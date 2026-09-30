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KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?
Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...
Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?
Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...
Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála
Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...
Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?
Chlapík je to svérázný, většinu času veselý, na jazyku neustále připravenou glosu i peprný výraz. Bez obalu vám řekne, co si myslí, proč tomu věří, co zažil a co čeká, že přijde. A vy Jánu Moderovi...
Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice
Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...
Hokejistky v Lahti nevstřelily Finkám gól, dvakrát neproměnily trestné střílení
České hokejistky vstoupily do turnaje Euro Hockey Tour v Lahti porážkou s domácím Finskem 0:2. Ve třetí třetině neproměnily dvě trestná střílení, brankářku Sanni Aholaovou nedokázaly překonat Klára...
Slovan si u hokejové extraligy otevřel dveře. Češi budou s Bratislavou dál jednat
Zástupci Slovanu Bratislava ve středu jednali s extraligovými kluby o možném vstupu slovenského klubu do české hokejové soutěže. A jednání pro ně nedopadla špatně. „Po prezentaci a diskusi o možných...
Opory i bojovníci o sestavu. Kteří Češi se ukážou v nové sezoně NHL?
Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...
Pastrňákův nový spoluhráč hned zaujal gólem. Zvedne se vedle české hvězdy?
Létal po ledě, byl všude. Tahle slova chvály použil David Pastrňák na adresu nového spoluhráče Johna Jasona Peterky. Čtyřiadvacetiletý útočník se po jeho boku prosadil hned v zahajovacím utkání NHL...
Litvínov vstal z popela, Koblasu těší Reichelův bič: Je přísný, i když se daří
V minulé sezoně by ho třígólové manko umrtvilo, teď ho naopak vyburcovalo. Hokejový Litvínov, upgradovaná verze 2026. Neprůstřelný důkaz o proměně loňského barážisty dal poslední obrat z 0:3 na 5:4...
Bída Sparty? Dostaneme gól a jako by se zbořil svět, řekl kapitán. Brankáře ocenil
Pouze den po domácí blamáži s Karlovými Vary (0:1) vyrazili hokejisté do Hradce. Jen několik hodin poté, co se kapitán týmu Filip Chlapík dušoval: „Jdeme na to znova. Máme dost zkušený tým na to, aby...
Dukle schází výsledky i klíčoví obránci. Zápasy si komplikujeme sami, ví Nekvasil
Nespokojenost, zranění opor a nepříznivá bilance. Hokejisté ambiciózní Dukly Jihlava neprožívají ideální vstup do nového ročníku Maxa ligy. Po osmi odehraných duelech nasbírali jedenáct bodů a v...
Jako Makar či Hughes. Jiříček dostane šanci v NHL, kouče uhranul: V útoku je výjimečný
Mířil na farmu a počítal s tím, že tam i sezonu zahájí. Dokonce si už téměř začal vybavovat domácnost. Jenže situace se rychle změnila a St. Louis povolalo obránce Adama Jiříčka do prvního týmu, kde...
Hronek dvakrát asistoval, na startu NHL slavili i Pastrňák a Dobeš
Nová sezona hokejové NHL odstartovala pěti zápasy. V souboji obhájců trofeje Caroliny s Floridou padla jediná branka až v páté minutě nastavení, kdy za Panthers skóroval Forsling. Jakub Dobeš...
Zápas číslo 900 pro Klimka: Krásná léta! A teď musím vrátit Porubu tam, kam patří
V kariéře toho zažil opravdu hodně – sedm sezon ve Vítkovicích, šest ve Spartě a pět v Olomouci. Poslední dva roky dělal kapitána prvoligovému Frýdku-Místku. Na jeden z posledních milníků kariéry si...
Boj o moc v nové NHL. Hráči vytváří drama, tlačí týmy do kouta. Proč Kanada netáhne?
Celé to připomíná hokejovou telenovelu. Dějové linky se zaplétají dohromady, cesta k rozuzlení se natahuje, uprostřed všeho stojí postava, která budí vášně. A když se podíváte blíž, zjistíte, že v...
Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála
Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...