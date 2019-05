Kouči, ještě jeden pokus, slíbil na toaletě obránce St. Louis. Trefil se

Gunnarsson to cítil. Už dvě minuty před koncem třetí třetiny byl blízko, když tvrdou ránou rozezvučel tyč za zády bostonského brankáře Tuukky Raska.

Následovala přestávka, pak prodloužení. Po čtyřech minutách hry Gunnarsson znovu pálil, tentokrát přesně. St. Louis díky němu vyhrálo 3:2 a finálovou sérii srovnalo na 1:1 na zápasy.

Když se slavící hokejisté Blues začali v šatně převlékat, přišel trenér Craig Berube a vedle pochval všem prozradil, co se o přestávce stalo.

„Jen vám řeknu rychlý příběh, před prodloužením jsem byl na toaletě, přišel za mnou Gunny (Gunnarsson) a řekl ‚Jediné, co potřebuju, je ještě jeden pokus‘,“ rozesmál se Berube a energicky spustil potlesk.



Šatna nadšením začala řvát, spoluhráči k obránci přicházeli a gratulovali.

Příběh novinářům prozradil útočník Oskar Sundqvist. „Asi to je pravda, vyšlo to,“ uznal.

Potvrzení chtěli reportéři ještě od obránce Alexe Pietrangela. „Asi se to stalo. Já je u toho nepozoroval,“ smál se Kanaďan. „Není to úplně místo pro konverzaci, ale asi to zabralo. Pěkný příběh.“

Stanley Cup 2019 Program a výsledky

„Nemůžu to popřít. Stalo se to na toaletě. Zřejmě to příběhu přidává trochu zábavy,“ smál se samotný střelec vítězné branky. Pro něj šlo přitom o vůbec první gól v play off NHL. Jeho poslední trefa se datuje až do roku 2006, kdy hrál doma ve švédském Linköpingu.

Finálová série se nyní stěhuje do St. Louis, kde bude pokračovat třetím a čtvrtým zápasem.

Podívejte se na rozhodující gól Gunnarssona: