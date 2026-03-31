Colorado vládlo, pak se bálo o Makara. Jeho stav je nejistý, zranil ho Klapka?

Pět a půl minuty před koncem druhé části se Makar v rohu dostal ke kotouči a vyhazoval ho do středního pásma. Jenže v tom okamžiku do něj ramenem narazil rozjetý Klapka.
Kanadský bek střídání dokončil a dostal se do péče realizačního týmu. Na ledě se Makar objevil ještě dvakrát, při posledním vystoupení si připsal asistenci v přesilovce při gólu Nathana MacKinnona na 6:1.
Pro sedmadvacetiletého zadáka to v zápase byla už třetí nahrávka, po dvou třetinách však bylo jasné, že další nepřidá.
Podívejte se na zákrok Adama Klapky na Calea Makara:
Cale Makar did not return to the game after taking this hit from Adam Klapka in the second period. — Sportsnet (@Sportsnet) March 31, 2026
„Z důvodu zranění v horní části těla už do hry nezasáhne,“ informoval stručně před závěrečným dějstvím klub na sociální síti X.
„Šel na vyšetření, více budeme vědět během dne. Žádné další informace nemám,“ uvedl po zápase trenér Jared Bednar.
Ztráta zřejmě nejlepšího obránce na světě by pro něj byla velkým zásahem. Obzvláště před klíčovou fází sezony, kdy ze základní části zbývá Coloradu posledních devět duelů, ve kterých bude hájit první příčku.
„Máme před sebou několik zápasů, které musíme vyhrát, abychom si zajistili první místo. Nechceme to nechat na poslední chvíli,“ potvrdil Bednar.
Klid před začátkem play off by se klubu hodil. Ve zbylých zápasech už by například mohl pošetřit klíčové hráče, aby nasbírali energii v honbě za Stanley Cupem, který Avalanche získali naposledy v roce 2022.
V takovém případě by vzhledem k novým a nejistým zdravotním komplikacím mohl síly načerpat i Makar.
Nečas podpořil kanonádu třemi body, Gudas v odvetě shodil rukavice
Už bez něj si ale Colorado v závěrečné dvacetiminutovce pohodlně dokráčelo k vysoké výhře, třetí třetinu opanovalo poměrem 3:1.
Pod dva ze zmíněných gólů se podepsal Martin Nečas, jenž zvyšoval na 7:1 a asistoval u trefy na konečných 9:2. Vzhledem k nahrávce ještě z úvodního dějství poskočil v sezoně už na 92 bodů, a stále tak pokračuje v útoku na premiérové pokoření stobodové hranice.
Pomáhá mu k tomu spolupráce s hvězdným MacKinnonem, který rovněž jako český forvard zapsal proti Calgary bilanci gólu a dvou asistencí. Což se podařilo i Parkeru Kellymu a Jacku Drurymu.
Ten dominantní výkon odšpuntoval po dvou a půl minutách, další dvě trefy posléze přidal Nazem Kadri, jenž se na začátku března stěhoval do Denveru právě z Calgary.
„Je mi jedno, kde hraju. Chci zkrátka vítězit, rozhodně to není z nedostatku úcty. Člověk se cítí trochu špatně, když skóre rychle roste. Ale my se snažíme zlepšovat jako tým a myslím, že oni to chápou,“ adresoval Kadri vzkaz bývalému týmu.
„Je těžké prohrávat o tři góly už v prvních pěti minutách proti takto silnému útočnému týmu. Uvědomujeme si, že naše první třetina byla nepřijatelná,“ hlesl calgarský kapitán Mikael Backlund.
Jeho tým v čase 9:19 dostal už čtvrtý gól po přesném zásahu domácího kapitána Gabriela Landeskoga, jenž tak velmi rychle z brány Flames vyhnal Dustina Wolfa.
„Chtěli jsme dobře odstartovat. Brzy se dostat do vedení a snažit se soupeře přehrát bylo vždy tak trochu charakteristickým znakem naší úspěšné domácí bilance. Na to jsme se chtěli zaměřit,“ těšilo kouče Bednara.
Po dominantním výkonu ho tak může mrzet pouze nejistota kolem Makara.