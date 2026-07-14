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Rekord NHL opět na spadnutí, hvězdní beci mohou cílit nad 20 milionů. A co sleva?

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  14:00
Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu | foto: AP

Cale Makar během čtvrtého zápasu druhého kola play off NHL.
Cale Makar (vlevo) a Nathan MacKinnon oslavují gól Colorado Avalanche.
Český útočník Martin Nečas se raduje s Nathanem MacKinnonem (vlevo) a Calem...
Martin Nečas (vpravo) a Cale Makar oslavují gól proti Utahu.
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Je jedním z nejlepších obránců současnosti. Pro Colorado zcela nepostradatelnou personou. Proto nepřekvapí, že Cale Makar má při jednání o novém kontraktu páky na své straně. Kolik dostane? A pokoří znovu platový rekord NHL, který padl teprve minulý týden? Ze zámoří jdou zprávy, že by mohl.

„I kdyby si řekl třeba o dvacet milionů za rok, jen málokdo se bude divit a jeho požadavky kritizovat,“ uvedl renomovaný kanadský novinář Pierre LeBrun.

Avalanche se pochopitelně pokusí cenu stlačit, jak to jen bude možné. Ušetřit dolary, aby si pod platovým stropem mohli ponechat co nejvíce prostoru a mít volnější ruce pro další skladbu kádru.

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Důrazně ale proti Makarovi, jemuž aktuální smlouva vyprší po příští sezoně, nepůjdou. Nechtějí žádné tahanice ani komplikace, plánují co nejelegantněji najít společnou řeč.

Vždyť i Joe Sakic, prezident hokejových operací a po odchodu Chrise MacFarlanda do Nashvillu také generální manažer, pronesl: „Cale s námi zůstane do konce kariéry.“

Ani si nepřipouští variantu, že k dohodě nedojde: „Už se bavíme s jeho agentem. Časem se k výsledku dopracujeme, očekávám, že se všechno podaří dotáhnout už v létě.“

Cale Makar (vlevo) a Nathan MacKinnon oslavují gól Colorado Avalanche.

Klíčová otázka zní: Za kolik? „Můj odhad je takový, že dostane, co bude chtít,“ prohlásil Elliotte Friedman, další z předních zámořských novinářů.

Dle regulí NHL se hráčův roční plat může vyšplhat na dvacet procent z celkové výše platového stropu, který v ročníku 2027/28 naroste na 113,5 milionu dolarů.

Makar si tak může přijít maximálně na 22,7 milionu dolarů. Tím by se stal suverénním rekordmanem a na čele žebříčku vystřídal Lea Carlssona z Anaheimu (18 milionů dolarů).

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„Nemyslím si, že podepíše za nejvyšší možnou částku. Colorado ho chce udržet, klidně mu řeknou, že si ji zaslouží, ale čekám, že týmu dopřeje větší flexibilitu,“ doplnil Friedman.

Sakic alespoň lehký finanční ústupek ze strany kanadského beka uvítá. Ostatně i jeho spoluhráč Nathan MacKinnon před čtyřmi lety při licitování o prodloužení spolupráce výrazně slevil (12,6 milionů).

„Cílem je najít řešení, které bude vyhovovat Makarovi a zároveň umožní Coloradu udržet si dostatečnou sílu, aby dál mohlo bojovat o Stanley Cup,“ poznamenal LeBrun.

Stejný záměr mají i v Minnesotě, u dalšího mužstva ze širší skupiny favoritů s nejvyššími ambicemi, který se nachází v takřka totožné situaci jako Avalanche.

Netrvalo to dlouho, ještě o víkendu, kdy byl Quinn Hughes vyměněn do Minnesoty, se v novém působišti hned gólově prosadil.

Musí si pojistit Quinna Hughese, rovněž hvězdného zadáka, jenž bude od sezony 2027/28 také potřebovat novou smlouvu. Odhaduje se, že by měl dostat podobné peníze jako Makar, mezi patnácti a dvaceti miliony dolarů.

A nejde jen o ně, ve stejné finanční sféře se budou u svých příštích kontraktů pohybovat i další zvučná jména. Nikita Kučerov. Macklin Celebrini. Nebo Connor Bedard.

Pokud jde o hvězdné beky, obě jednání se navíc mohou navzájem ovlivnit. Kdo veškeré náležitosti vyladí jako první, nastaví tomu druhému laťku. A to v pozitivním i negativním smyslu.

Vydělá si víc Kanaďan, nebo Američan? Přeskočí Carlssona, nebo švédský útočník zůstane na čele? To se teprve ukáže.

Jedno je ale jisté: oba se stanou nejštědřeji placenými obránci v NHL. Tuto pozici aktuálně drží Erik Karlsson (11,5 milionu dolarů), za rok si výrazně polepší Bowen Byram (12,5 milionu dolarů).

Ač jim skokově rostoucí platový strop nahrává, podpisy tak nákladných kontraktů si od vedení Colorada a Minnesoty žádají při výstavbě kádrů jistou kreativitu.

Budou muset někoho vyměnit, na další hráče nezbudou peníze.

Ale setrvání Makara a Hughese za to stojí. Oba jsou v nejlepším věku (27, 26), patří k velikánům současného hokeje, které si nemůžete dovolit nechat uniknout. A to za žádnou cenu.

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