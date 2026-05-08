Bezradní soupeři, legendy na dosah. Co stojí za perfektní bilancí Caroliny?

Tak dominantním způsobem vkročilo dosud v historii zámořské soutěže do vyřazovacích bojů jen dvanáct týmů. Hurricanes jsou tím třináctým, teprve třetím za posledních dvaatřicet let.
V prvním kole vyřadili Ottawu. Bez zaváhání, nejrychlejším možným způsobem. Nepříjemnému protivníkovi, který dle řady expertů mohl překvapit, dovolili jen pět branek za čtyři utkání.
Jízda Caroliny pokračuje. Vladař čtyřikrát inkasoval a Philadelphia je blízko vyřazení
Nyní rovněž nekompromisně mažou z ledu Philadelphii. Po výhrách 3:0, 3:2 v prodloužení a 4:1 jsou jediný krok od bleskového postupu do finále Východní konference.
„Zase se nám povedl začátek série,“ pochvaloval si dvoubodový Staal. „Ke každému zápasu přistupujeme úplně stejně, neděláme rozdíly. Daří se nám dodržovat systém, který je součástí naší identity.“
A ta se vyznačuje čím?
Hokejem, který soupeři nechutná. Náročným, fyzickým, plným napadání a soubojů, postaveným i na těsné defenzivě. Pro diváka ne vždy zrovna atraktivním, ale velice účinným.
THE HURRICANES ARE STORMIN' THROUGH THE STANLEY CUP PLAYOFFS 🌀— SportsCenter (@SportsCenter) May 8, 2026
„Proti nim musíte jít vždycky metu po metě, my se místo toho snažíme trefovat homeruny,“ pomohl si příměrem z baseballu Rick Tocchet, kouč Flyers. „Snažíme se, ale nedaří se nám. Děláme chyby, které oni dokážou potrestat. Jsou v tom opravdu hodně dobří.“
Na straně Philadelphie byla ve čtvrtém pokračování série patrná značná frustrace. Hráči sahali ke zbytečným faulům, v závěru se snažili hosty alespoň vyprovokovat.
S Carolinou to ani nehnulo. Proč se také za rozhodnutého stavu nechat ovládnout emocemi? Zatímco domácí se snažili vyvolat potyčky, z druhé strany přicházely jen úsměvy a nezájem.
The Flyers are angry and trying to mix it up late.— Walt Ruff (@WaltRuff) May 8, 2026
„Hráči vědí, jak se věci mají,“ přitakal kouč Rod Brind’Amour. Ve druhé třetině naopak sám vyfasoval dvě minuty za protesty proti vyloučení Setha Jarvise, tým poslal do tří. „Většinou dostanete od sudích nejprve varování, já ho nedostal. Ale kluci mě podrželi, čehož si vážím,“ usmál se.
Hurricanes zvládají přesilovky soupeřů velmi dobře eliminovat. V play off ubránili třicet oslabení z dvaatřiceti, lepších čísel dosahuje pouze Vegas.
V brance čaruje Frederik Andersen, šestatřicetiletý Dán, který v předchozích letech často nepůsobil v klíčové fázi sezony úplně nejspolehlivějším dojmem.
Teď chytá v životní formě.
Úspěšnost zákroků drží na vynikajících 95,7 %, v průměru na utkání inkasuje pouze 1,02 gólu. „Zase nás podržel. Zastavil několik velkých šancí, nastartoval nás, což dělá celé play off,“ ocenil veterána Brind’Amour.
A i když tentokrát poprvé chyběla ve statistikách, zapomenout nesmíme ani na druhou lajnu Caroliny, v níž si náramně rozumí Jackson Blake, Logan Stankoven a Taylor Hall.
Posledně jmenovaný rozhodl druhý duel s Philadelphií, drží se na devíti bodech (3+6). Stankoven (6+1) se trefil ve všech soubojích s Ottawou, sérii s Flyers načal dvěma trefami. Blake oběma více než zdatně sekunduje (2+6).
„Táhnou nás! Ale je fajn, že jsme jim teď trochu ulevili, že se prosadil také někdo jiný. Abychom uspěli, musí se zapojit všichni, jinak to nepůjde,“ hlásil Jordan Martinook.
Odhodlané nastavení zatím jednomu z nejkonzistentnějších celků NHL v posledních letech, který hraje druhé kolo vyřazovací fáze už pošesté za sebou, funguje.
The Carolina Hurricanes become the 13th team in NHL history to start the Stanley Cup Playoffs at 7-0. If they can pull off the sweep, they’d be the first team to start 8-0 since the 1985 Edmonton Oilers (they went 9-0).— David Alter (@davidalter) May 8, 2026
Pokud i dalšího soupeře vyřadí po čtyřech zápasech, stanou se prvním mužstvem od roku 1985, který zahájil boje o Stanley Cup bilancí 8:0.
Před jedenačtyřiceti lety, v dobách jejich největší slávy, se to podařilo Edmontonu, pozdějším šampionům v čele s Waynem Gretzkym, Jarrim Kurrim, Paulem Coffeym a Markem Messierem.
V Západní konferenci se o stejný kousek snaží také Colorado, které nejdříve smázlo Los Angeles a teď vede 2:0 nad Minnesotou.
Carolina může slavit postup už v neděli ráno. Oproti svému příštímu soupeři, lepšímu z dvojice Buffalo – Montreal (stav série 1:0), by v takovém případě měla o poznání více času na odpočinek.
Další velká výhoda, jejíž váhu si uvědomuje i kapitán Staal: „Chceme to ukončit, ne se vracet domů k pátému duelu. Bude to nová výzva, zase trochu jiná než ty předchozí, ale musíme najít způsob, jak zvítězit.“
To se zatím Carolině v play off daří mistrně.