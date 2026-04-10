Montreal slaví: Caufield dosáhl magické padesátky, Slafkovský napodobil Hossu

Na jeho poměry to trvalo. Tři zápasy si na ten moment musel počkat, ale ve 27. minutě utkání proti Lightning to konečně vyšlo. Nick Suzuki z rychlého protiútoku nahrál Caufieldovi přímo na hokejku a ten z pravého kruhu střelou do protipohybu brankáře Andreje Vasilevského vstřelil jubilejní 50. gól v probíhající sezoně.
„Seběhlo se to tak strašně rychle, lépe bych to snad ani nenaplánoval,“ radoval se Caufield. Jeho historický zápis sledovalo v Bell Centre téměř 21 tisíc diváků. V hledišti nechyběl ani kanadský premiér Mark Carney, a především hráčův otec Paul.
„Bylo skvělé mít tátu přímo v hledišti a vidět jeho reakci. Je to pro mě výjimečný okamžik, hodně to pro mě znamená. Na tenhle gól do smrti nezapomenu! Navíc je to pro nás obrovsky důležité vítězství,“ dodal.
Ovace vestoje pro amerického útočník by snad ani neskončily, kdyby rozhodčí nevhodili kotouč znovu do hry. Pětadvacetiletý rodák z Wisconsinu se totiž stal teprve sedmým hráčem Canadiens v historii, který na tuto metu dosáhl.
Prvním byl legendární Maurice Richard v sezoně 1944/45, jemuž k tomu stačilo pouhých 50 zápasů a na jehož počest je dnes pojmenována trofej pro nejlepšího střelce ligy. Po něm se do elitního klubu zapsali Bernie Geoffrion, šestkrát v řadě Guy Lafleur, dále Steve Shutt, Pierre Larouche a naposledy v sezoně 1989/90 Stéphane Richer.
„Nebudu lhát, posledních pár dní jsem byl docela ve stresu,“ přiznal Caufield. „Upřímně mi přišlo, že se té padesátky snad nikdy nedočkám. Byly to sice jen tři zápasy, ale připadalo mi to jako věčnost. Jsem rád, že už to mám za sebou.“
Caufield v této sezoně překonává všechna svá kariérní maxima. S 50 trefami mu v tabulce střelců patří druhé místo za Nathanem MacKinnonem z Colorada. K nim navíc přidal 37 asistencí. Za šest sezon v nejlepší lize světa nasbíral dohromady už 306 bodů (168+138).
V roce 2019 si ho Canadiens vybrali v draftu z 15. pozice a hned v první své sezoně 2020/21 se dvanácti body v play off podílel na postupu do finále Stanley Cupu shodou okolností taky proti Tampě.
„Měl jsem štěstí, že jsem se dostal do správného týmu. Kdo ví, jak by to se mnou vypadalo jinde. Cítím obrovský vděk, že se mi to podařilo právě v tomto dresu,“ líčil po zápase.
Dlouho se zdálo, že Caufieldův gól bude nakonec i vítězný, ale necelé dvě minuty před koncem třetí třetiny vyrovnal za Tampu Darren Raddysh. Jenže v čase 58:56 hostující obrana podcenila skákající kotouč za brankou. Nick Suzuki jej vybojoval přes hostující obránce a nahrál přímo před branku svému parťákovi. Nikým nepohlídaný Slafkovský tak z otočky propálil Vasilevského.
Rozhodující trefa byla pro mladého útočníka, který asistoval už u první branky zápasu, jeho 30. gólem v sezoně. To se ze slovenských hráčů naposledy podařilo Mariánu Hossovi před dvanácti lety v dresu Chicaga.
„Byl to pro nás dobrý odraz. Suzy (Nick Suzuki) to udělal šikovně, je to pro nás hodně důležitý gól,“ popisoval slovenský útočník. „Kluci odvedli skvělou práci. Líbilo se mi, že jsme bojovali až do konce. A vyplatilo se, máme dva body.“
Slafkovský prožívá zatím životní sezonu, v 79 utkáních nasbíral 71 bodů (30+41). Daří se ale i kapitánovi Suzukimu, který díky dvěma klíčovým nahrávkám dosáhl rovněž na metu 70 asistencí.
„Byla to zábava sledovat,“ usmíval se trenér Martin St. Louis. „Nejvíc se mi ale líbilo, jak jsme se prezentovali jako tým. Drželi jsme při sobě a zápas měli pod kontrolou,“ vyzdvihl padesátiletý kouč Montrealu.
Jeho svěřenci vyhráli podesáté z posledních 11 zápasů a posunuli se na druhé místo v Atlantické divizi o dva body právě před Tampu. Před play off tak Canadiens ukazují, že se s nimi rozhodně v boji o Stanley Cup musí počítat.