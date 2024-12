Kam až se Pastrňák propadá? Překoná Nečas Jágra? Jak Češi „válí“ v NHL

Část 1/6

Martin Nečas

Martin Nečas z Carolina Hurricanes oslavuje gól.

Už teď je za víc jak polovinou bodů, které nasbíral v minulé sezoně. To se zastavil na čísle 57, nyní se vyhřívá v popředí produktivity celé ligy se 37. Nikdo mu nemůže zazlívat, pokud si tuhle parádní formu neudrží přes celou sezonu.

Ale teď září. Blíží se k první třetině sezony a zatím má náběh na výjimečných 126 zápisů do statistik, čímž by překonal třeba Pastrňákovo maximum (113). Konkrétně by se jednalo o historicky třetí nejlepší český počin v hokejové NHL.

První čtyři drží Jágr, jenž nejvíce vynikal v sezoně 1995/96, kdy se zastavil na 149 bodech. Ještě třikrát se v kariéře dostal nad 120, přesněji na 127, 123 a 121.

Nečas navíc netěží z toho, že by mu spoluhráči servírovali do prázdné klece jeden puk za druhým. On je tvůrcem akcí, které pomáhají Hurricanes vyhrávat zápasy. Jiní lídři jako Sebastian Aho, Andrej Svečnikov nebo Seth Jarvis na něj nestačí.