Brankář Hart zbavený obvinění ze znásilnění se vrací do NHL, bude chytat za Vegas

Hart byl spolu s dalšími čtyřmi spoluhráči z někdejší kanadské juniorské reprezentace loni obviněn, že po oslavě titulu na mistrovství světa hráčů do 20 let na hokejovém pokoji v kanadském Londonu zneužili ženu.
Všichni hráči vinu popírali a soud nakonec označil důkazy proti nim za nedůvěryhodné a nespolehlivé. Vedení NHL poté umožnilo všem hokejistům návrat do ligy, ve které ale mohou nastoupit nejdříve 1. prosince.
Hart v době obvinění hrál v NHL za Philadelphii. V lize nastupovali také Michael McLeod s Calem Footem v New Jersey a Dillon Dube v Calgary. Alex Formenton tehdy působil ve Švýcarsku, kde nastupuje i nyní.