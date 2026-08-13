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Má v sobě jiskru, líbí se mi! smeká legenda před Dobešem. Týmu věří i na boj o titul

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  16:24
Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens se rozcvičuje.

Jakub Dobeš (75) z Montreal Canadiens se rozcvičuje. | foto: David KirouacReuters

Brankář Montrealu Jakub Dobeš (vpravo) a Jordan Staal z Caroliny po skončení...
Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica...
Brankář Montrealu Jakub Dobeš se ohlíží za pukem.
Taylor Hall (Carolina) pálí, gólman Jakub Dobeš (Montreal) zasahuje.
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Trofejí sám posbíral celou řadu, v listopadu oficiálně vstoupí do ikonické Síně slávy. Však také Montreal, nejstarší klub působící v hokejové NHL, řadí brankáře Careyho Price mezi své legendy. Slova chvály od kanadského gólmana tak musí nyní Jakuba Dobeše pochopitelně těšit o to víc. Coby jeden z Priceových nástupců v brance Canadiens si v týdnu vysloužil krásnou poklonu.

Český objev upoutal na mnoha frontách, odolal velkému tlaku a v pětadvaceti oslnil Montreal jako málokdo před ním.

Zapadl do novinářského výběru nejlepších nováčků v uplynulém ročníku NHL, přes složitější přelom roku a nepříjemnou konkurenci si suverénně vydobyl post jedničky. A hlavně týmu vydatně pomohl až do konferenčního finále, v němž zvítězili pozdější celkoví šampioni z Caroliny.

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Cestou navíc zvládl sedmý zápas ve druhém kole play off proti Buffalu. V klíčovém klání uspěl jako pátý nováček v dějinách klubu. Tak jako před ním velikáni Jacques Plante, Ken Dryden, Patrick Roy a právě Price. Samí členové zmíněné Síně slávy v Torontu.

„Miluju, jak je Dobeš soutěživý, jak bojuje. Má v sobě jiskru, chuť, vůli, sebejistotu. Strašně rád ho sleduju, moc se mi líbí!“ vychvaluje Price na oficiálním webu NHL aktuálního muže číslo jedna mezi tyčemi.

Také býval zvyklý, že v jeho přítomnosti davy bouřily, v Bell Centre se stal miláčkem. A třebaže jej dlouhodobě soužilo zdraví, zejména kvůli přetížení kyčlí a kolen, naskočil do více jak 700 zápasů.

SMUTNÝ HRDINA. Carey Price patřil k nejlepším hráčům Montrealu během celého play off. Ve finále se od něj i obránců štěstí odvrátilo.

V právě skončené sezoně mu i doběhl kontrakt u San Jose, když poslední čtyři ročníky do hry ani jednou nezasáhl.

„Ale na důchodce si teď vedu docela dobře, řekl bych. U Sharks jsem se taky ptal generálního manažera Mikea Griera, jestli nepotřebují někoho na levé křídlo. Ale on odpověděl, že spíš ne,“ vtipkoval Price, který namáhavou pozici v brance vyměnil za útok, byť v amatérské soutěži. Díky ní si nadále drží fyzičku, k tomu se věnuje rehabilitacím. Stará se o sebe.

Velkou radost teď olympijskému šampionovi, vítězi Světového poháru či držiteli pěti různých individuálních trofejí, včetně Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče a Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře, vedle rodiny dělá i perspektivní výběr Canadiens.

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„Je zábava sledovat, jak se týmu daří, jak nabírají ohromné zkušenosti,“ poznamenal s tím, že logicky největší pozornost směřuje na brankáře, vedle Dobeše také na jeho 21letého kolegu Jacoba Fowlera. „Je vidět, jak si oba kluci věří, mají sebevědomí a jde jim to. Mám za ně velkou radost, když je vidím zažívat úspěchy v rané fázi jejich kariér. Sám si pamatuju, jaké to v jejich věku bylo, když se tak dařilo.“

Montreal v tu dobu patřil mezi stabilní celky, pravidelně hrával ve vyřazovacích bojích. Ale nejdál se s Pricem, a vlastně dosud obecně od posledního titulu v roce 1993, dostal v koronavirem zasažené sezoně 2020/21, kdy v boji o Stanley Cup padl s Tampou.

Následovaly tři roky bez play off. Tradiční celek, který stojí také za posledním kanadským primátem v NHL, ale negativní trend rychle zvrátil.

Brankář Jakub Dobeš a útočník Cole Caufield se radují z vítězství Montrealu proti Tampě Bay.

Naděje na zářnou budoucnost jen rostou. Ať už se podíváte na brankoviště, do obrany, kde dominuje dvaadvacetiletý Lane Hutson, nebo do útoku, v němž vyčnívají Nick Suzuki (27 let), Cole Caufield (25), Juraj Slafkovský (22) či Ivan Děmidov (20).

„Já i vnímám, že patří mezi kandidáty na titul,“ reaguje bez okolků Price. Zároveň ale jedním dechem dodává, že „aby se takového cíle dalo dosáhnout, musí se spoustu velkých věcí i maličkostí sejít“.

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