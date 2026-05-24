Dobeš tlaku neodolal, v sérii je srovnáno. Carolina porazila Montreal v prodloužení

  7:07
Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1. Brankář Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel, jeho spoluhráči tentokrát vyslali pouze dvanáct pokusů na gólmana Frederika Andersena.
Zklamaný gólman Montrealu Jakub Dobeš. | foto: AP

Zápas rozhodl v čase 63:29 Nikolaj Ehlers svou druhou trefou v utkání. Obě branky Canadiens vstřelil Josh Anderson, který v utkání dvakrát vyrovnal.

Skóre otevřel už ve třetí minutě tečí Eric Robinson. Montreal odpověděl v čase 11:11 ze své první střely v zápase, kdy povedenou kombinaci zakončil zblízka Anderson pod horní tyč.

Carolině vrátil vedení Ehlers v závěru druhé třetiny, ve které se prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a překvapil Dobeše střelou z levého kruhu mezi betony. Montreal, který vyhrál úvodní duel série 6:2, vyslal v zápase jen dvanáct střel. V 53. minutě ale vytvořil závar před brankou, ze kterého se podruhé v utkání prosadil Anderson.

Vyrovnání série zařídil Ehlers z rychlého protiútoku a Carolina tak vyhrála i své čtvrté prodloužení v letošním play off.

NHL
24. 5. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
02:33 Robinson (W. Carrier, Jankowski)
37:03 Ehlers (Jaccob Slavin, Chatfield)
63:29 Ehlers (Jankowski, Chatfield)
Góly:
11:11 Josh Anderson (Danault, Guhle)
52:51 Josh Anderson (A. Carrier, Danault)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc.

Rozhodčí: Dwyer, Sutherland – MacPherson, Mills

Počet diváků: 18919

Stav série: 1:1

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Trenér Radim Rulík reaguje během zápasu se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V závěru na střídačce za českými hokejisty trnul. Zvlášť ve chvílích, kdy puk za stavu 3:2 několikrát minul prázdnou branku soupeře. „Tohle musíme proměňovat,“ pronesl Radim Rulík. Národní tým zapsal...

24. května 2026

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026

Švédové nemají postup ve svých rukou, překvapivě podlehli Norsku

Norský útočník Noah Steen slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Švédsku.

Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3:2, zejména díky dvěma gólům v oslabení. Obhájci bronzu se na závěr...

23. května 2026  15:29,  aktualizováno  23:43

Dva hattricky ve dvou duelech. Lotyšsko zdolalo giganta, důležitá výhra Německa

Lotyšský útočník Daniss Smirnovs bouřlivě slaví svůj gól do sítě Američanů,...

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Ten si komplikují hráči Spojených států, kteří padli s Lotyši 2:4. Domácí Švýcaři zůstávají na...

23. května 2026  16:21,  aktualizováno  23:23

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

23. května 2026  23:12

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Německá reprezentace se raduje z gólu do sítě Finska.

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

23. května 2026  22:52

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

23. května 2026  22:48

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Martin Pospíšil ze Slovenska v bitce s Jaroslavem Chmelařem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nepřekvapili. Předvedli, co se očekávalo. Byli nebezpeční, ale také dotěrní, v utkání s českými hokejisty na mistrovství světa se nejvíce starali o vytváření emocí. Pro slovenské bratry Martina a...

23. května 2026  21:14

Vítězný gól? Podle mě správně posouzený, říkal Červenka. Uznal, že Češi měli i štěstí

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Natočil se, nastavil brusli a mohl se radovat. Kapitán Roman Červenka gólem na 3:2 rozhodl zápas českých hokejistů na mistrovství světa proti Slovensku. Musel však čekat, jak situaci vyhodnotí sudí,...

23. května 2026  20:29

