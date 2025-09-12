Carter Hart, Michael McLeod, Cal Foote, Dillon Dube a Alex Formenton nehráli NHL téměř dva roky. U soudu stanuli kvůli kauze z června 2018, která se stala po svazové akci na oslavu titulu na šampionátu hráčů do 20 let v kanadském Londonu. Všech pět obviněných vinu popíralo a tvrdilo, že iniciátorkou sexuálních aktivit byla samotná žena. Důkazy byly podle soudkyně nedůvěryhodné a nespolehlivé.
V době, kdy si začátkem loňského roku vyslechli obvinění, čtyři z hráčů byli členy klubů NHL: Hart patřil Philadelphii, McLeod a Foote New Jersey, Dube Calgary a Formenton působil ve švýcarském celku Ambri-Piotta. Nikdo z nich v současné době nemá v profesionální soutěži platnou smlouvu.
|
Mladí Kanaďané i přes osvobození nesmí hrát. NHL čelí kritice: Porušujete smlouvu
NHL vedla vlastní vyšetřování případu a ve čtvrtek dala hráčům možnost pokračovat v kariéře. Hráčská asociace NHLPA rozhodnutí uvítala.
„Hráči při každém vyšetřování spolupracovali. Po jejich úplném zproštění obžaloby jsme zahájili jednání s NHL ohledně jejich návratu do práce. Nyní považujeme záležitost za uzavřenou a těšíme se na jejich návrat,“ uvedla asociace v prohlášení.