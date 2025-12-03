Premium

Od soudu zpět až do NHL. Osvobozený Hart čekal 682 dní, vítězný návrat ho dojal

Autor:
  18:05
Obránce Shea Thedore proměnil vítězný nájezd, spoluhráči z Vegas ale nejeli za ním. Skoro všichni se vydali netradičně na druhou stranu, kde se radoval Carter Hart. Zdaleka nejen kvůli výhře nad Chicagem (4:3N). Kanadský brankář prožíval úspěšný návrat do NHL po takřka dvou těžkých letech, kdy se v mezičase jako jeden z obviněných u soudu zpovídal v případě údajného sexuálního napadení.
ZPĚT MEZI ELITOU. Hokejový brankář Carter Hart se po 682 dnech vrátil do NHL,...

ZPĚT MEZI ELITOU. Hokejový brankář Carter Hart se po 682 dnech vrátil do NHL, soud ho v červenci zprostil obvinění ze sexuálního útoku. | foto: AP

Hokejisté Vegas oslavují s Carterem Hartem vítězný návrat do NHL. Kanadský...
682 DNÍ DLOUHÉ ČEKÁNÍ. Kanadský brankář Carter Hart poprvé od osvobození v...
Kanadský brankář Carter Hart poprvé od osvobození v případu sexuálního útoku...
Brankář Carter Hart (79) z Vegas zastavuje pokus chicagského útočníka Ryana...
40 fotografií

Naposledy utkání v nejlepší hokejové lize světa odchytal 20. ledna 2024. Pětkrát inkasoval a z ledu se tehdy v duelu proti Coloradu pakoval už po čtyřiceti minutách. Dál už nenastoupil.

Stejně jako čtyři další z jeho bývalých spoluhráčů v kanadské juniorce, kteří si od policie vyslechli obvinění a museli se očistit. Hart si bral volno ve Philadelphii, posléze s klubem ukončil spolupráci a nevypadalo moc nadějně, že by se ještě někdy měl do NHL vracet.

Od zápasu s Avalanche uběhlo 682 dní a on opět vyjel na led. Tentokrát už v dresu Vegas.

Kanadský brankář Carter Hart poprvé od osvobození v případu sexuálního útoku dostal šanci chytat v NHL. A v dresu Vegas zapsal vítězství.

„Jsem nadšený, je to výtečná organizace, všichni tady jsou výborní, vřelí lidé. Jsem jim neskutečně vděčný,“ pochvaloval si poněkud kostrbatým projevem Hart nové prostředí.

Coby nadstandardní brankář, tedy nejvíce nedostatkové zboží v NHL, měl nejvyšší šance na comeback. Vybíral z vícero nabídek, podepsat mohl až od půlky října a zvolil právě Golden Knights. Spojené státy, kde se kauza zdaleka nepropírá tak jako v Kanadě.

Ani Kanada, ani Philadelphia. Brankář Hart po zproštění u soudu pečlivě váží angažmá

Po 22měsíční pauze bez jakéhokoli soutěžního klání se napřed rozchytával na farmě v Hendersonu, dle pravidel ligy pak směl do zápasu na nejvyšší úrovni až se startem prosince.

Hlavní tým po něm sáhl při první možné příležitosti. Hned ho nasadil do úterního klání s Blackhawks. Přitom kouč Bruce Cassidy dopředu avizoval, že nějakou dobu potrvá, než se nová posila dostane do tempa.

„Samozřejmě jsme vnímali určitou nejistotu, možnost výkyvů,“ prozradil na tiskové konferenci před novináři. Jak jinak ale rizika mohl řešit než tím, že sedmadvacetiletého gólmana vrátí do hry a dopřeje mu vytížení, na jaké býval zvyklý?

Trenér Vegas Bruce Cassidy na střídačce.

Nakonec asi byl jen mile překvapený, jak si Hart při své premiéře poradil. Byť to nedával příliš najevo. Vyjma slov velkého uznání.

„Byl výtečný,“ začal odpověď na hlavní otázku večera. „Hned se chytil, postupem času se zlepšoval i pohybově, bylo tam od něj několik skvělých zákroků, hlavně za stavu 2:3 nás držel naživu, stále na dostřel. Díky tomu jsme zápas dotáhli do prodloužení.“

Zacha jednou asistoval, Boston bez Pastrňáka těsně podlehl Detroitu

Hodně byly vidět zejména jeho minisouboje s Connorem Bedardem, kanadským supertalentem, který v bodování soutěže figuruje na třetím místě s 38 body.

Jeden si nyní připsal ve 45. minutě po úchvatné akci, po dalším ze svých typických švihů ze zápěstí. Puk ohromnou rychlostí po projetí do útočného pásma a kolem obránce zavěsil do vzdálenějšího horního růžku.

Nádherně si Harta povodil také jedinečnou kličkou během nájezdů. Jenže třeba v 15. minutě jinou prudkou ranou zápěstím narazil na jeho lapačku a v prodloužení krajana zase neprostřelil při jeho přesunu proti rychlé nahrávce.

Brankář Carter Hart (79) z Vegas zastavuje pokus chicagského útočníka Ryana Donata (8).

I proto nakonec slavil ostře sledovaný navrátilec.

Třebaže se krátce po polovině základní hrací doby dopustil chyby, vyjel proti puku, načež jeho pokus o vyhození zachytil skórující Bertuzzi.

„Podle mě ale udělal správné rozhodnutí,“ mínil Cassidy. „Jen to dopadlo nešťastně. Ale později nás podržel, úplně jednoduše mohli odskočit na 4:2. On nám dával naději. Jsme za něj pochopitelně šťastní. A jsem si jistý, že on je nadšený, že je zpátky. Muselo to pro něj být emotivní.“

Chyba brankáře Cartera Harta v utkání proti Chicagu:

Nemýlil se, jakmile se Harta v klubku žurnalistů jeden z reportérů ptal, zda by ho mohl vrátit do bodu, kdy procházel útrobami stadionu na led, brankář se při popisu dojetím rozplakal.

„Jen tam vyjet a nasadit ten dres byl úchvatný moment. V poklidu zní americká hymna a ve vás drží ten přetrvávající pocit, že jste zpátky, že zase hrajete... promiňte,“ utíral si oči. „Byla to hrozně těžká cesta dostat se zpátky. Bez rodiny a přátel bych to fakt nebyl schopen zvládnout. Jsem rád, že jsem to dokázal.“

Pochvalu sklízel ze všech stran. V kabině Vegas se drželi přístupu, že teď hrají právě pro Harta.

Hokejisté Vegas oslavují s Carterem Hartem vítězný návrat do NHL. Kanadský brankář se do elitní soutěže vrátil po 682 dnech.

„Je to jako s jakýmkoli novým hráčem. Jakmile sem přijde, je součástí Vegas, jako člen rodiny. Přivítali jsme ho s otevřenou náručí a nevracíme se k tomu, co bylo, ale směřujeme vpřed. Myslím, že on sám se dnes už taky chce myšlenkami a nastavením vracet jen k hokeji,“ poznamenal Cassidy.

Což na juniorském světovém šampionovi i vítězi Hlinka Gretzky Cupu bylo znát prý už od tréninku, jak popisoval týmový lídr, kapitán Mark Stone.

„Jak v půlce října přišel, hned si po cvičeních ještě přidával navíc. Když jsme viděli, jaké do toho vkládá úsilí, chtěli jsme mu to oplatit.“

Někdejší kanadské juniory soud v kauze sexuálního útoku po sedmi letech osvobodil

Hart ocenil, jak mu spoluhráči pomáhali s krytím brankoviště, blokováním soupeřových hokejek i střel.

Společně pak zastavili rozrůstající se šňůru sedmi sezonních porážek nad rámec 60 minut. A už to označoval Cassidy za unikátní: „Tohle nebyl jen jeden obyčejný zápas z dvaaosmdesáti.“

Hart to musí vnímat podobně. Směle může vyhlížet další šance v dresu z jednoho hlavních favoritů soutěže.

Podívejte se na sestřih z utkání mezi Vegas a Chicagem:

