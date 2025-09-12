Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

A teď zpátky do práce. Kanadští hokejisté vinění ze sexuálního útoku smějí do NHL

Autor: ,
  11:15
Pět kanadských hokejistů se může po konci soudu kvůli obvinění ze sexuálního napadení od 1. prosince vrátit do NHL. Vedení ligy ve čtvrtek oznámilo, že všichni smějí od 15. října podepsat smlouvu. Členové zlatého týmu z juniorského mistrovství světa v roce 2018 se dočkali „druhé šance“ sedm týdnů po osvobozujícím rozsudku.
Michael McLeod se raduje se spoluhráči.

Michael McLeod se raduje se spoluhráči. | foto: HC Škoda PlzeňReuters

Alexander Formenton ve vlastním oslabení překonal sparťanského brankáře Jakuba...
Jan Rutta (vlevo) z Tampa Bay Lightning se snaží zastavit Alexe Formentona (10)...
Střet Alexe Formentona (vpravo) z Ottawy s Esou Lindellem z Dallasu.
Tanner Kero (vlevo) z Dallasu v souboji s Alexem Formentonem z Ottawy.
52 fotografií

Carter Hart, Michael McLeod, Cal Foote, Dillon Dube a Alex Formenton nehráli NHL téměř dva roky. U soudu stanuli kvůli kauze z června 2018, která se stala po svazové akci na oslavu titulu na šampionátu hráčů do 20 let v kanadském Londonu. Všech pět obviněných vinu popíralo a tvrdilo, že iniciátorkou sexuálních aktivit byla samotná žena. Důkazy byly podle soudkyně nedůvěryhodné a nespolehlivé.

V době, kdy si začátkem loňského roku vyslechli obvinění, čtyři z hráčů byli členy klubů NHL: Hart patřil Philadelphii, McLeod a Foote New Jersey, Dube Calgary a Formenton působil ve švýcarském celku Ambri-Piotta. Nikdo z nich v současné době nemá v profesionální soutěži platnou smlouvu.

Mladí Kanaďané i přes osvobození nesmí hrát. NHL čelí kritice: Porušujete smlouvu

NHL vedla vlastní vyšetřování případu a ve čtvrtek dala hráčům možnost pokračovat v kariéře. Hráčská asociace NHLPA rozhodnutí uvítala.

„Hráči při každém vyšetřování spolupracovali. Po jejich úplném zproštění obžaloby jsme zahájili jednání s NHL ohledně jejich návratu do práce. Nyní považujeme záležitost za uzavřenou a těšíme se na jejich návrat,“ uvedla asociace v prohlášení.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. KometaHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Ml. Boleslav vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
12. 9. 17:30
  • 2.44
  • 4.19
  • 2.44
Litvínov vs. K. VaryHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Litvínov vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
12. 9. 17:30
  • 2.27
  • 4.20
  • 2.62
Vítkovice vs. KladnoHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Vítkovice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
12. 9. 17:30
  • 1.65
  • 4.56
  • 4.26
Zlín vs. JihlavaHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Zlín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
12. 9. 17:30
  • 2.25
  • 4.01
  • 2.61
Liberec vs. PardubiceHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Liberec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 3.74
  • 4.50
  • 1.75
Olomouc vs. PlzeňHokej - 2. kolo - 12. 9. 2025:Olomouc vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
12. 9. 18:00
  • 2.52
  • 4.20
  • 2.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Slzy i smích. Hněv i dojetí. Naděje i nejistota. Hokejový Litvínov po ohlášeném odchodu majitele může umřít, jenže při sobotní sešlosti nejvěrnějších fanoušků to tak žilo! Aplaudovalo se legendám,...

Po letech bez nálepky mistra. Jak se mění Třinec? Ředitel Peterek o nákupech i vizích

Premium

Žádná mistrovská nadvláda v hokejové extralize netrvala déle. Třinecká dynastie se povážlivě natáhla s koronavirovou pauzou, která vnímání času ještě zpomalila. Střídání zabralo šest let. Po tak...

12. září 2025

Zubři vedou boj o vlastní budoucnost. Na sezonu jsou zajištěni. Pak? Hrozí i konec

Přerovští hokejisté vstoupili do nové sezony první ligy skvěle. Na domácím ledě přehráli Pardubice B jasně 6:2. Po dlouhé době je Přerov jediným týmem z Olomouckého kraje, který se druhé nejvyšší...

12. září 2025  11:46

Vezme Kanada na OH teenagery? Bedard v nevýhodě, konkurenta chválí také Crosby

Možná si říkáte, že je brzy. Vždyť do startu olympijského turnaje pořád zbývá pět měsíců. Debaty ohledně nominací ale jen tak neuložíte ke spánku. Zvlášť v hokejem poblázněné Kanadě, kde se už před...

12. září 2025  11:15

A teď zpátky do práce. Kanadští hokejisté vinění ze sexuálního útoku smějí do NHL

Pět kanadských hokejistů se může po konci soudu kvůli obvinění ze sexuálního napadení od 1. prosince vrátit do NHL. Vedení ligy ve čtvrtek oznámilo, že všichni smějí od 15. října podepsat smlouvu....

12. září 2025  11:15

Když Olesen uhne, dostane přes prsty. Budějovický kouč Čihák rozdíly nedělá

Trenér budějovických hokejistů Ladislav Čihák začíná třetí sezonu na jihu Čech. Ve městě se mu líbí, rád by zůstal i nadále. K tomu potřebuje s Motorem znovu uspět. Letos poprvé bez lídra Gulaše,...

12. září 2025

Mizerný start Beranů. Takto se prezentovat nemůžeme, čílí se kouč po prohře se Slavií

Sotva zlínští hokejisté vstoupili do nové prvoligové sezony, ocitli se v pořádné šlamastyce. Nejde o to, že úvodní utkání sezony prohráli. To se jim stalo i v předchozích třech pokusech a pokaždé...

12. září 2025  9:58

Dík patří libereckým fanouškům... Mám okno, loučil se dojatý Derner

Po dvaceti extraligových sezonách ukončil kariéru a ve středu večer se v liberecké aréně oficiálně rozloučil s fanoušky. Hokejový obránce Lukáš Derner pak z hlediště sledoval prohru Bílých Tygrů 1:3...

12. září 2025  8:16

Musíme být důraznější, velí kapitán. Fanoušci Litvínova vyrazí na pochod

Hvězdný útočník Ondřej Kaše nestihl doléčit operované koleno a jeho Litvínov bez něj v extraligové premiéře trpěl. Na ledě mistrovského Brna vyslal jen 14 střel na branku a do sezony vstoupil...

11. září 2025  15:58

Více než dvě a půl miliardy? Díky, nechci. Kaprizov odmítl rekordní smlouvu

Z takové částky by se leckomu zamotala hlava. A zřejmě jen málokdo by odmítl. Vždyť jde o miliardový kontrakt, díky kterému by se stal nejlépe placeným hráčem v historii hokejové NHL. Jenže Kirill...

11. září 2025  14:30

Forman je i v Kladně „půlkapitán“: Potřebujeme větší zabijácký instinkt

Jiné kulisy, stejná role. Hokejový útočník Miroslav Forman je opět kapitánem, opět pouze na domácí zápasy, jen místo v pražské Spartě nosí céčko na dresu Rytířů Kladno. Po nepovedeném vstupu do...

11. září 2025  12:48

Slávisté uspěli ve Zlíně, nováček z Tábora porazil favorizovanou Jihlavu

Nováčci z Tábora, kteří se do první hokejové ligy vrátili po 14 letech, na úvod sezony doma porazili 6:3 úřadujícího vítěze Jihlavu. Dukla je stejně jako v minulých letech pasována do role jednoho z...

10. září 2025  22:35

Kde je diesel Jágr? Svou 38. sezonu zatím nezahájil, premiéru sledoval z lóže

Rozesmátý Jaromír Jágr za sklem lóže, Jágr na plachtě slávy pod střechou kladenského zimáku, Jágr na světelné reklamě propagující minerální vodu, Jágr v hledišti na dresech fanoušků s ikonickým...

10. září 2025  22:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.