Největší poklad mistrů. Proskočili by pro něj zdí! Pomohlo i spojenectví s vědcem

Hráči po výhře 3:0 v Las Vegas (4:2 na zápasy) juchali na ledě i s rodinami. Tom Dundon, hrdý majitel Hurricanes, mezitím před novináři básnil o kouči vítězů: „Je naším největším pokladem.“
Kdo zámořské hokejové dění sleduje, dobře ví, že Brind’Amour pro Carolinu dýchá. Jako symbol, hlavní tvář, srdce, motor. A pro někoho také jako největší hvězda.
ROD WITH ANOTHER ICONIC CUP LIFT 20 YEARS LATER 🏆🏆 pic.twitter.com/0mp4B5PZs3— Sportsnet (@Sportsnet) June 15, 2026
„Nikdo neztělesňuje tuhle organizaci tolik jako právě on,“ řekl pro The Athletic bývalý útočník Justin Williams. „On a logo Hurricanes? Synonyma! Až se jednou rozloučí, před arénou mu postaví sochu.“
Ani on nedá na bývalého parťáka dopustit. V roce 2006 společně prožili mistrovskou výpravu za Stanley Cupem. Nyní, o dvacet let později, si Brind’Amour úchvatný pohár potěžkal znovu.
Po Toe Blakeovi (Montreal), Hapu Dayovi (Toronto) a Cooneym Weilandovi (Boston) se stal teprve čtvrtým mužem v historii NHL, který to dokázal ve dvou odlišných rolích. Jako kapitán. A trenér.
„Tehdy jsem chtěl vyhrát pro sebe, snil jsem o tom celý život,“ vyprávěl. „Tentokrát to bylo jiné. Strašně jsem si to přál kvůli klukům. Vidět teď výrazy v jejich tvářích... K nezaplacení!“
|
Nenávidí proti němu hrát! Šampion Staal lámal rekordy NHL a napodobil bratra
Mužstvo bylo stejně přešťastné za něj.
Ač umí být rázný a s ničím se příliš nemaže, noví šampioni k Brind’Amourovi vzhlížejí. Kvůli jeho pracovitosti, charakteru, upřímné snaze s nimi budovat těsné vztahy i schopnosti je namotivovat.
„Nejlépe ho vystihuje slovo respekt,“ vysvětloval obránce Jaccob Slavin. „Respektuje nás, hokej, ví, co obnáší kariéra v NHL. Je upřímný, vždycky víte, na čem jste.“
Brankářský hrdina Brandon Bussi, jenž ozdobil titulový duel vychytanou nulou, pronesl: „Rod je jako rodina. Hlavně díky němu jsme si všichni blízcí a celé si to užíváme.“
Rod Brind'Amour on what it means to him to become the seventh person to win the #StanleyCupFinal as the Captain and a Coach of the same team! pic.twitter.com/1ifOfB0GOs— BarDown (@BarDown) June 15, 2026
A Jordan Staal, kapitán a držitel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off, jen doplnil: „Proskočili bychom pro něj zdí!“
Nepřekvapí, že Brind’Amour vyznává velice náročný styl hokeje. Aktivní, agresivní, založený na pracovitosti, oddanosti a dodržování systému.
Takový, který nemusí všem sedět. Třeba techničtějším hráčům typu Martina Nečase, kterého Carolina loni v lednu vyměnila do Colorada za Mikka Rantanena.
A právě zde začal tým nabírat mistrovské kontury. Díky odvaze a vyjednávacím schopnostem Erica Tulského, další pozoruhodné a klíčové postavě z řad vítězů.
Když se Hurricanes radovali v roce 2006, zabýval se analýzou syntézy nanokrystalů bez obsahu kadmia pro klinické účely.
Věda mu byla daleko bližší než hokej, k němu přičichl až později coby expert na analytiku. V Carolině působí dvanáct let, poslední dvě sezony je generálním manažerem.
|
Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?
Rantanena po té minulé k setrvání nepřemluvil. Ale že by se špatným odhadnutím situace nechal vykolejit? Ani náhodou!
Našel způsob, jak z ní vytěžit maximum. Hvězdné finské křídlo poslal do Dallasu. A buď přímo, či formou dalších výměn a podpisů poskytl jádru šampionů pevnější základy.
Považte sami: získal veterána Halla a střelce Stankovena, dvě třetiny nejúdernější lajny play off. K tomu klíčového beka Millera. A za volné peníze si mohl loni dovolit zlákat dánského rychlíka Ehlerse, jenž ve finále proti Golden Knights zazářil devíti body.
Carolina prolétla vyřazovací fází s úžasnou bilancí 16:3. Hráči při oslavách donutili Brind’Amoura, aby si sundal šampaňským promočenou bílou košili.
A hned jste poznali, proč si s vyrýsovaným pětapadesátníkem nikdo z nich netroufne poměřit síly v posilovně. „Dostali bychom na frak! Nakládá si víc než my,“ shoduje se už dlouho s úsměvem kabina.
Milovaný kouč vede Hurricanes od roku 2018, ani jednou s týmem nechyběl v play off. Až teď se ale dočkal. I díky v běžném životě nepravděpodobném spojení s intelektuálem Tulským.
„Jsou trochu jako jin a jang,“ smál se útočník Jordan Martinook. „Ale víte, co se říká? Protiklady se přitahují. Tady to zafungovalo. Dokázali něco magického.