Colorado vládlo, pak se bálo o Makara. Jeho stav je nejistý, zranil ho Klapka?

Při pohledu na výsledek byste asi jen těžko hledali nějaká negativa. Přesto se u výhry hokejistů Colorada 9:2 nad Calgary jeden problém vyskytl, tým totiž přišel o jednu z největších hvězd celé NHL Calea Makara. A podíl na tom může mít český útočník Adam Klapka.
Adam Klapka a Brennan Othmann slaví branku Calgary. | foto: AP

Pět a půl minuty před koncem druhé části se Makar v rohu dostal ke kotouči a vyhazoval ho do středního pásma. Jenže v tom okamžiku do něj ramenem narazil rozjetý Klapka.

Kanadský bek střídání dokončil a dostal se do péče realizačního týmu. Na ledě se Makar objevil ještě dvakrát, při posledním vystoupení si připsal asistenci v přesilovce při gólu Nathana MacKinnona na 6:1.

Pro sedmadvacetiletého zadáka to v zápase byla už třetí nahrávka, po dvou třetinách však bylo jasné, že další nepřidá.

Podívejte se na zákrok Adama Klapky na Calea Makara:

„Z důvodu zranění v horní části těla už do hry nezasáhne,“ informoval stručně před závěrečným dějstvím klub na sociální síti X.

„Šel na vyšetření, více budeme vědět během dne. Žádné další informace nemám,“ uvedl po zápase trenér Jared Bednar.

Ztráta zřejmě nejlepšího obránce na světě by pro něj byla velkým zásahem. Obzvláště před klíčovou fází sezony, kdy ze základní části zbývá Coloradu posledních devět duelů, ve kterých bude hájit první příčku.

Martin Nečas diskutuje s trenérem Jaredem Bednarem.

„Máme před sebou několik zápasů, které musíme vyhrát, abychom si zajistili první místo. Nechceme to nechat na poslední chvíli,“ potvrdil Bednar.

Klid před začátkem play off by se klubu hodil. Ve zbylých zápasech už by například mohl pošetřit klíčové hráče, aby nasbírali energii v honbě za Stanley Cupem, který Avalanche získali naposledy v roce 2022.

V takovém případě by vzhledem k novým a nejistým zdravotním komplikacím mohl síly načerpat i Makar.

Nečas podpořil kanonádu třemi body, Gudas v odvetě shodil rukavice

Už bez něj si ale Colorado v závěrečné dvacetiminutovce pohodlně dokráčelo k vysoké výhře, třetí třetinu opanovalo poměrem 3:1.

Pod dva ze zmíněných gólů se podepsal Martin Nečas, jenž zvyšoval na 7:1 a asistoval u trefy na konečných 9:2. Vzhledem k nahrávce ještě z úvodního dějství poskočil v sezoně už na 92 bodů, a stále tak pokračuje v útoku na premiérové pokoření stobodové hranice.

Pomáhá mu k tomu spolupráce s hvězdným MacKinnonem, který rovněž jako český forvard zapsal proti Calgary bilanci gólu a dvou asistencí. Což se podařilo i Parkeru Kellymu a Jacku Drurymu.

Martin Nečas vymýšlí akci v útočném pásmu.

Ten dominantní výkon odšpuntoval po dvou a půl minutách, další dvě trefy posléze přidal Nazem Kadri, jenž se na začátku března stěhoval do Denveru právě z Calgary.

„Je mi jedno, kde hraju. Chci zkrátka vítězit, rozhodně to není z nedostatku úcty. Člověk se cítí trochu špatně, když skóre rychle roste. Ale my se snažíme zlepšovat jako tým a myslím, že oni to chápou,“ adresoval Kadri vzkaz bývalému týmu.

„Je těžké prohrávat o tři góly už v prvních pěti minutách proti takto silnému útočnému týmu. Uvědomujeme si, že naše první třetina byla nepřijatelná,“ hlesl calgarský kapitán Mikael Backlund.

Martin Nečas slaví se spoluhráči branku.

Jeho tým v čase 9:19 dostal už čtvrtý gól po přesném zásahu domácího kapitána Gabriela Landeskoga, jenž tak velmi rychle z brány Flames vyhnal Dustina Wolfa.

„Chtěli jsme dobře odstartovat. Brzy se dostat do vedení a snažit se soupeře přehrát bylo vždy tak trochu charakteristickým znakem naší úspěšné domácí bilance. Na to jsme se chtěli zaměřit,“ těšilo kouče Bednara.

Po dominantním výkonu ho tak může mrzet pouze nejistota kolem Makara.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

