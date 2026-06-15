Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?

Jordan Staal
Mezi fanoušky i v kabině populární lídr. Srdcař, který zde kroutí už čtrnáctou sezonu. K milovanému klubu chová silné pouto také díky rodinným vazbám.
Když Carolina kralovala NHL před dvaceti lety, Stanley Cup jako první zdvihl nad hlavu coby kapitán jeho starší bratr Eric. Teď se dočkal i Jordan. V sedmatřiceti, rovněž s „céčkem“ na dresu.
Neúnavně pracujícího centra třetí formace v play off zdobila i nebývalá produktivita. A co je třeba vypíchnout, přišla v nejdůležitější chvíli, body mu začaly naskakovat především proti Vegas.
Čtvrtou partii rozhodl, trefil se v úvodních pěti zápasech série. Jako první hráč v NHL po dlouhých sedmdesáti letech! Ve finále zapsal sedm bodů (6+1), dohromady dvanáct (8+4). I proto mu NHL přiřkla Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.
I jeho zásluhou Hurricanes slaví. V roce 2009, když oblékal dres Pittsburghu, mu nejcennější hokejová trofej těsně unikla. Finále tehdy končil smutný. Teď se konečně dočkal!