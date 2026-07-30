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Češi před prahem NHL. Hrabal, Jiříček, Mrtka… Kdo ještě může brzy prorazit?

Karel Knap
  12:00

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Brankář Michael Hrabal během zápasu UMass Minutemen. | foto: Profimedia.cz

Ne, na obzoru nepozorujeme nového Nečase ani Pastrňáka. Výrazné naděje, které se mohou rozzářit ve hvězdy NHL, český hokej v poslední době nevyrábí. Z národních týmů, jež v minulých letech vozily medaile ze světových juniorských akcí, ovšem vzešlo pár pozoruhodných junáků. A ti by v příštích sezonách mohli proniknout do nejlepší ligy na planetě.

V žebříčcích nejžhavějších „prospectů“, čili chlapců těsně před branou do NHL či na jejím prahu, které zveřejňují stránky The Athletic nebo časopis The Hockey News, nejvíc vynikají Kanaďané, Američané a Švédové. Hlavní esa? McKenna, Stenberg, Misa, Iginla, Malhotra, Martone, Björck…

Kdo hledá Čechy, musí prozkoumat nižší patra. Poněvadž mládežnické reprezentace slavily úspěchy hlavně díky kolektivnímu pojetí, skutečně výjimečné osobnosti se v nich nevyskytovaly.

Jeho výkonnostní strop je vysoký a jeho kariéra v NHL potrvá dlouho.

server The Athletic o Radimu Mrtkovi

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