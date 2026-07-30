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Tolik peněz pro mlaďocha? Páni! Ale pozor, Celebriniho rekord se může stát krádeží

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  14:41
Kanadský útočný supertalent Macklin Celebrini (71) v dresu San Jose.

Kanadský útočný supertalent Macklin Celebrini (71) v dresu San Jose. | foto: NHL/ via Getty Images

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Když se liga rozhodla po covidovém finančním strádání konečně navýšit platový strop, mnozí byli v očekávání. Kdo překoná současný rekord? Kdo se stane nejvíce vydělávajícím hráčem v NHL? Dojde na překvapení, nebo tučné miliony vyfasuje některá z hokejových hvězd?

Zprvu neoddiskutovatelně platilo za bé, MacKinnonův triumf nejprve pozvolna navýšil Auston Matthews z Toronta a poté Leon Draisaitl z Edmontonu.

Když však ruský střelec Kirill Kaprizov podepsal loni v září smlouvu za ohromných sedmnáct milionů dolarů ročně, hokejovým fanouškům gravitace strhávala brady.

Ne že by snad útočník Minnesoty nepatřil do okruhu nejlepších hráčů planety, ale posunout Draisaitlův rekord o celé tři miliony? Dechberoucí, rovněž překvapivé.

Jenže si se svými zástupci peníze prosadil a Wild zkrátka kývli.

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Najednou nad všemi kontrakty jeden vyčníval. Tak moc, že se zdálo silně nepravděpodobné, že by ho měl někdo v dohledné době z trůnu sesadit.

V úvahu přicházel snad jen hvězdný Connor McDavid, jenže ten nakonec přijal značně skromnější dohodu za 12,5 milionu ročně, aby dal Oilers prostor sehnat další kvalitní hráče a zvýšil tím šance na zisk Stanley Cupu.

Nakonec Kaprizov vydržel na čele do začátku července, tedy necelých deset měsíců. Než ho sesadil mladíček Leo Carlsson, jehož už nebavilo čekání na verdikt ze strany Anaheimu, a tak kývl na osmnáctimilionový offer sheet od Philadelphie, jejž posléze Ducks dorovnali.

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O dvacet dní později se novým rekordmanem stal s částkou 18,8 milionu Celebrini.

Muž, snad lépe řečeno chlapec, který ještě před dvěma lety hrával univerzitní ligu.

A byť jako jednička draftu měl predikovanou zářivou kariéru v NHL, tak drtivý nástup do ní čekal opravdu jen málokdo.

Macklin Celebrini (vpravo) se fotí při draftu do NHL s klubovou legendou Sharks Joem Thorntonem.

O jeho schopnostech se sice vědělo, daleko víc pozornosti na sebe v mládežnických letech však strhával krajan Connor Bedard. Právě o něm se totiž mluvilo jako o novém McDavidovi, dalším generačním talentu, jenž se klidně může stát nejlepším hokejistou na světě.

V titulcích i mainstreamových médií se Bedard vyskytoval daleko před svým draftem v roce 2023, kdy šílenství kolem něj vrcholilo.

Na Celebriniho nezbyl prostor. Více se o něm psalo až během následující sezony, kdy draft čekal jeho. A ačkoliv i on se zdál být poměrně jasnou plánovanou jedničkou dražby mladíků, pověst budoucího génia jako Bedard neměl.

Macklin Celebrini (vpravo) ze San Jose Sharks a Connor Bedard z Chicago Blackhawks čekají na puk.

Skok do současnosti: Celebrini už Bedarda převýšil.

Dostal přednost v nominaci na olympiádu, dotahuje se na něj i bodově, přestože v NHL odehrál o jednu sezonu méně. A mimo jiné bude mít navrch i finančně, Bedard si přijde na 15 milionů ročně.

Po nováčkovských kontraktech spoustu novopečenců podepisuje spíše přemosťovací kontrakty, třeba na dva roky – řekněme – se středním příjmem. Až poté si případně vyslouží vysoké miliony. Alespoň taková byla móda posledních let.

V NHL se opět posouvá platový rekord. Mladík Celebrini podepsal obří kontrakt

San Jose s Celebrinim nic takového neplánovalo. Ještě rok před vypršením tříleté vstupní smlouvy z něj učinilo nejlépe placeného hráče ligy.

Respektive abychom byli úplně přesní... Stát by se jím měl až za rok, kdy mu nová smlouva oficiálně začne platit. Pokud ho tedy do té doby ještě někdo netrumfne.

A to se klidně může stát. Nové úmluvy totiž budou vyhlížet třeba Cale Makar, Quinn Hughes nebo Nikita Kučerov. Další velká esa.

Nomen omen? Macklin Celebrini (San Jose Sharks) se raduje.

Teď však všem kraluje teprve čerstvě dvacetiletý mladíček, jenž má za sebou pouhé dvě sezony v NHL.

„Ale prodloužení smlouvy Celebriniho nespadá do kategorie přeplacených. Ba naopak. Jeho 18,8 milionu bude spíše výhodnou dohodou pro klub,“ myslí si analytik Dom Luszczyszyn ze serveru The Athletic.

Ten díky pokročilým statistikám vyhodnotil, že by Celebrini mohl inkasovat klidně ještě o dva miliony ročně více. Na hru svého týmu totiž může mít za rok stejný vliv jako třeba McDavid v Edmontonu.

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„Jestli už je teď výhodnou investicí pro klub, půjde o naprostou krádež, pokud se posune na takovou úroveň, na jakou mu mnozí věří,“ přidal Luszczyszyn.

Hráč může pobírat ročně maximálně dvacet procent z celkového platového stropu týmu. Ten od nové sezony činí 104 milionů, což umožňuje smlouvu pro jednoho hráče ve výši 20,8 milionu. Pro další ročník by mohla být maximální cifra pro konkrétního hokejistu ještě zhruba o dva miliony vyšší.

V ten okamžik Celebriniho smlouva nebude ani zdaleka dosahovat nejvýše dovolených podmínek.

Proto se může stát, že za pár let o tomto podpisu budou hovořit hokejoví experti jako o skvělém pro San Jose. Svoji hvězdičku si pojistilo včas, předešlo zbytečným tahanicím. Nejen proto by si z něj konkurenti mohli vzít příklad.

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