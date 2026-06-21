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OBRAZEM: Svlečený kouč i podpis smlouvy na pódiu. Jak Carolina slavila Stanley Cup
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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Další sportovní akce v roce 2026:
Hertl se triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a slaví Stanley Cup
Hokejisté Caroliny ve finále play off NHL prohrávali s Vegas již 1:2 na zápasy, následně však dokázali zvítězit třikrát za sebou a vybojovali druhý Stanley Cup v klubové historii. Rozhodla o tom...
Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?
Po dlouho neúspěšném snažení se konečně dočkali. Hokejisté Caroliny slaví přesně po dvaceti letech zisk Stanley Cupu, v celém play off prohráli jen tři zápasy. Kdo za fenomenální jízdou stojí?...
Litvínov patří legendám, Šlégr měl na krajíčku. Orlen dá 120 milionů na tři roky
Hokejový Litvínov od středy konečně patří legendám. Téměř do roka a do dne od šokujícího oznámení dosavadního vlastníka Orlenu Unipetrol, že končí. Právě od něj získaly bývalé hvězdy chemiků akcie,...
Kysela otevřeně o Litvínovu: Ztráty už nezalepíme. Musíme najít nějakého Tykače
Systém finančních ztrát a nálezů? V hokejovém Litvínově minulost. Milionové díry v klubovém rozpočtu vždy zalátal Orlen jako vlastník, jeho nástupcům Robertu Kyselovi a Jiřímu Šlégrovi však už takové...
OBRAZEM: Svlečený kouč i podpis smlouvy na pódiu. Jak Carolina slavila Stanley Cup
Dočkali se. Po zisku Stanley Cupu a necelém týdnu oslav se o radost konečně mohli podělit i s fanoušky. A stálo to za to, vždyť dorazila více než třetina města! Hokejisté Caroliny si průvod nových...
Senzační trejd v NHL. Na Floridě se schází bratrský tandem, přichází Brady Tkachuk
Proslulá parta provokatérů se dál rozrůstá. Florida se po nepovedené sezoně v NHL postarala o jednu z největších výměn za posledních pár let. K Panthers, kteří se marně snažili o obhajobu dvou...
OBRAZEM: Svlečený kouč i podpis smlouvy na pódiu. Jak Carolina slavila Stanley Cup
Dočkali se. Po zisku Stanley Cupu a necelém týdnu oslav se o radost konečně mohli podělit i s fanoušky. A stálo to za to, vždyť dorazila více než třetina města! Hokejisté Caroliny si průvod nových...
Hokejový svaz hodnotil: Vyčerpaný účet, audit, Síň slávy i úspěch Česka na draftu
Měli jste pocit, že tam nikdo ani nechce být. Odříkat svou prezentaci, hlavně se na nic neptat, nic neřešit, schválit, co se předem připravilo, a pelášit domů. Přinášíme to nejzajímavější, co...
Kysela otevřeně o Litvínovu: Ztráty už nezalepíme. Musíme najít nějakého Tykače
Systém finančních ztrát a nálezů? V hokejovém Litvínově minulost. Milionové díry v klubovém rozpočtu vždy zalátal Orlen jako vlastník, jeho nástupcům Robertu Kyselovi a Jiřímu Šlégrovi však už takové...
Hokejisté Toronto Marlies získali podruhé v historii Calder Cup v AHL
Hokejisté Toronto Marlies dosáhli podruhé na zisk Calder Cupu v nižší zámořské soutěži AHL. Farmářský celek Toronto Maple Leafs porazil v pátém finále doma Chicago Wolves 4:3 a sérii ovládl 4:1 na...
Sezona ve Winnipegu a konec. Centr Toews uzavírá kariéru, tentokrát definitivně
Kanadský hokejový útočník Jonathan Toews, který je se třemi Stanley Cupy, dvěma olympijskými zlaty a titulem mistra světa členem prestižního Triple Gold Clubu, ukončil v 38 letech kariéru. Dlouholetý...
Na sítích čelil kritice, i když v play off zářil. Prožil jsem velmi temné časy, řekl Marner
Ještě před startem finále NHL naznačil, že se později více rozhovoří o temných časech, které dříve prožíval. A hokejový útočník Mitch Marner po konci sezony o problémech skutečně promluvil. „Duševní...
Piráty posílil Čarodějův učeň. Chci restartovat kariéru, hlásí Málek junior
Jeho tátovi se přezdívalo Čaroděj, teď chce syn čarovat v brankovišti hokejových Pirátů a oživit slávu jména Roman Málek. V Chomutově střídá maďarského reprezentanta Ádáma Vaye.
Gudas do Sparty? Asi ještě ne. V NHL je o něj stále zájem, jeden tým překvapí
V posledních týdnech se tak nějak počítalo s tím, že hokejový obránce Radko Gudas skončí v NHL a zamíří do Česka. Hodně se mluvilo o Spartě. Ale čerstvé zprávy ze zámoří tyto závěry popírají, rázný...
Česko na hokejovém MS bohatne, ostatní mají strach. A vystřídá Bříza Hadamczika?
Hodnotící konferenci hokejového svazu vedl viceprezident Petr Bříza, zastoupil zdravotně indisponovaného šéfa Aloise Hadamczika. Otevřelo to i debatu, zda ho za dva roky náhodou nevystřídá v čele....
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Hokejový Boston chystá slávu pro Bergerona. Uctí ho vyřazením čísla 37
Boston Bruins oznámili, že v příští sezoně uctí svého bývalého kapitána Patrice Bergerona vyřazením jeho čísla 37. Termín slavnostní události tým hokejové NHL zveřejní později.
Další peníze pro zadlužený hokej. Zlín dá klubu přes 12 milionů, ale s výhradami
Jejich hospodaření v posledních letech končilo v mínusu a v červených číslech zůstal hokejový klub RI Okna Berani Zlín i letos. Proto jeho vedení požádalo radnici o příplatek mimo základní kapitál ve...