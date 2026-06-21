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OBRAZEM: Svlečený kouč i podpis smlouvy na pódiu. Jak Carolina slavila Stanley Cup

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  11:25
Dočkali se. Po zisku Stanley Cupu a necelém týdnu oslav se o radost konečně mohli podělit i s fanoušky. A stálo to za to, vždyť dorazila více než třetina města! Hokejisté Caroliny si průvod nových šampionů NHL náramně užili. Podívejte se, co všechno akce v centru Raleigh nabídla.
Hokejisté Caroliny slaví zisk Stanley Cupu se svými fanoušky. Fanoušci čekají na příjezd hráčů Caroliny. Fanoušci netrpělivě čekají na příjezd nových šampionů NHL. Zástupy fanoušků neodradilo od účasti na oslavách ani velké vedro. Už jedou! Fanoušci se konečně dočkali autobusu s hokejisty Caroliny a průvod... Fanoušci si dokonce opatřili vlastní Stanley Cup. Ale nemohli se dočkat, až... Stanley Cup chybět nemohl, ale s Jordanem Staalem dorazil i další pohár. Conn... Jordan Staal s Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Hokejisté Caroliny slaví zisk Stanley Cupu se svými fanoušky.

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