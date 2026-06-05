„Úžasný“, „senzační“, „neuvěřitelný“, „bláznivý“. Na webech i přímo v televizním komentáři zaznívala řada přívlastků, kterými se novináři pokoušeli závěr utkání přiblížit divákům a čtenářům.
Kdo ale vyvrcholení duelu z noci na pátek neviděl, o hodně přišel.
„Ani nevím, co se to stalo,“ pokrčil rameny i Mark Stone, útočník Golden Knights a jedna z nejviditelnějších postav hektického, šíleného závěru. Jeho tým poprvé inkasoval v čase 50:20, do té doby na ledě exceloval dvougólový útočník Brett Howden. Nečekaný hrdina si vylepšil osobní statistiky v play off už na bilanci 13+3.
Jenže snížení také jeho roli dost upozadilo. Logan Stankoven ze strany šťastně otřel puk buď o obránce Hanifina, nebo brankáře Harta.
„A vše se změnilo, aréna byla ve varu, fanoušci nás neuvěřitelně hnali. V tom se žádnému soupeři nemůže hrát dobře,“ líčil Jordan Staal.
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Hertl byl u vyrovnání Vegas, v prodloužení však jeho faul potrestal Jarvis
Právě kapitán Hurricanes se po šikovné teči také prosadil. Ale to předbíháme. V 53. minutě nejprve zadák Robinson vyslal oblouček, který se Carrier snažil pod tlakem obránce zkrotit na pomezí středního a útočného pásma. Po několika odrazech kotouč nakonec v neuvěřitelně krkolomné pozici přiťukl Markovi Jankowskému. A ten šťastně srovnal. Puk se otřel o Harta, horní i pravou tyčku a skončil v brance.
Hostující hráči se hned hnali k tabletu, se zklamaným výrazem ale hned viděli: „Není to ofsajd!“
V o dost spornější situaci už si věřili, že vedení nabudou zpět. Barbašev objel branku, Andersen jeho první pokus zastavil, druhý také, ruský forvard byl ale neodbytný, i vleže vyvíjel tlak pod tělem dánského gólmana. Načež kotouč i díky Staalově brusli přešel brankovou čáru. Sudí hru přerušil, kouč John Tortorella reagoval trenérskou výzvou, neúspěšně.
Neuznaný gól Vegas po strkanici před brankářem Andersenem:
Should this have counted?— Daily Faceoff (@DailyFaceoff) June 5, 2026
🎥: Sportsnet pic.twitter.com/TykzBct8Dl
„Viděl jsem volný kotouč, náš hráč ho dorážel, s gólmanem nepohnul a puk přes něj prošel až na druhou stranu. Výzvu bych si na to bral v desíti z deseti případů,“ povídal známý bouřlivák, který se i na střídačce ironicky usmíval.
Neúspěšný pokus poslal Vegas do oslabení. A v něm už přišla šťastná Staalova chvíle. Pozice obou celků se zcela obrátily.
Najednou museli dotahovat hosté, kteří ještě navíc točili jen pět zadáků poté, co stojící Brayden McNabb před brankovištěm schytal děsivý zásah kotoučem do obličeje po Ehlersově ráně. Část úderu patrně ztlumil jeho plexištítek, i tak velký zásah schytal nos a na ledě se objevila krev. McNabb po svých okamžitě odjel do útrob haly, následně do nemocnice.
„Ale my se pořád stavíme proti nepřízním osudu, máme to tak celou sezonu, jsme pozitivní, skvělá parta,“ opakovali tentokrát třeba Hanifin či Howden.
Braydena McNabba trefil ve druhém finále vystřelený puk do obličeje:
Hate to see that— Queen of the Puck (@rbarkleyhockey) June 5, 2026
Brayden McNabb had to rush down the tunnel after taking an 87.3 MPH slapshot from Nikolaj Ehlers to the face#SoundTheSiren #ForgedInGold #NHL #StanleyCup pic.twitter.com/4vO2KullCN
Hlavně to však šlo opět pozorovat na ledě, kde se Vegas vytasilo s pětadvaceti bloky. A teď se zase vrhalo do ofenzivy. K dispozici dostalo přesilovku, tu ještě nevyužilo. Jenže poté sestava s hvězdami Mitchem Marnerem, Stonem, ale i rozjetým Tomášem Hertlem uspěla.
Přilétla střela, u níž Stone zacláněl Andersenovi, který puk vyrazil jen do útočníka před sebou a ten puk ze vzduchu šťastně dorazil. Zase zklidnil arénu v Raleigh. V čase 58:39 dal na 3:3 a duel poslal do prodloužení.
„Předtím tam došlo k několika ztrátám kotouč, které vedly k jejich gólům. Vydřeli jsme si comeback, zase jsme čelili nepříznivé situaci po neuznané brance, ale dokázali jsme to,“ popisoval Stone.
Protentokrát to ovšem nebyl večer jeho týmu. Naopak, teď se Golden Knights ukázali v pozici celku, který dovede skvěle rozjetou partii i ztratit.
Zbytečně. Rozhodující chyby se dopustil Hertl, když u mantinelu podrazil Staala a hosté šli do čtyř. Gostisbehere si převzal kotouč, na modré si sjel do středu, naznačil střelu a vybídl k ráně z levého kruhu Setha Jarvise. Ten propálil přesouvajícího se Harta, který předtím ani pořádně neviděl.
„Ohromně důležité vítězství, neskutečný pocit,“ lebedil si Sebastian Aho. „Na tohle utkání asi jen tak zapomenout nepůjde, dokázali jsme něco skvělého, co nám snad dodá i hodně energie.“
„Potřebovali jsme se nějak nastartovat, když se nám ve druhé a v polovině třetí části nedařilo. Naštěstí se to povedlo,“ přitakával kouč Rod Brind’Amour, kterého ještě doplnil Stankoven: „Ukázali jsme velkou odolnost.“
Zatímco hráči celku z Las Vegas jen smutně zírali a Hertl na trestné lavici sklápěl hlavu. Zpět na led už se mu ani nechtělo.
Reakce Tomáše Hertla z trestné lavice na vítězný gól Caroliny:
Tough watch of the OT winner for Tomas Hertl from the penalty box 🫣 pic.twitter.com/a7S5sfAdHv— Sportsnet (@Sportsnet) June 5, 2026
„Musíme být chytřejší,“ nabádal Marner. „Až moc lacině jsme odevzdávali puky, ale heleďte, jsme ve finále o Stanley Cup, nikdo nemohl čekat, že to bude hračka. Musíme si odpočinout a pořád pokračovat stejně, jet dál.“
„Je to těžké zpracovat, asi nás to bude i chvíli mrzet,“ litoval Hanifin, který na ledě kvůli odstoupení McNabba strávil přes 24 minut, kolega Theodore dokonce 28 a půl!
Teď se spoluhráči zakončili vítěznou sérii na sedmi utkáních, než přišla smolná porážka. Jak ale hokejisté rádi opakují, teď se jen podívají na video a soustředí se na další zápas.
„Svojí práci odvedli, když tady vyhráli jeden zápas,“ uvědomoval si také soupeř Stankoven. „My teď musíme udělat totéž. Věřím, že aspoň jednou nám to vyjde. Abychom zase získali domácí výhodu na svou stranu.“
Finále pokračuje třetí bitvou v noci na neděli, tak jako v celé sérii se startem ve dvě ráno.
Podívejte se na sestřih z druhého finále NHL mezi Carolinou a Vegas: