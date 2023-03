Výrazné české premiéry v NHL: Nového koncert či bengál bitkaře Kočího

Jsou chvíle, kdy se sen mění ve skutečnost. Pro hokejistu představuje výjimečný moment třeba vstup do NHL. Největší šťastlivci si ho ozdobí nějakým zvlášť povedeným počinem. Třeba Lukáš Rousek si nemůže stěžovat na svůj debut v dresu Buffalo Sabres, na nějž si musel počkat skoro do čtyřiadvaceti let.

V pondělní partii s Montrealem na sebe upozornil bilancí 1+1, čímž mezi krajany okopíroval Pouzara, Voráčka či Nedorosta.

Podle statistika Jiřího Vítka překonal Pouzarův český rekord, když pohotovou dorážkou skóroval už v čase 3:49 svého úvodního mače. Přidal se tak do společnosti borců, kteří do nejslavnější soutěže nevklouzli bez povšimnutí.