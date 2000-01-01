náhledy
Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ni bojují buď na hraně sestavy, nebo mají blízko k povolání z farmy?
Autor: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš, Getty Images
FILIP CHYTIL (Vancouver Canucks). Do kempu přijížděl odhodlaný, opět připravený ukázat, čeho je schopný. Jenže v přípravném duelu zakopl o rozhodčího a narazil nešikovně do mantinelu. Co bude dál? Těžko říct. Ale českého útočníka, který by za normálních okolností mohl v klidu plnit roli druhého centra týmu, se zkrátka smůla nepouští.
Autor: AP
FILIP HRONEK (Vancouver Canucks). Veliká opora obrany klubu ze západu Kanady a zároveň nejlepší český zadák v NHL sice neprožil ideální mistrovství světa, ovšem v zámoří jsou o jeho kvalitách naprosto přesvědčeni. Patří k nejvytěžovanějším hráčům v lize, jen se ve Vancouveru musí zamyslet, jestli z něj udělají místní legendu, nebo se ho pokusí zpeněžit na trhu a pošlou do týmu, jenž aspiruje na Stanley Cup.
Autor: Reuters
ADAM KLAPKA (Calgary Flames). Pořád musí přesvědčovat, na jeho místo se tlačí každoročně několik kandidátů. Ale zatím si ho ve slabším Calgary uzmul právě Klapka. Vytáhlý útočník přesvědčuje svými parametry a tvrdou hrou, ideální hráč do třetího či čtvrtého útoku.
Autor: Reuters
DAVID PASTRŇÁK (Boston Bruins). Naprostá opora klubu, od nastávající sezony dokonce kapitán. Úspěch Bostonu z velké části dost závisí právě na něm, kam až ho svými výkony dotáhne. Touží po Stanley Cupu, avšak favorité jsou jiní. Dočká se Pastrňák v NHL ještě doby, kdy Bruins budou patřit k nejlepším v lize?
Autor: AP
PAVEL ZACHA (Boston Bruins). Běží mu poslední rok smlouvy, aktuálně si může diktovat podmínky pro pokračování v Bostonu. Avšak ten bude muset nabídnout vyšší roční mzdu, jestli si chce Zachu udržet. Pokud se nedomluví, v létě odejde.
Autor: Reuters
JAROSLAV CHMELAŘ (New York Rangers). Co na konci uplynulé sezony získal, v přípravě na tu nadcházející nepustil. Urostlý křídelník se udržel v sestavě Rangers, dál bude soupeřům znepříjemňovat pobyt na ledě a ideálně chtít přidat i pár gólů.
Autor: AP
ONDŘEJ PALÁT (New York Islanders). Už dávno se neřadí k nejdůležitějším článkům sestavy. Na výraznou roli si zvykl v Tampě, avšak po přestupu do New Jersey začal postupně uvadat, což se mu děje i u Islanders. Čeká ho boj o místo a zdá se, že mnoho sezon už v NHL nepřidá.
Autor: AP
JIŘÍ KULICH (Buffalo Sabres). Krevní sraženina ho připravila takřka o kompletní sezonu, strasti už ale (snad) definitivně zažehnal a opět se může soustředit pouze na hokej. Sabres ho chtějí vrátit do plné zátěže postupně, kouč Lindy Ruff s ním ale bezpochyby počítá.
Autor: NHL/ via Getty Images
RADEK FAKSA (Dallas Stars). Hráči ve čtvrtých formacích zpravidla často rotují, v létě se vedou o tyto pozice v týmech tvrdé boje. Ale zkušený český útočník si ji drží už několik let naprosto pevně. Defenzivní schopnosti má nezpochybnitelné, spolehlivost by mohl vyučovat.
Autor: Jerome Miron, Reuters
MARTIN NEČAS (Colorado Avalanche). Vítězství v anketě Zlatá hokejka mu dodala formální punc nejlepšího českého hokejisty uplynulého ročníku. Dostal se na sto bodů, stal se hvězdou Colorada i celé NHL. Teď všechny tyto milníky bude obhajovat a zdá se, že některé experty bude muset přesvědčit, že není jen pobočníkem Nathana MacKinnona, ale že i sám dokáže Avalanche táhnout.
Autor: AP
DAVID JIŘÍČEK (Philadelphia Flyers). V přípravě dostal spoustu prostoru se ukázat, tak trochu se počítalo s tím, že si vybojuje místo ve třetím obranném páru Flyers. Ale dvaadvacetiletý zadák ani tentokrát plně nepřesvědčil. V zámoří sice chválí jeho parádní střelu, ale časté chyby v defenzivě ho zatím stojí jisté místo v NHL. Bude paběrkovat na hranici třetí obrany a tribuny.
Autor: Getty Images
TOMÁŠ HERTL (Vegas Golden Knights). Jak ukázala analýza renomovaného portálu The Athletic, Hertl dělí znalce v zámoří na dva tábory. Jeden ho už odepsal, druhý v něm stále vidí kvalitního centra na úrovni NHL. Na jaře ztratil ideální možnost získat Stanley Cup, padl až ve finále s Carolinou. A kdo ví, jestli dostane ještě někdy tak velkou šanci.
Autor: Reuters
RADKO GUDAS (Florida Panthers). Ještě před pár měsíci se řešilo, zdali vůbec bude pokračovat v NHL. Mluvilo se o návratu do Evropy, nejvíce o zájmu Sparty. Ale Gudas spolu s Floridou vytřeli fanouškům zrak, když se rázný bek domluvil s klubem na šestileté smlouvě. Panthers mu tak budou vyplácet mzdu i po čtyřicítce.
Autor: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
LUKÁŠ DOSTÁL (Anaheim Ducks). Česká jednička na olympiádě má před sebou důležitou sezonu. Ve zlepšujícím se Anaheimu už bude větší tlak na jeho individuální výkony. Úspěch klubu totiž bude dost záviset právě i na jeho formě. Ale místo jedničky má minimálně protentokrát jisté.
Autor: Stephen R. Sylvanie, Reuters
JAKUB DOBEŠ (Montreal Canadiens). Kometa poslední sezony si uzmula místo startujícího brankáře a pouštět ho rozhodně nehodlá. Montreal si ho zamiloval, stejně jako on jeho fanoušky. Navíc více než solidně obstál také v play off a v nadcházejícím ročníku už může se svými spoluhráči pomýšlet na ty nejvyšší cíle.
Autor: Reuters
DANIEL VLADAŘ (Philadelphia Flyers). Když se v přípravě zranil, v klubu znejistili. Přestože ze zápasu musel odstoupit, o pár dní později už trenér Rick Tocchet uklidňoval, že jde o problém na bázi dní, nikoliv týdnů či měsíců. I kdyby nestihl start sezony, ve Philadelphii s ním počítají na místo jedničky.
Autor: Matt Slocum, AP
KAREL VEJMELKA (Utah Mammoth). Jak do NHL suverénně vplul, tak se v ní i drží. Žádný brankář v uplynulé sezoně neodchytal v základní části více zápasů a ani v nadcházejícím ročníku se neočekává velká změna.
Autor: Reuters
VÍTEK VANĚČEK (New York Islanders). Vejmelkův parťák z Utahu v létě změnil dres, domluvil se na roční smlouvě s Islanders. Věděl, že nejspíše začne jako trojka a věřil, že se přes často zraněného Semjona Varlamova občas do branky dostane jako dvojka. Ale zatím se tak nestalo, proto ho klub poslal jen na farmu.
Autor: Dennis DaSilva/New York Islanders
DAVID RITTICH (New Jersey Devils). Na kempu bojoval o místo v áčku, avšak neúspěšně. Proto se po dvou sezonách, kdy se právem držel v NHL, stěhuje opět na farmu, kde bude vyčkávat na šanci spolu s krajanem Jakubem Málkem.
Autor: X - Anthony Corona
MICHAL POSTAVA (Detroit Red Wings). Po výrazně povedeném úvodním ročníku v zámoří se mohlo zdát, že dostane příležitost ukázat se v NHL, avšak Detroit v létě podepsal konkurenta Daniila Tarasova, čímž jasně naznačil, komu preferuje dát prostor. Pro Postavu se tak nic nemění, opět by měl být jedničkou na farmě.
Autor: IG/Detroit Red Wings
MICHAEL HRABAL (Utah Mammoth). Univerzitní kariéru už má za sebou, teď chce prorazit mezi profíky. Po odchodu Vítka Vaněčka mu vysvitla naděje, že by mohl rovnou do NHL, ale nakonec mu Utah raději svěřil místo jedničky na farmě. Míří ale výš.
Autor: Profimedia.cz
ŠIMON ZAJÍČEK (Boston Bruins). Smršť českých brankářů na farmě u Hrabala nekončí, v podobné situaci byl v létě také Zajíček, ale i on se nakonec musí spokojit s místem na farmě. Ještě nedávného pobočníka z AHL Michaela DiPietra povýšil Boston na soupisku týmu NHL právě místo exlitvínovského gólmana.
Autor: IG/Boston Bruins
MAREK ALSCHER (Florida Panthers). Nejen na světovém šampionátu ukázal, o jak kvalitního obránce jde. Pro něj možná škoda, že působí zrovna v tak nabité Floridě, protože patřit jinému celku, nejspíš by už měl místo v NHL. Takhle musí čekat, jestli se někdo v hierarchii nad ním nezraní nebo ho nepotká výrazný pokles formy. Zatím bude jen zaskakovat.
Autor: Reuters
DAVID ŠPAČEK (Minnesota Wild). Konečně mu to vyšlo, avšak vyhráno stále úplně nemá. Mistr světa z Prahy 2024 uspěl na kempu a podařilo se mu probojovat na soupisku pro první zápas sezony NHL. Minnesota si ovšem drží osm beků, dva z nich tak budou vyčkávat na tribuně, případně rotovat ve třetím obranném páru. A přesně to čeká Špačka.
Autor: Reuters
ADAM JIŘÍČEK (St. Louis Blues). Největší české překvapení letních kempů NHL, mladší z bratrů Jiříčků se totiž prosmýkl do kádru Blues a začne sezonu nahoře. Ba co víc, kouč Jim Montgomery je jeho velkým fandou a chce mu dát prostor i na přesilovce.
Autor: NHL.com
LIBOR HÁJEK (San Jose Sharks). Naopak tady snaha o vybojování si místa v NHL nevyšla. Osmadvacetiletý obránce odešel z Pardubic za vidinou velkého snu, ale San Jose nakonec upřednostnilo jiné. Hájek tak zůstává na farmě.
Autor: Profimedia.cz
MATYÁŠ ŠAPOVALIV (Vegas Golden Knights). Finalisté posledního play off si ho dlouho nechávali v týmu, ale nakonec v něm nevydržel. Šapovaliv tak začne třetí sezonu v řadě na farmě, ovšem na kempu ukázal více než solidní defenzivní schopnosti a především zodpovědnost, díky které se může časem podívat i do NHL.
Autor: AP
EDUARD ŠALÉ (Seattle Kraken). Velký talent českého mládežnického hokeje zatím nedokázal udělat onen nejdůležitější krok a do NHL stále nepronikl. Čeká ho třetí sezona na farmě, kde se stejně jako v těch dvou předchozích pokusí přesvědčit trenéry, že si šanci u Kraken zaslouží.
Autor: AP
MATYÁŠ MELOVSKÝ (New Jersey Devils). V přípravě se mu dařilo, byl i produktivní. A že se nedostal do elitního týmu New Jersey? Žádná pohroma, stále má dost času. Vždyť uplynulá sezona byla vůbec jeho první mezi profesionály, na farmě obstál, navíc si zahrál i na mistrovství světa. Pokud bude dál pokračovat v solidním vývoji, Devils časem získají jistotu do středu útoku.
Autor: Reuters
TOMÁŠ CIBULKA (Edmonton Oilers). Nepřekvapilo, když ho Oilers poslali na farmu. Mladý obránce teprve začíná svou pouť na té nejvyšší úrovni v zámoří, kam se vrátil z Českých Budějovic. V extralize patřil v ofenzivě mezi nejlepší, teď chce svůj potenciál ukázat i v Edmontonu.
Autor: Edmonton Oilers - Andy Devlin