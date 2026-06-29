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Rybář, pohodář, zámořím obouchaný bek. Čekají se od nás velké věci, ví Svozil

Robert Rampa
Stanislav Svozil v dresu Cleveland Monsters

Stanislav Svozil v dresu Cleveland Monsters | foto: Frank Jansky/Icon Sportswire / Newscom / ProfimediaProfimedia.cz

Stanislav Svozil z Columbusu v šanci před brankářem Joelem Hoferem ze St....
Stanislav Svozil s pukem bráněný Kalem Claguem.
Stanislav Svozil (vpravo) z Columbus Blue Jackets útočí v zápase s Pittsburgh...
Stanislav Svozil (81) z Columbus Blue Jackets se v zápase s Pittsburgh Penguins...
21 fotografií
Pět sezon strávil v Severní Americe. Z Brna odešel v osmnácti letech a v NHL z toho vytěžil aspoň dva zápasy. Víc šancí v Columbusu nedostal, takže se vrací do extraligové Komety. „Je fakt těžké se prosadit do hlavního týmu NHL. V roce, kdy mi to vyšlo, se u Blue Jackets protočilo skoro padesát hráčů,“ vypráví obránce Stanislav Svozil.

Vášnivý rybář, jehož od koníčku neodradí ani současné teploty. „Strašné vedro, jako na dovolené,“ zasměje se.

Akorát bez moře.
Pravda. Ale já už jsem dva týdny v přípravě, nemůžu jen ležet doma na gauči a nic nedělat. Někdy se takové dny najdou, ale minimálně. Zatím do Brna dojíždím, takže trávím spoustu času v autě a až v pátek k večeru nebo o víkendu sednu k vodě na ryby a odpočívám.

Bydlíte u rodiny?
S přítelkyní kousek za Přerovem. V červenci nás čeká stěhování a naštěstí všechno plánuje ona, takže já nemusím.

Byla s vámi i v Americe?
Kdepak, párkrát přijela na několik týdnů, jinak ne. Studuje v Česku vysokou školu.

Nejlepší bude návrat do Evropy. A chtěl jsem se vrátit tam, kde to znám a mám to kousek od baráku.

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