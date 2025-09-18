Premium

Ani Kanada, ani Philadelphia. Brankář Hart po zproštění u soudu pečlivě váží angažmá

Autor:
  14:16
O nabídky nouzi zjevně nemá, zrovna tak ale musí pečlivě vybírat. Brankář Carter Hart v sedmadvaceti letech řeší návrat do NHL. Nelehký, po vynucené pauze způsobené obviněním ze sexuálního násilí, které nakonec rozsekl soud. Ambiciózního gólmana spolu s dalšími čtyřmi spoluhráči z juniorské reprezentace zprostil viny. A blíží se čas, kdy kariérní restart všem umožní i nejslavnější zámořská soutěž.
Hokejový brankář Carter Hart po zproštění viny v případě sexuálního skandálu...

Hokejový brankář Carter Hart po zproštění viny v případě sexuálního skandálu hledá nové angažmá. O nabídky nemá nouze, musí ale pečlivě vybírat. | foto: Profimedia.cz

Protagonisté sexuálního skandálu v NHL. Zleva: Alex Formenton, Cal Foote,...
Brankář Carter Hart z Philadelphie zasahuje proti střele Jegora Šarangoviče z...
Carter Hart z Philadelphia Flyers čeká na začátek zápasu.
Kanadský brankář Carter Hart u soudu v případě sexuálního napadení.
Harta spolu s někdejšími kolegy Formentonem, Dubém, McLeodem a Footem odstavila ze hry loni v lednu. Vrátit se mohou na začátku prosince, podepsat kontrakt už za necelý měsíc, 15. října.

Pokud o ně tedy bude zájem. A v tom má brankář, od mládí považovaný za supertalent, oproti ostatním navrch. Vyčnívá. Navíc na pozici, o kterou je mezi zámořskými kluby nejvyšší poptávka.

Někdejší kanadské juniory soud v kauze sexuálního útoku po sedmi letech osvobodil

Ve Philadelphii, kde absolvoval všechny z dosavadních 227 startů v NHL, ale pokračovat nebude.

„Ozval se nám jeho agent Judd Moldaver a i s ohledem na to, co se kolem Cartera poslední rok a půl dělo, se rozhodli, přičemž i Carter to tak cítil, začít někde nanovo,“ prohlásil před médii Daniel Brière, generální manažer Flyers, kteří nemají právo Harta dál držet.

NHL totiž rozhodla, že pětici Kanaďanů odebere status chráněných volných hráčů. Navzdory faktu, že hokejisté do sedmadvaceti let včetně pod takový status zpravidla spadají.

Podle novináře Chrise Johnstona z prestižního serveru The Athletic, jenž se odvolává na zdroje z ligy, pak nepřipadá v úvahu ani působení v některém z kanadských celků. Hart takřka jistě zůstane ve Spojených státech.

Pět mužů s cejchem. Kdo jsou obvinění v sexuální aféře, která otřásla Kanadou

Hodně se přitom spekulovalo například o Edmontonu, finalistovi posledních dvou ročníků, který má právě na klíčovém postu potíže. Zástupci Oilers ovšem sdělili, že dál věří své jedničce Stuartu Skinnerovi.

V Hartově domovině reprezentační skandál pochopitelně rezonoval daleko víc. Tamní kluby tak i z morálních důvodů na podpis smlouvy samy rezignují. Také liga vyjádřila znepokojení nad událostmi z roku 2018, kdy mladíci měli hromadný pohlavní styk s ženou, která je posléze obvinila ze znásilnění.

Kanadský brankář Carter Hart u soudu v případě sexuálního napadení.

„Je to nepřijatelné. Liga očekává, že všichni, kdo mají co do činění s tímto sportem, se budou chovat s nejvyšší možnou morální integritou. Tenhle případ takový standard rozhodně nesplňoval, byť se nejednalo o trestný čin.“

Vzhledem k tomu, že hokejisté ale přišli už o dvacet měsíců svých kariér, další zákaz neudělila.

Pro připomenutí, soudkyně Maria Carocciaová verdikt ve prospěch obviněných odůvodnila tím, že žena (známá jen pod iniciálami E. M.) opakovaně měnila výpovědi. Tvrzení údajné poškozené se navíc dostávaly do střetu s dostupnými záběry. Na jednom z videí, které poskytl McLeod, ještě žena vyjadřuje, že „se vším souhlasí“.

Od července jsou všichni obžalovaní osvobození. Hart se patrně dočká také comebacku. Johnston dodává, že půjde o kontrakt na dva až tři roky, v týmu, kde „hráč dostane významný prostor a zároveň bude mít velké šance na úspěch“.

Mladí Kanaďané i přes osvobození nesmí hrát. NHL čelí kritice: Porušujete smlouvu

Po očekávaném zaregistrování smlouvy 15. října se pak zmiňovaný brankář může rozchytat v rámci tréninků s týmem na farmě v AHL, kde pravděpodobně začne také se zápasy. A následně zamíří výš.

Kam? To už záleží na jeho volbě.

