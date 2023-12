Česká paráda v Bostonu. Lauko se pral a bavil: Dva měsíce to ve mně vřelo

Boston prohrál páté utkání na domácím ledě, druhé v řadě. S Minnesotou padl 3:4 v prodloužení.

Prohrával už v osmé minutě, což namíchlo českého útočníka Lauka. Po gólu se hrálo jen čtyři vteřiny, než rozhodčí časomíru zastavil.

Lauko totiž složil své rukavice k ledu, pak i několika tvrdými údery protihráče Connora Dewara.

„Je to věc, která vás nabudí. V tu chvíli plály na ledě emoce. A já je ze sebe dostal. Dva měsíce to ve mně vřelo, tak jsem to chtěl prostě vypustit,“ popisoval Lauko.

Na konci října schytal úder bruslí do obličeje, ostrý nůž jen těsně minul jeho levé oko. Lékaři potřebovali osm stehů, Lauko utrpěl frakturu dvou kostí blízko očního oblouku.

Od té doby se podobných šarvátek zdráhal, proti Minnesotě už zase na soupeře nebojácně dotíral. „Dostal jsem zelenou. Tohle byl první zápas, kdy jsem mohl hrát tak, jak jsem chtěl,“ liboval si.

„Myslím, že to byl jeho nejlepší zápas v sezoně. Už jen kvůli té intenzitě na puku. Měl minimálně tři velké hity, co si pamatuji. Výkon čtvrté lajny nám hodně pomohl,“ chválil bostonský trenér Jim Montgomery.

Najednou ponurá TD Garden začala opět žít a jásat. Největší vzpruhu měla vyhraná bitka očividně na krajana Pastrňáka, jenž ještě do konce první třetiny dvěma góly skóre otočil.

Nejprve prostřelil Marca-Andrého Fleuryho mezi betony, podruhé mu krásnou nahrávku před odkrytou klec narýsoval další krajan Pavel Zacha.

A právě Zacha nakonec zařídil Bostonu alespoň bod, když minutu před koncem rozjel přesilovkovou akci, na jejíž konci stál přesný Brad Marchand. V nastavení rozhodl o výhře druhým gólem v zápase Kirill Kaprizov.

„Jsem naštvaný. Tohle je opravdu mizerná porážka, těžko ji koušu. Měli jsme vyhrát, byli jsme lepším týmem,“ myslel si Pastrňák a následně vyzdvihl brankáře Wild.

„NHL je nejlepší liga na světě, takže tu chytají opravdu dobří gólmani a Fleury je jedním z nich. Sám jsem zápas mohl několikrát ukončit, ale on vždycky vytáhl další zákrok a držel tým ve hře. Zároveň z toho ale nejsem frustrovaný, beru to pozitivně – když mám tolik šancí, asi dělám něco dobře,“ dodal.

Právě Fleury překazil radost také skvěle hrajícímu Laukovi. Když se puk na konci první třetiny odrazil od zadního hrazení, nejblíže k němu měl právě český útočník. Šikovně si nabral kotouč na hůl a zkoušel lakrosově zakončit kolem tyčky. Chybělo mu pár milimetrů, aby netrefil Fleuryho držák hole a slavil parádní gól.

„Měl jsem puk potáhnout ještě o trochu dál, protože jsem trefil horní část Fleuryho hokejky. Není to ale nic těžkého, když víte, jak na to. Stačí najít správnou příležitost, kdy to udělat. A tentokrát se naskytla, jen jsem neskóroval,“ litoval.

Přesto se svým výkonem i celé čtvrté lajny mohl být spokojen. „Myslím, že jsme udělali to, co jsme měli. Hráli jsme fyzicky a rychle. Takže na tom budeme dál pracovat,“ prohlásil.

Na vítěznou vlnu se bostonští hokejisté pokusí vrátit v pátek, kdy hrají na ledě ve formě hrajícího Winnipegu.