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Češi na hraně, v NHL dál vyklízí pozice. V čem je Jiříčkova poslední šance nejlepší?

Vojtěch Tůma

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David Jiříček z Philadelphia Flyers při akci během předsezónního zápasu mezi Boston Bruins a Philadelphia Flyers. (22. září 2026) | foto: Getty Images

Sám říká, že zase stojí na začátku. Nový tým, noví spoluhráči, nová šance. V NHL nikoliv druhá, ale už třetí. A zároveň poslední? Může to tak být. Nejen v případě Davida Jiříčka, který se pokusí nastartovat ve Philadelphii, ale také dalších českých hokejistů.

Netřeba si cokoliv nalhávat, situace má k ideálu daleko. Výhled do budoucna je snad ještě pesimističtější. Počty nelžou, Češi v nejlepší lize světa dál vyklízejí pole.

Dejme stranou gólmany, zdánlivě bezednou chloubu tuzemského hokeje. Potíže přetrvávají u obránců a útočníků, kterých se na startu nové sezony na soupiskách odhadem objeví třináct.

Tedy o devatenáct méně, než kolik zasáhlo do ročníku 2021/22.

Pořád s ním bude hodně práce, zvlášť v defenzivě, kde občas volí špatná rozhodnutí a ještě nedosahuje úrovně NHL.

novinář Kevin Kurz o Davidu Jiříčkovi

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