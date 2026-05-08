Bezradní soupeři, legendy na dosah. Co stojí za perfektní bilancí Caroliny?

  13:14
Zatím působí zcela suverénně. Neohroženě, nezastavitelně. „Zkrátka hrajeme náš hokej,“ pokývl hlavou kapitán Jordan Staal po vítězství 4:1 ve Philadelphii. Pro Carolinu už sedmém ze sedmi zápasů v letošním play off. Perfektní bilance, která se v NHL zas tak často nevidí.
foto: Eric HartlineReuters

Tak dominantním způsobem vkročilo dosud v historii zámořské soutěže do vyřazovacích bojů jen dvanáct týmů. Hurricanes jsou tím třináctým, teprve třetím za posledních dvaatřicet let.

V prvním kole vyřadili Ottawu. Bez zaváhání, nejrychlejším možným způsobem. Nepříjemnému protivníkovi, který dle řady expertů mohl překvapit, dovolili jen pět branek za čtyři utkání.

Nyní rovněž nekompromisně mažou z ledu Philadelphii. Po výhrách 3:0, 3:2 v prodloužení a 4:1 jsou jediný krok od bleskového postupu do finále Východní konference.

„Zase se nám povedl začátek série,“ pochvaloval si dvoubodový Staal. „Ke každému zápasu přistupujeme úplně stejně, neděláme rozdíly. Daří se nám dodržovat systém, který je součástí naší identity.“

A ta se vyznačuje čím?

Hokejem, který soupeři nechutná. Náročným, fyzickým, plným napadání a soubojů, postaveným i na těsné defenzivě. Pro diváka ne vždy zrovna atraktivním, ale velice účinným.

„Proti nim musíte jít vždycky metu po metě, my se místo toho snažíme trefovat homeruny,“ pomohl si příměrem z baseballu Rick Tocchet, kouč Flyers. „Snažíme se, ale nedaří se nám. Děláme chyby, které oni dokážou potrestat. Jsou v tom opravdu hodně dobří.“

Na straně Philadelphie byla ve čtvrtém pokračování série patrná značná frustrace. Hráči sahali ke zbytečným faulům, v závěru se snažili hosty alespoň vyprovokovat.

S Carolinou to ani nehnulo. Proč se také za rozhodnutého stavu nechat ovládnout emocemi? Zatímco domácí se snažili vyvolat potyčky, z druhé strany přicházely jen úsměvy a nezájem.

„Hráči vědí, jak se věci mají,“ přitakal kouč Rod Brind’Amour. Ve druhé třetině naopak sám vyfasoval dvě minuty za protesty proti vyloučení Setha Jarvise, tým poslal do tří. „Většinou dostanete od sudích nejprve varování, já ho nedostal. Ale kluci mě podrželi, čehož si vážím,“ usmál se.

Hurricanes zvládají přesilovky soupeřů velmi dobře eliminovat. V play off ubránili třicet oslabení z dvaatřiceti, lepších čísel dosahuje pouze Vegas.

V brance čaruje Frederik Andersen, šestatřicetiletý Dán, který v předchozích letech často nepůsobil v klíčové fázi sezony úplně nejspolehlivějším dojmem.

Teď chytá v životní formě.

Úspěšnost zákroků drží na vynikajících 95,7 %, v průměru na utkání inkasuje pouze 1,02 gólu. „Zase nás podržel. Zastavil několik velkých šancí, nastartoval nás, což dělá celé play off,“ ocenil veterána Brind’Amour.

Dánský gólman Frederik Andersen zasahuje v utkání s Philadelphií.

A i když tentokrát poprvé chyběla ve statistikách, zapomenout nesmíme ani na druhou lajnu Caroliny, v níž si náramně rozumí Jackson Blake, Logan Stankoven a Taylor Hall.

Posledně jmenovaný rozhodl druhý duel s Philadelphií, drží se na devíti bodech (3+6). Stankoven (6+1) se trefil ve všech soubojích s Ottawou, sérii s Flyers načal dvěma trefami. Blake oběma více než zdatně sekunduje (2+6).

„Táhnou nás! Ale je fajn, že jsme jim teď trochu ulevili, že se prosadil také někdo jiný. Abychom uspěli, musí se zapojit všichni, jinak to nepůjde,“ hlásil Jordan Martinook.

Odhodlané nastavení zatím jednomu z nejkonzistentnějších celků NHL v posledních letech, který hraje druhé kolo vyřazovací fáze už pošesté za sebou, funguje.

Pokud i dalšího soupeře vyřadí po čtyřech zápasech, stanou se prvním mužstvem od roku 1985, který zahájil boje o Stanley Cup bilancí 8:0.

Před jedenačtyřiceti lety, v dobách jejich největší slávy, se to podařilo Edmontonu, pozdějším šampionům v čele s Waynem Gretzkym, Jarrim Kurrim, Paulem Coffeym a Markem Messierem.

V Západní konferenci se o stejný kousek snaží také Colorado, které nejdříve smázlo Los Angeles a teď vede 2:0 nad Minnesotou.

Carolina může slavit postup už v neděli ráno. Oproti svému příštímu soupeři, lepšímu z dvojice Buffalo – Montreal (stav série 1:0), by v takovém případě měla o poznání více času na odpočinek.

Další velká výhoda, jejíž váhu si uvědomuje i kapitán Staal: „Chceme to ukončit, ne se vracet domů k pátému duelu. Bude to nová výzva, zase trochu jiná než ty předchozí, ale musíme najít způsob, jak zvítězit.“

To se zatím Carolině v play off daří mistrně.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Opět silná Kanada i vycházející hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté ozdobí MS

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

Jak se světový šampionát blíží, zvučná hokejová jména na soupiskách jednotlivých reprezentací přibývají. Respekt budí především soupiska Kanady, která do Švýcarska přiveze našlapaný útok plný hvězd...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

Jinde chytat nemůžeš! Jekel umlčel kritiky, i když při návratu funěl jako hobík

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

„Nemůžeš chytat jinde než v Třebíči!“ slýchal uštěpačně. Hokejový brankář Pavel Jekel dokázal, že může. Znovu se pasoval na klíčovou postavu chomutovských Pirátů, k jeho návratu po zranění se všichni...

8. května 2026  10:56

Rulík si pochvaloval obrannou práci. Zastal se i chybujícího Klapky: Příště si dá pozor

Radim Rulík na střídačce během utkání se Švýcarskem.

Jako první v sezoně Euro Hockey Tour dokázali čeští hokejisté porazit suverénní Švédy a díky výhře 3:1 v Ängelholmu si zajistili dva duely před koncem druhé místo v sérii. Kouč Radim Rulík si v...

8. května 2026

Jízda Caroliny pokračuje. Vladař čtyřikrát inkasoval a Philadelphia je blízko vyřazení

Jordan Staal, Andrej Svečnikov a Seth Jarvis z Carolina Hurricanes slaví gól.

Sedmý start v letošním play off NHL a sedmá výhra. Hokejisté Caroliny pokračují ve vítězné jízdě za stříbrným pohárem. Po hladkém postupu 4:0 nad Ottawou vedou ve druhém kole již 3:0 na zápasy proti...

8. května 2026  7:13,  aktualizováno  7:43

Pocitově bída, výsledkově paráda. Bojoval jsem sám se sebou, říká střelec Kovařčík

Michal Kovařčík slaví branku do švédské sítě.

Hokejový útočník Michal Kovařčík měl do čtvrtka v dresu národního týmu na kontě 34 startů a dva vstřelené góly. Když ale zazářil dvěma zásahy v úvodním vystoupení reprezentace na Švédských hrách...

8. května 2026

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

7. května 2026  23:44

Česko - Švédsko 3:1. Skalp neporažených. Dvěma trefami rozhodl Kovařčík

Petr Sikora a Kristian Reichel (vpravo) slaví branku proti Švédům.

Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na Švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3:1 a ukončili v desátém utkání Euro Hockey Tour (EHT) v sezoně neporazitelnost již jistého celkového...

7. května 2026  23:17

Švédské hokejové hry 2026: Program, soupisky, výsledky, Češi

Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na mistrovství světa 2026 jsou Švédské hokejové hry, které se uskuteční v Ängelholmu od 7. do 10. května. V našem přehledu najdete program...

7. května 2026  21:39

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, Kanada staví hvězdný útok

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

7. května 2026  20:09

Přestřelka na úvod Švédských her. Švýcaři po nájezdech zdolali Finsko

Justus Annunen ve finské brance čelí šanci Tylera Moye ze Švýcarska.

Švýcarští hokejisté v zahajovacím utkání Švédských her v Ängelholmu zdolali Finsko 5:4 po nájezdech. Výběr Suomi i s kapitánem Aleksanderem Barkovem z Floridy v sestavě třikrát v utkání dohnal...

7. května 2026  17:57,  aktualizováno  18:22

Sikora vykročil do NHL. Kapitán stříbrných juniorů podepsal s Washingtonem

Český kapitán Petr Sikora si na led pokládá bránícího kanadského obránce Zaynea...

Hokejový útočník Petr Sikora z extraligového Třince podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt s Washingtonem. Ročně si může vydělat 995 000 dolarů (přibližně 20,4 milionu korun). Capitals, kteří si...

7. května 2026  17:54

Soupiska Česka před MS v hokeji 2026: kdy Rulík oznámí nominaci?

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

7. května 2026  14:12

