na Světový pohár důležité,“ dodal Daly.
Dveře pro návrat Rusů (a Bělorusů) do mezinárodního hokeje i přes stále trvající válečnou agresi na Ukrajině se poslední týdny otevírají čím dál více.
Během květnového mistrovství světa totiž IIHF oznámila, že Disciplinární komise IIHF anulovala lednové rozhodnutí Rady IIHF o tom, že Rusové a Bělorusové budou chybět i příští sezonu. Právě Rusové se proti rozhodnutí odvolali.
Neznamená to, že Rusové dostali pozvánku zpět.
Jde o to, že Rada IIHF musí přijít s jinými, a hlavně relevantnějšími argumenty než s těmi, že jde o bezpečnostní opatření. Nejvyšší vedení IIHF dosud nikdy z právních důvodů neřeklo naplno, že Rusové a Bělorusové chybí v civilizované sportovní společnosti kvůli válce na Ukrajině.
Vždy se odvolávalo na to, že by nedokázalo zajistit bezpečnost účastníků turnajů. A to už nestačí.
|
Blíží se návrat Rusů do světového hokeje? Vedení IIHF mlží: Nesmí to být příliš brzy
„Návrat Ruska nesmí přijít příliš brzy, je třeba počkat na správný okamžik,“ uklidňoval po svém na konci šampionátu současný prezident IIHF Luc Tardiff.
Jenže takoví Bělorusové už dostali povolení k návratu na juniorské mistrovství světa do 18 let, kde se mají dokonce utkat s Českem, a do ženského mistrovství světa čtvrté divize.
Věci se mění rychle. I vedení NHL ještě v březnu veřejně hlásalo, že s účastí Ruska na Světovém poháru příliš nepočítá. „Pokud se určité věci nestanou (konec války), pravděpodobně se nezúčastní,“ tvrdil Daly.
Pro NHL je ale absence Ruska z byznysového pohledu problém, zákulisím se nesou dlouho zprávy, že přemýšlí, jak to udělat, aby Rusko nechybělo, a zároveň se nespustila vlna nevole.
|
První země bojkotují návrat Běloruska do hokeje. Rusko cítí šanci: Pozastavíme KHL
Světový pohár bude hostit Praha a dvě kanadská města – dá se tedy spekulovat, že pokud by se Rusové turnaje zúčastnili, nehráli by skupinu v Česku.
Zpráva o tom, že by Česko turnaj nebojkotovalo, je ovšem překvapivá i s ohledem na aktuální vyjádření prezidenta hokejového svazu Aloise Hadamczika, který pro sport.cz řekl: „Návrat Ruska na mistrovství světa nepřichází do úvahy, dokud tato země vede jako agresor válku proti Ukrajině.“