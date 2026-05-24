Zápas rozhodl v čase 63:29 Nikolaj Ehlers svou druhou trefou v utkání. Obě branky Canadiens vstřelil Josh Anderson, který v utkání dvakrát vyrovnal.
Skóre otevřel už ve třetí minutě tečí Eric Robinson. Montreal odpověděl v čase 11:11 ze své první střely v zápase, kdy povedenou kombinaci zakončil zblízka Anderson pod horní tyč.
Carolině vrátil vedení Ehlers v závěru druhé třetiny, ve které se prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a překvapil Dobeše střelou z levého kruhu mezi betony. Montreal, který vyhrál úvodní duel série 6:2, vyslal v zápase jen dvanáct střel. V 53. minutě ale vytvořil závar před brankou, ze kterého se podruhé v utkání prosadil Anderson.
Vyrovnání série zařídil Ehlers z rychlého protiútoku a Carolina tak vyhrála i své čtvrté prodloužení v letošním play off.
02:33 Robinson (W. Carrier, Jankowski)
37:03 Ehlers (Jaccob Slavin, Chatfield)
63:29 Ehlers (Jankowski, Chatfield)
11:11 Josh Anderson (Danault, Guhle)
52:51 Josh Anderson (A. Carrier, Danault)
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc.
Rozhodčí: Dwyer, Sutherland – MacPherson, Mills
Počet diváků: 18919
Stav série: 1:1