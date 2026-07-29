NHL má nového největšího boháče. Mladík Celebrini si ročně vydělá 400 milionů

Rekord švédského forvarda Lea Carlssona tak vydržel pouhých dvacet dní. Ten si v Anaheimu, který dorovnal nabídku v rámci offer sheetu od Philadelphie, vydělá 18 milionů dolarů.
Celebrini ho formálně trumfl už nyní, byť mu rekordní částka začne přistávat na účtě až za rok. V následující sezoně mu totiž poběží ještě stávající nováčkovský kontrakt za 975 tisíc dolarů ročně.
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Anaheim si Carlssona vzít nenechal, zaplatí mu rekordní sumu. Jasná volba, zní z klubu
Bylo jasné, že si oproti této částce výrazně polepší. Sharks nakonec nelenili, se svou hvězdou se domluvili s velkým náskokem a rovnou z něj udělali nejlépe placeného hráče ligy, byť o tento skalp ho může kdokoliv v následujícím roce ještě připravit.
„Macklin se za pouhé dvě sezony, které odehrál v NHL a na mezinárodní úrovni jako teenager, proměnil v jednoho z nejlepších hráčů na světě. Jsme nesmírně nadšení, že se nám ho podařilo pojistit a že se zavázal stát se ústřední postavou jádra San Jose,“ prohlásil generální manažer klubu Mike Grier.
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