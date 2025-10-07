Premium

České strádání pokračuje. Hokejistů v NHL ubývá, juniorům se nedaří. A může být hůř

  18:25
Nadšení fanoušci mají zase na co koukat. V noci startuje zámořská NHL, s ní jde do akce také skupina českých hokejistů. Lépe řečeno skupinka. Přece jen jejich počet v posledních letech klesá a tentokrát může být vůbec nejnižší za uplynulých třicet let.
Jiří Kulich z Buffala leží na ledě po zákroku v utkání s Vegas. | foto: Reuters

Když v sezoně 2022/23 vystřelila cifra na číslo 41, laický pohled napovídal, že by Češi zase mohli začít do dění v NHL promlouvat o něco hlasitěji.

Svůdná vyhlídka ale brzy zmizela.

Hned do dalšího ročníku naskočilo o devět tuzemských vyslanců méně, v uplynulé sezoně dokonce jen 29. Vůbec nejmíň od rozpadu Československa.

A tohle číslo může ještě klesnout.

Ze zámoří totiž odešli Jakub Vrána, Jakub Lauko nebo Jan Rutta, na farmu se propadl David Kämpf.

Útočník Nashvillu Jakub Vrána během utkání proti Vegas.

V současnosti na soupiskách týmů z NHL figuruje 21 českých hokejistů, z toho sedm brankářů. Někteří mohou dostat pár zápasů v průběhu sezony, ale bude jich víc než osm?

Spíš by šlo o překvapení.

Přitom českým juniorům se na mezinárodní scéně daří, na posledních třech šampionátech pokaždé brali medaili (dvakrát bronz, jednou stříbro), i předtím hráli semifinále.

Fandové najednou dostali naději, že by z některých z nich mohly být opory dokonce i v nejlepší lize na světě.

Kapitán Stanislav Svozil okouzloval skvělým bruslením, další zadák David Špaček parádním přehledem ve hře, David Jiříček dělovkou od modré, Jiří Kulich sázel jeden gól za druhým, Eduard Šalé zásoboval spoluhráče přesnými nahrávkami, Matyáš Šapovaliv zase dominoval kolem branky.

Čeští junioři Eduard Šalé, kapitán Jiří Kulich a Matyáš Šapovaliv si po loňském smutném stříbru nyní užívají bronzové oslavy.

Jenže ze všech jmenovaných se v NHL pevněji usadil jen Kulich, navíc teprve od loňského podzimu, zato ale proklouzl hned do první formace Buffala.

Ani Jiříček, šestka draftu, pořád nemá stálé místo, Špačkovi nepomohl ani zlatý šampionát v Praze.

Je to problém nejen pro olympijské hry v Miláně, ale také pro budoucnost českého hokeje obecně. Vždyť na začátku tisíciletí byste v NHL našli víc než 70 českých hokejistů.

Ještě před 15 lety jich bylo 48.

Teď dají Češi takové číslo sotva dohromady i s „farmáři“.

Zase nic. Blümela nikdo nezachránil, jde na farmu. Byl málo nebezpečný, vysvětlil kouč

Navíc brzy z NHL zmizí generace Ondřeje Paláta, Radka Faksy, Tomáše Noska, zanedlouho i Tomáše Hertla či Radka Gudase. A celkové číslo českých hráčů tak může dál klesat, pokud se nadějní mladíci nevyšvihnou mezi elitu.

Že v ní nejsou teď, neznamená, že se do ní neprobojují časem. Trpělivost je klíčová a jak ukázal David Tomášek, cestu mohou volit všelijakou.

Převyšoval extraligu, přesunul se do silnější švédské SHL a i tam byl dost možná nejlepším ze všech. A tak přilákal pozornost týmů z NHL, až mu Edmonton nabídl místo v áčku. V devětadvaceti letech.

David Tomášek (86) brání puk před Jadenem Schwartzem.

Takových případů není mnoho nejen v českém prostředí, nýbrž v celoevropském měřítku.

Celky z NHL si raději piplají talenty počínaje draftem, pro zkušené borce, kteří válí na starém kontinentu, nesahají zrovna často.

Proto by se náramně hodilo, aby čeští junáci ověnčení medailemi z juniorských šampionátů navázali na týmové úspěchy a prorazili i mezi dospělými.

Z odloženého do NHL? Mrtka prožívá strmý růst, chválí ho. Buffalo se ale musí poučit

Jde o další klíčový krok nejen v jejich kariérách, ale také ve vývoji českého hokeje.

Třeba se některý z nich dočká už v této sezoně. V AHL jich trpělivě přešlapuje celá řádka, největší šanci má asi Šalé v Seattlu, na kempu oslnil také Mrtka patřící Buffalu.

Ale reprezentačnímu kouči Radimu Rulíkovi by se jich hodilo víc. Ať má do budoucna z čeho vybírat. Třeba už před olympijskými hrami.

Doktoři řekli, že je konec. Kovář vypráví o restartu v Curychu i bolavé bitvě s bratrem

Premium

V Curychu strávil čtyři měsíce. Kdyby však Jakub Kovář mohl, zůstal by snad dodnes. „Bylo to nádherné období, zpětně asi nejlepší část mé kariéry,“ vzpomíná s nostalgií. Navzdory krátkému angažmá,...

7. října 2025

Nová smlouva je na světě. McDavid značně slevil, rekord se nekoná. A Edmonton slaví

Mělo jít o dlouhotrvající ságu, kterou rozsekne až po několikatýdenním jednání. Nakonec skončila ještě před startem nového ročníku. Nejlepší hokejista světa Connor McDavid i nadále zůstane v...

6. října 2025  19:24

