V žebříčcích nejžhavějších „prospectů“, čili chlapců těsně před branou do NHL či na jejím prahu, které zveřejňují stránky The Athletic nebo časopis The Hockey News, nejvíc vynikají Kanaďané, Američané a Švédové. Hlavní esa? McKenna, Stenberg, Misa, Iginla, Malhotra, Martone, Björck…
Kdo hledá Čechy, musí prozkoumat nižší patra. Poněvadž mládežnické reprezentace slavily úspěchy hlavně díky kolektivnímu pojetí, skutečně výjimečné osobnosti se v nich nevyskytovaly.
Jeho výkonnostní strop je vysoký a jeho kariéra v NHL potrvá dlouho.