Potřebná vzpruha po nepovedené sezoně. Nečase chválil kouč i spoluhráči

Slova dvaapadesátiletého trenéra mají opodstatnění. Český útočník se potřebuje v nadcházejících měsících znovu nakopnout a nechat za sebou trápení z předchozího ročníku.

Novou sezonu rozjel svižně. Proti Columbusu nastoupil ve druhé formaci vedle Andreje Svečnikova a Jesperiho Kotkaniemiho. Na ledě strávil téměř osmnáct minut, zapsal dvě střely na branku a tři plusové body.

Do statistik se poprvé zapsal na konci prostředního dějství, po jeho přihrávce se trefil Brady Skjei. „Nachystal mi to opravdu perfektně, dnes mu to opravdu sedlo,“ smekl americký obránce.

Hlasitý potlesk fanoušků si Nečas znovu vysloužil v sedmačtyřicáté minutě. U svého premiérového zásahu v tomto ročníku skloubil rychlost, důraz, pracovitost a dobrý výběr místa.

Nejprve obral o puk rozehrávajícího Jakuba Voráčka a připravil šanci spoluhráčům, vzápětí se rychle zorientoval, našel si odražený kotouč mezi kruhy a zamířil do odkryté branky.

Asistencí se podílel ještě na čtvrtém gólu svého týmu a po závěrečné siréně spokojeně vyprávěl: „Jsem rád, že se mi zápas povedl. Ale hlavní je, že jsme vyhráli.“

„Cítil se dobře, to je hlavní. Víme, o jak kvalitního hráče jde. A zároveň si uvědomujeme, že je v něm mnohem víc, než ukázal v minulé sezoně,“ prohlásil Brind’Amour.

Nelze tvrdit, že by bývalý útočník brněnské Komety úplně vyhořel. Pětačtyřicet bodů v součtu základní části a play off rozhodně není k zahození. Od dvanáctky draftu z roku 2017 se ale zkrátka očekávalo víc.

„Sám jsem si to představoval trochu jinak, moc jsem se nepředvedl. Ale nechci na nikoho nic svádět. Musím hrát líp, abych dostal větší šanci,“ vyprávěl Nečas odhodlaně v červencovém rozhovoru pro iDNES Premium.

Chtěl se vrátit v co nejlepší formě a dokázat Carolině, že s podpisem nové dvouleté smlouvy na šest milionů dolarů nešlápla vedle.

Proti Blue Jackets naznačil, že se vydal správným směrem. Před rokem se rozjížděl pomaleji, třetí bod získal až v osmém utkání. „V létě jsem tvrdě pracoval na tom, aby to tentokrát bylo jiné,“ prohlásil.

Hurricanes sice v první třetině nemohli chytit optimální tempo, ale poté potvrdili roli favorita. „Hodně nás podržel brankář,“ pochválil Brind’Amour spolehlivého Frederika Andersena, jenž předvedl dvaatřicet úspěšných zákroků.

Kromě jistoty mezi třemi tyčemi má zkušený kouč k dispozici také kvalitní obranu, kterou v létě ještě posílil kanadský veterán Brent Burns.

A nezapomínejme na útok plný dravých mladíků v čele se Sebastianem Ahem, Teuvem Teräväinenem, Sethem Jarvisem, ruským kanonýrem Svečnikovem nebo právě Nečasem.

Carolina se zcela oprávněně řadí mezi největší favority na Stanley Cup. Teď má před sebou sérii pěti venkovních duelů, kterou začne v sobotu ráno (4:30 SEČ) na ledě San Jose.