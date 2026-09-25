Češi na hraně, v NHL dál vyklízí pozice. V čem je Jiříčkova poslední šance nejlepší?

Netřeba si cokoliv nalhávat, situace má k ideálu daleko. Výhled do budoucna je snad ještě pesimističtější. Počty nelžou, Češi v nejlepší lize světa dál vyklízejí pole.
Dejme stranou gólmany, zdánlivě bezednou chloubu tuzemského hokeje. Potíže přetrvávají u obránců a útočníků, kterých se na startu nové sezony na soupiskách odhadem objeví třináct.
Tedy o devatenáct méně, než kolik zasáhlo do ročníku 2021/22.
Pořád s ním bude hodně práce, zvlášť v defenzivě, kde občas volí špatná rozhodnutí a ještě nedosahuje úrovně NHL.