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NHL má nového největšího boháče. Mladík Celebrini si ročně vydělá 400 milionů

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Aktualizujeme   17:01aktualizováno  17:09
Macklin Celebrini ze San Jose v utkání proti Anaheimu.

Macklin Celebrini ze San Jose v utkání proti Anaheimu. | foto: Reuters

Zklamaní Kanaďané gratulují Finům po semifinálové porážce.
Zklamaný Macklin Celebrini po porážce s Finskem.
Kanadský útočník Macklin Celebrini ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026 ve...
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Teprve dvacetiletý útočník Macklin Celebrini podepsal gigantický kontrakt se San Jose. Od sezony 2027/28 si ročně přijde na 18,8 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 400 milionů korun. Nikdo v NHL nepobírá aktuálně více. S klubem se dohodl na pětiletém prodloužení spolupráce.

Rekord švédského forvarda Lea Carlssona tak vydržel pouhých dvacet dní. Ten si v Anaheimu, který dorovnal nabídku v rámci offer sheetu od Philadelphie, vydělá 18 milionů dolarů.

Celebrini ho formálně trumfl už nyní, byť mu rekordní částka začne přistávat na účtě až za rok. V následující sezoně mu totiž poběží ještě stávající nováčkovský kontrakt za 975 tisíc dolarů ročně.

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Bylo jasné, že si oproti této částce výrazně polepší. Sharks nakonec nelenili, se svou hvězdou se domluvili s velkým náskokem a rovnou z něj udělali nejlépe placeného hráče ligy, byť o tento skalp ho může kdokoliv v následujícím roce ještě připravit.

„Macklin se za pouhé dvě sezony, které odehrál v NHL a na mezinárodní úrovni jako teenager, proměnil v jednoho z nejlepších hráčů na světě. Jsme nesmírně nadšení, že se nám ho podařilo pojistit a že se zavázal stát se ústřední postavou jádra San Jose,“ prohlásil generální manažer klubu Mike Grier.

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