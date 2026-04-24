Nejlepší na světě. Čeští brankáři táhnou týmy v NHL, opora by se hodila i Rulíkovi

„Na všech to stojí. Gólman je vždycky základ úspěchu v play off. Výkony těchto týmů se odvíjejí od výkonů českých brankářů,“ říká Pavel Francouz, bývalý brankář Colorada a v současnosti hokejový skaut.
Všichni čtyři se snaží o postup do druhého kola.
Daniel Vladař ve Philadelphii.
Lukáš Dostál v Anaheimu.
Karel Vejmelka v Utahu.
Jakub Dobeš v Montrealu.
Pouze Kanaďané mají mezi týmy hrajícími play off NHL stejný počet gólmanských jedniček. Zatímco na jiných postech Američané, Švédové, Finové nebo Rusové české zástupce početně deklasují, mezi třemi tyčemi na ně nestačí.
Nároďáku by se některý z gólmanů hodil. Jsou rozjetí, chytají v top formě. Jak kluky znám, když budou mít ještě sílu, pojedou.