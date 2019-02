Česká hitparáda v NHL: září kreativní Krejčí i úspěšní Mrázek a Frolík

Jde o výčet nejlepších akcí českých hokejistů v NHL za posledních sedm dní. Která akce se vám líbila nejvíce? Hlasujte v anketě.

Pořadí z minulého týdne ovládl Tomáš Hertl za svou odvážnou kličku, druhý byl Jakub Vrána, třetí Petr Mrázek.

Na nové akce se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.

Michael Frolík Naznačení, změna, gól

Calgary Flames nejsou s 81 body lídrem Západní konference bezdůvodně (aktuální stav pro čtvrtek). Začátkem týdne jejich kvalitní útok řádil proti Arizoně při výhře 5:2. Včetně českého útočníka Michaela Frolíka, který ve třetí části zvyšoval na 4:2.

Flames úspěšně napadali rozehrávku Coyotes, puk se dostal na levé straně k Eliasu Lindholmovi, což vedlo k šanci pro Frolíka. Český útočník projížděl před brankářem Calvinem Pickardem, naznačil kličku do bekhendu, pak záměr změnil, připravil si puk do forhendu a skóroval.

Na gól Frolíka se podívejte ve videu:



David Krejčí (1) Nabídka na rychlou jízdu

Nestál u finální nahrávky, ale bez něj by akce vůbec nevznikla. David Krejčí při výhře Boston Bruins nad San Jose Sharks poměrem 6:5 po prodloužení znovu prokázal svou šikovnost a zařídil pro Karsona Kuhlmana první gól v NHL.

Místo tradičního nahození puku si vybral lob, kterým přehodil statickou obranu Sharks a vybídl k rychlé jízdě Jakea DeBruska. Ten pochopil, rozjel se, přebruslil i hvězdného obránce Erika Karlssona a v situaci dva na jednoho nahrál Kuhlmanovi do gólové šance.



Na lob Davida Krejčího se podívejte ve videu:

David Krejčí (2) Vykoupání gólmana

Anaheim Ducks mají zraněné dva gólmany (John Gibson, Chad Johnson), i proto dostává první příležitost v NHL 26letý brankář Kevin Boyle. Statistiky nemá špatné, (v AHL se drží nad 90 procenty, v NHL po třech duelech dokonce nad 95), ovšem zkušenosti z NHL musí teprve nabrat. Využil toho David Krejčí při výhře Bruins 3:0.

V druhé třetině za stavu 1:0 nastoupil Krejčí v přesilovkové formaci. S pukem na levé straně míchal, až Boyle viditelně vyjel mimo řádné postavení a nechal za sebou odkrytou bránu. Krejčí ho kličkou objel a poslal puk do brankoviště, kde ho za čáru doklepl spoluhráč z útoku Jake DeBrusk.

Na akci Davida Krejčího se podívejte ve videu:

Petr Mrázek Připravené betony

K rutinním zákrokům přidal Petr Mrázek pár „brilantních“, jak je nazvaly oficiální stránky NHL, a vychytal za Carolina Hurricanes nulu. Dallas Stars naopak třikrát inkasovali a domů odjeli bez bodů.

Mrázek se předvedl zejména ke konci první třetiny proti pokusům Bretta Ritchieho a Andrewa Cogliana. Nejprve Ritchie nasměroval puk na špičku levého betonu Mrázka, po něm dorážel Cogliano opět do připravené nohy Mrázka.

Na zákroky Petra Mrázka se podívejte ve videu:

Lukáš Sedlák Poslal puk mezi betony

Čtyři zápasy klid, pak se znovu trefil. Lukáš Sedlák tento týden proti Tampě ve třetí třetině určil konečný výsledek 1:5 z pohledu Columbusu. Pro klub na hraně postupu do play off to není dobrý výsledek, Sedláka gól i tak potěšil. Necelé dvě minuty před koncem zápasu překazil čisté konto brankáře Andreje Vasilevského.

Obránce Tampy Dan Girardi zaspal při přechodu Blue Jackets do útoku, Sedlák nabral rychlost středem útočného pásma, zpracoval puk bruslí a bekhendem ho umístil skrz betony vysokého Rusa v bráně.

Na gól Sedláka se podívejte ve videu: