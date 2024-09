Pastrňák, Nečas, ale kdo dál? O šanci se hlásí Kulich, ke zlepšení ale asi nedojde

Že českých hokejistů v NHL v posledních letech nepřibývá, není žádný revoluční objev. To samé platí u počtu opor v zámořských klubech. Mezi ně se řadí vlastně jen David Pastrňák, možná Martin Nečas. Spoustu našinců balancuje na hraně sestavy, platí za lepidla do čtvrtých formací, co se po pár letech vcelku logicky raději vypraví do Evropy. A výrazné zlepšení nečekejte ani v nadcházející sezoně.