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Největší poklad mistrů. Proskočili by pro něj zdí! Pomohlo i spojenectví s vědcem

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  19:09
Než po šestém finále zdvihl Stanley Cup nad hlavu, ležérně si s ním pohodil. Jen tak, jako by nic. Že mu snad bájná hokejová trofej mohla vyklouznout? Ale jděte, to neznáte Roda Brind’Amoura! Zrovna vyhlášenému nadšenci do posilování nedělal patnáctikilový pohár sebemenší problém. Pevnou rukou vládne i v Carolině, v mužstvu nových šampionů NHL.
Rod Brind’Amour zvedá nad hlavu Stanley Cup.

Rod Brind’Amour zvedá nad hlavu Stanley Cup. | foto: Lucas PeltierReuters

Rod Brind’Amour se objímá s obráncem Seanem Walkerem po zisku Stanley Cupu.
Rod Brind’Amour se Stanley Cupem v roce 2006, tehdy ještě jako kapitán Caroliny.
Rod Brind’Amour se Stanley Cupem po vytouženém triumfu s Carolinou.
Brandon Bussi vychytal v závěru finálové série Carolině stříbrný Stanley Cup.
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Hráči po výhře 3:0 v Las Vegas (4:2 na zápasy) juchali na ledě i s rodinami. Tom Dundon, hrdý majitel Hurricanes, mezitím před novináři básnil o kouči vítězů: „Je naším největším pokladem.“

Kdo zámořské hokejové dění sleduje, dobře ví, že Brind’Amour pro Carolinu dýchá. Jako symbol, hlavní tvář, srdce, motor. A pro někoho také jako největší hvězda.

„Nikdo neztělesňuje tuhle organizaci tolik jako právě on,“ řekl pro The Athletic bývalý útočník Justin Williams. „On a logo Hurricanes? Synonyma! Až se jednou rozloučí, před arénou mu postaví sochu.“

Ani on nedá na bývalého parťáka dopustit. V roce 2006 společně prožili mistrovskou výpravu za Stanley Cupem. Nyní, o dvacet let později, si Brind’Amour úchvatný pohár potěžkal znovu.

Rod Brind’Amour se Stanley Cupem v roce 2006, tehdy ještě jako kapitán Caroliny.

Rod Brind’Amour se Stanley Cupem po vytouženém triumfu s Carolinou.

Po Toe Blakeovi (Montreal), Hapu Dayovi (Toronto) a Cooneym Weilandovi (Boston) se stal teprve čtvrtým mužem v historii NHL, který to dokázal ve dvou odlišných rolích. Jako kapitán. A trenér.

„Tehdy jsem chtěl vyhrát pro sebe, snil jsem o tom celý život,“ vyprávěl. „Tentokrát to bylo jiné. Strašně jsem si to přál kvůli klukům. Vidět teď výrazy v jejich tvářích... K nezaplacení!“

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Mužstvo bylo stejně přešťastné za něj.

Ač umí být rázný a s ničím se příliš nemaže, noví šampioni k Brind’Amourovi vzhlížejí. Kvůli jeho pracovitosti, charakteru, upřímné snaze s nimi budovat těsné vztahy i schopnosti je namotivovat.

„Nejlépe ho vystihuje slovo respekt,“ vysvětloval obránce Jaccob Slavin. „Respektuje nás, hokej, ví, co obnáší kariéra v NHL. Je upřímný, vždycky víte, na čem jste.“

Brankářský hrdina Brandon Bussi, jenž ozdobil titulový duel vychytanou nulou, pronesl: „Rod je jako rodina. Hlavně díky němu jsme si všichni blízcí a celé si to užíváme.“

A Jordan Staal, kapitán a držitel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off, jen doplnil: „Proskočili bychom pro něj zdí!“

Nepřekvapí, že Brind’Amour vyznává velice náročný styl hokeje. Aktivní, agresivní, založený na pracovitosti, oddanosti a dodržování systému.

Takový, který nemusí všem sedět. Třeba techničtějším hráčům typu Martina Nečase, kterého Carolina loni v lednu vyměnila do Colorada za Mikka Rantanena.

Martin Nečas z Colorada byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu proti Calgary.

Za zachmuřelým Mikko Rantanenem se radují hokejisté Minnesoty.

A právě zde začal tým nabírat mistrovské kontury. Díky odvaze a vyjednávacím schopnostem Erica Tulského, další pozoruhodné a klíčové postavě z řad vítězů.

Když se Hurricanes radovali v roce 2006, zabýval se analýzou syntézy nanokrystalů bez obsahu kadmia pro klinické účely.

Věda mu byla daleko bližší než hokej, k němu přičichl až později coby expert na analytiku. V Carolině působí dvanáct let, poslední dvě sezony je generálním manažerem.

Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?

Rantanena po té minulé k setrvání nepřemluvil. Ale že by se špatným odhadnutím situace nechal vykolejit? Ani náhodou!

Našel způsob, jak z ní vytěžit maximum. Hvězdné finské křídlo poslal do Dallasu. A buď přímo, či formou dalších výměn a podpisů poskytl jádru šampionů pevnější základy.

Považte sami: získal veterána Halla a střelce Stankovena, dvě třetiny nejúdernější lajny play off. K tomu klíčového beka Millera. A za volné peníze si mohl loni dovolit zlákat dánského rychlíka Ehlerse, jenž ve finále proti Golden Knights zazářil devíti body.

Generální manažer Eric Tulsky poskládal v Carolině vítězné mužstvo

Carolina prolétla vyřazovací fází s úžasnou bilancí 16:3. Hráči při oslavách donutili Brind’Amoura, aby si sundal šampaňským promočenou bílou košili.

A hned jste poznali, proč si s vyrýsovaným pětapadesátníkem nikdo z nich netroufne poměřit síly v posilovně. „Dostali bychom na frak! Nakládá si víc než my,“ shoduje se už dlouho s úsměvem kabina.

Milovaný kouč vede Hurricanes od roku 2018, ani jednou s týmem nechyběl v play off. Až teď se ale dočkal. I díky v běžném životě nepravděpodobném spojení s intelektuálem Tulským.

„Jsou trochu jako jin a jang,“ smál se útočník Jordan Martinook. „Ale víte, co se říká? Protiklady se přitahují. Tady to zafungovalo. Dokázali něco magického.

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