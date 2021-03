Simonovo soužení. Bez bodů i pořádné šance. Pomůže mu nahoru kouč mistrů?

Simon před sezonou podepsal kontrakt za 700 tisíc dolarů v Calgary s tím, že se pokusí nalézt formu, která ho dostala až po bok hvězdného Sidney Crosbyho v Pittsburghu.

Pod koučem Geoffem Wardem si během kempu vyzkoušel všechny pozice. Od pracanta ve čtvrtém útoku až po tvůrce v první lajně s nejlepšími hráči Flames Johnnym Gaudreauem a Seanem Monahanem.



Když přišly ostré zápasy zkrácené sezony, dlouho vedle nich nezůstal. Calgary hledalo svou tvář i pevné fungující vazby, které však do této chvíle nenašlo.



„Kanadské kluby to teď mají těžké. Chtěly by třeba dělat nějaké trejdy, ale vzhledem k situaci to moc nejde, a tak zkouší, co mohou. I proto je odsunutý,“ říká bývalý hráč Arizony a jeden z nejlepších českých střelců v NHL Radim Vrbata.



Na časté experimenty i výpadek formy v nepravý čas teď nejspíš doplácí i Simon, který si prochází těžkou zkouškou. Letos nastoupil jen k devíti zápasům, nemá jediný bod, v sestavě se objevil naposledy 1. března, kde dostal titěrných pět a půl minuty na ledě.



Calgary jen o dva dny později umístilo českého útočníka na listinu volných hráčů. Odtud si jej ostatní mužstva nevybrala, a tak putoval mezi hráče, kteří jsou zdraví a připravení zasáhnout do zápasů.

Vedení klubu mezitím ztratilo trpělivost s nahodilými pokusy kouče Warda o oživení sestavy i herního projevu. Navrch měl nevyrovnané výsledky, a tak dosadilo na lavičku známé a osvědčené jméno - Darryla Suttera, který má dva Stanley Cupy s Los Angeles Kings a Flames v sezoně 2003/04 dovedl do finále ligy. K trénování týmu se vrací po deseti letech, v NHL proslul jako přísný trenér zakládající si na disciplíně a obětavém přístupu.



„Jak si kouče Suttera pamatuju, vždycky sázel na poctivý kanadský hokej. Jeho mužstva bývala pracovitá a tvrdá a v Calgary to moc měnit nebude,“ říká Vrbata.



Proto nejspíš Simon bude vzhledem ke svým technickým a bruslařským předpokladům zatím dál čekat na šanci a Sutter bude v obtížné době sázet spíše na tvrďáky. A to se zatím také potvrdilo. 8. března si Simona ještě jednou povolal do prvního týmu, ale šanci mu nedal a poslal jej nazpět mezi čekatele.



Darryl Sutter, trenér Los Angeles Kings, krátce po postupu svého týmu do finále Stanley Cupu.

„Vypadá to, že své předchozí šance u Gaudreaua s Monahanem asi opravdu nevyužil, a projevuje se to. Když přijdete k nejlepším borcům do první lajny, je hezké, že tam odvedete nějakou práci, ale chcete po hráči, aby byl vedle takových es vidět a sbíral body. Kdyby se alespoň Calgary dařilo, dalo by se prominout, že bodový přínos nemá,“ míní Vrbata.



„Pravdu měl i Venca Prospal, když říkal, že Calgary je pro Dominika jedna z důležitých šancí v NHL. Mohl by ji dostat, chytit se a hned se na něj bude nahlížet jinýma očima. V NHL prostě každý den musíte dokazovat, že si zasloužíte šanci. Je teď ovšem těžké říct, jestli Dominik musí s příchodem nového kouče změnit svůj hokej, aby byl týmu platný,“ vypočítává Vrbata.



Sutter má sice na hráče přísný metr na ledě, ale mimo něj se ví o jeho až otcovské povaze, skvělém přístupu k hokejistům a umění psychologie. Proto by Simonovi mohl nalít dávku optimismu do žil a nechat naplno znovu rozběhnout jeho dřímající talent.



Protřelý kouč přišel do Calgary s vizí okamžitého probuzení hráčů a rychlého dosažení lepších výsledků. Flames jsou nyní se 27 body až pátí v severní „kanadské“ divizi NHL, na kontě mají těsně za polovinou zkráceného ročníku jen deset výher ze sedmadvaceti duelů.



Momentálně se hovoří o tom, že se nejspíš během března pokusí vyměnit Sama Bennetta, jemuž se podobně jako Simonovi také herně i bodově nedaří, a nahradit jej jiným hvězdným hráčem, nebo volbou v draftu. A tam by se navzdory současným okolnostem mohla otevírat šance pro českého šikulu.



Flames mají v útočných řadách hodně nabitý kádr. Proto by se Simon při příštím povolání nahoru musel okamžitě chytit, aby s ním klub dále počítal ve svých plánech.



„Nemyslím si, že Dominik pomalu odchází z NHL. Navzdory všemu, co se teď děje, o něj v létě může projevit zájem tým hledající zkušeného hráče. Bylo by super, kdyby se to povedlo. Nemáme moc hráčů v NHL, takže je každý důležitý a je třeba si takových borců vážit,“ uzavírá Radim Vrbata.