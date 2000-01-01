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Dočkali se. Po zisku Stanley Cupu a necelém týdnu oslav se o radost konečně mohli podělit i s fanoušky. A stálo to za to, vždyť dorazila více než třetina města! Hokejisté Caroliny si průvod nových šampionů NHL náramně užili. Podívejte se, co všechno akce v centru Raleigh nabídla.
Autor: Karl B DeBlaker, AP
Fanoušci byli nedočkaví. V centru města se začali srocovat už několik hodin před začátkem celé akce.
Autor: James Guillory, AP
Podle informací ze zámoří jich dorazilo až 180 tisíc! Tedy více než třetina počtu obyvatel, která v Raleigh žije.
Autor: Karl B DeBlaker, AP
Počasí se vydařilo. Slunce svítilo, teploty šplhaly ke třicítkám. Ani vedro ale zástupy fanoušků neodradilo. A divíte se? Vždyť na mistrovské oslavy čekala Carolina dlouhých dvacet let.
Autor: Karl B DeBlaker, AP
Tak kde jsou?! Vlajky vlají, euforie stoupá, fanoušci už jsou připravení na příjezd svých hokejových hrdinů.
Autor: James Guillory, AP
Už jsou tady! Autobus s hráči Caroliny přijíždí a průvod šampionů může začít.
Autor: James Guillory, AP
Autobus s novými mistry zámořské NHL měl při průjezdu centrem města i menší policejní doprovod. Na každé straně silnice se utvořilo až deset řad fanoušků.
Autor: Karl B DeBlaker, ČTK
Oslavy přilákaly návštěvníky všech věkových kategorií. Malý fanoušek nadšeně drží transparent věnovaný střelci Loganu Stankovenovi, který nasázel v play off jedenáct branek.
Autor: James Guillory, AP
Fanoušci si dokonce opatřili vlastní Stanley Cup. Ale nemohli se dočkat, až uvidí ten pravý.
Autor: Karl B DeBlaker, AP
Ten samozřejmě chybět nemohl, ale s Jordanem Staalem dorazil i další pohár: Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.
Autor: James Guillory, AP
Sedmatřicetiletý kapitán Caroliny ji získal díky famózním výkonům ve finále proti Vegas, sérii ozdobil bilancí 6+1, trefil se v každém z prvních pěti zápasů.
Autor: Karl B DeBlaker, AP
Na pódiu pak Staal slavil i se svými dětmi. „Vím, jak skvělé fanoušky máme, ale předčili jste má očekávání. Skvělý den, prožíváme skvělé chvilky. Jste úžasní,“ promlouval k nadšenému davu.
Autor: Karl B DeBlaker, AP
Jordan Martinook (v černém dresu vpředu) zvládl dav roztleskat a rozjet tzv. Storm Surge, ikonickou oslavu, kterou hráči Caroliny dělají po výhrách na domácím ledě. se snaží roztleskat fanoušky.
Autor: Karl B DeBlaker, AP
Teď mluví trenér! Když si vzal mikrofon Rod Brind’Amour, zavládlo ticho. Ani on neskrýval nadšení: „Nemám slov! Nečekal jsem, že vás přijde tolik. Ale o to víc mě těší, že jsme to pro nás všechny dokázali.“
Autor: Karl B DeBlaker, AP
Už po zápase v kabině musel svléknout šampaňským promočenou košili, ani na pódiu kouč Hurricanes s bílým trikem dlouho nevydržel. Ač se bránil, hráči mu ho nekompromisně roztrhli a sundali.
Autor: Karl B DeBlaker, AP
A opět jste pochopili, proč se hráči při trénincích v posilovně zrovna nechtějí s pětapadesátiletým trenérem měřit.
Autor: James Guillory, Reuters
Stanley Cup zvedl nad hlavu také majitel organizace Tom Dundon. A na Brind’Amourovu adresu řekl: „Strašně moc mu na všem záleží. Může u nás trénovat, jak dlouho bude chtít, má doživotní kontrakt.“
Autor: Karl B DeBlaker, AP
S pohárem zapózoval i generální manažer Eric Tulsky, stavitel mistrovského výběru a známý workoholik, který si práci přinesl i na oslavy.
Autor: James Guillory, AP
Jakou, ptáte se? Když mluvil k fanouškům pozval si k sobě útočníka Nicolase Deslaurierse, s nímž přímo na pódiu podepsal dvouletý kontrakt na 1,75 milionu dolarů.
Autor: James Guillory, AP
I když na některých byla znát menší únava z náročného týdne, hráči si oslavy náležitě užívali. Třeba obránce Shayne Gostisbehere dorazil s parukou.
Autor: James Guillory, AP
Dánský brankář Frederik Andersen, který Carolině vychytal první tři série v play off proti Ottawě, Philadelphii a Montrealu, si při zvedání Stanley Cupu stihl vychutnávat i mistrovský doutník.
Autor: James Guillory, AP
Radoval se i Jaccob Slavin, jeden z klíčových článků defenzivy šampionů, který před čtyřmi měsíci slavil také v Miláně. „Vyhrát olympiádu? Neuvěřitelné. Ale získat Stanley Cup s tímhle týmem a podporou vás všech, to nic nepřekoná,“ hlásil do mikrofonu.
Autor: James Guillory, AP
Slova uznání zazněla i od Taylora Halla, jehož loni v lednu přivedla do Caroliny výměna, v níž sehráli hlavní role Martin Nečas a Mikko Rantanen: „Dodali jste mé kariéře impulz, o kterém jsem ani nevěděl, že ho potřebuju. Na dnešek nikdy nezapomenu.“
Autor: James Guillory, AP
Když byli hráči ještě v autobuse, útočník Seth Jarvis se připojil do živého vysílání ESPN. A na otázku, jak moc v posledních dnech slavil, s úsměvem odpověděl: „To já nedělám! Radši ležím v posteli, odpočívám a chystám se na další sezonu.“ Na pódiu poděkoval svému bratrovi, načež doplnil: „Za mnou teď stojí dalších třiadvacet bratrů.... A my jsme šampioni, ku**a!“
Autor: James Guillory, AP