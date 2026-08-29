Historický den pro NHL. Ale na jak dlouho? I Makarův rekord může rychle zevšednět

„Tohle je výjimečný den pro naši organizaci i pro naše skvělé fanoušky,“ prohlásil nadšeně legendární Joe Sakic. Oddaný hráč Colorada a nyní generální manažer klubu, za který Makar hraje.
A s nímž možná, podobně jako Sakic, také zůstane spojený až do konce kariéry. Nový štědrý kontrakt platí až do června 2035. Na dosavadní dobíhající navazuje coby osmiletý přídavek.
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Ano, celkově tedy přináší 8krát 20,4 milionu dolarů. To je 163,2 milionu dolarů, pomalu tři a půl miliardy korun.
První smlouva překonávající 20milionovou hranici. Rekord. Mezi obránci pokořený dokonce o propastných osm milionů dolarů.
Ale kdo jiný by ho taky měl mít?
„Cale je obránce, jaký se rodí jednou za generaci a jeho úspěchy hovoří za vše,“ ví dobře Sakic, který před podpisem vystupoval hodně sebejistě. O prodloužení funkčního spojení nepochyboval.
Jednání předem stála v rovině „dostane, co si řekne“. Avalanche o takovou hvězdu nemohli přijít za žádnou cenu. Aktuální možné maximum činilo 20,8 milionu (20 % z platového stropu pro sezonu 2026/27). Prolomení kulaté bariéry nakonec ani není žádným překvapením, poslední měsíce se o něm spekulovalo velmi čile.
Trh v NHL v éře konjunktury totiž už nějakou dobu při pozorování rostoucích platových stropů nelze zkrotit. A kdoví, jestli se brzy nepřehřeje.
V prosinci 2024 si Igor Šesťorkin vymohl u New York Rangers smlouvu s ročním platem 11,5 milionu dolarů, a to z pozice brankáře, která historicky nebývala příliš doceněná, alespoň z finančního hlediska. Tímto dnem se posouvala maxima mezi gólmany.
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Hlavní otřes pak nastal v říjnu 2025, kdy se Kirill Kaprizov s Minnesotou dohodl na 17milionové roční gáži. Tím celkový rekord vystřelil o tři miliony dolarů vzhůru. A to u hráče, který se neřadí mezi opravdu nejužší špičku.
Teď po necelém roce jsme zase o tři a půl milionu dál. Po kontraktech pro mladíky Carlssona v Anaheimu (18 milionů) a Celebriniho v San Jose (18,8) tentokrát prvenství patří patrně nejlepšímu zadákovi ligy.
„Snad ani nemůžu být víc nadšený, že moje cesta dál pokračuje tady, s Avalanche, v krásném Denveru, s vámi, vynikajícími fanoušky. Čeká nás tu dalších, snad úžasných devět let,“ reagoval bezprostředně ve videu, které Colorado uvedlo popiskem Historický den, McDavid mezi obránci, jak se Makarovi přezdívá.
V čem tak vyniká asi nejkřiklavěji, dokládá jedna jeho akce z utkání proti Chicagu z ledna 2022, při níž si povodil soupeřova obránce i brankáře a která s podpisem nové smlouvy znovu ožila.
Podívejte se na úchvatnou Makarovu akci v utkání proti Chicagu:
Cale Makar just signed the richest contract in NHL history, so we’re throwing it back to his DISGUSTING overtime winner vs. Chicago 😮💨🔥 pic.twitter.com/Z3szquTBBs— Gino Hard (@GinoHard_) August 29, 2026
S podobnou elegancí, zrychlením a šikovností si sedmadvacetiletý bek počíná i vzadu. V posledních šesti letech nikdy nechyběl mezi finalisty na Norris Trophy pro nejlepšího obránce soutěže, z toho dvakrát vyhrál. Byť je potřeba dodat, že i tuto cenu v jeho prospěch vychylují ofenzivní statistiky, v nichž je na svém postu dlouhodobě nejlepší.
Ovšem zase ne s takovým odstupem, aby ročně pobíral skoro 2,5krát víc než Moritz Seider v Detroitu (v 25 letech inkasuje 8,55 milionu dolarů) nebo Lane Hutson v Montrealu (8,85 milionu, v 22 letech). A takřka dvakrát víc oproti Rasmusi Dahlinovi z Buffala (11 milionů, v 26 letech).
Taková jména teď vedle Makara působí neskutečně levně. A to jejich dohody poběží ještě pár let, v podstatě do jejich třicetin.
Pak jsou tu ale jiní, kteří se těší z lepšího načasování. Výsledek jednání netrpělivě očekával agent Quinna Hughese, dalšího špičkového beka, pro kterého zase částka 20,4 milionu představuje metu k překonání a silný argument při debatách s Minnesotou.
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Hráč podle spekulací v zámoří spíš směřuje ke kratšímu závazku, hlavní pozornost se teď upíná právě k němu. Podobně vysoká částka by v kombinaci s Kaprizovovým platem pro Wild už představovala problém, který tým pod platovým stropem dost sváže.
Takovou potíž v Coloradu zatím nemusí řešit. Ale jen zatím. Že by do budoucna nepřišel tlak od dalších hokejistů a navyšující se prostředky šly jen do hvězd? To se čekat nedá.
Někteří fanoušci Avalanche si tak z přilepšení pro Makara dělají starosti. Vnímají ho spíš negativně. Klíčový obránce totiž nevyšel víc vstříc týmu, nesnížil svoje požadavky o tolik, aby celek z Denveru dál držel větší manévrovací prostor, tím pádem také vyšší šance na Stanley Cup.
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Po Hughesovi navíc v řadě stojí další kandidáti na pořádné navýšení. Třeba Zach Werenski, poslední vítěz Norris Trophy, jemuž k vypršení smlouvy s Columbusem zbývají dvě sezony.
Tak jako mimořádně nadanému nováčkovi Matthewu Schaeferovi u New York Islanders. U nich licitování o nových dohodách mohou začít 1. červencem 2027.
Rok nato přijde řada na produktivního Evana Boucharda v Edmontonu a další členy mezi elitou, Adama Foxe (NY Rangers) s Mirem Heiskanenem (Dallas).
Obránce New York Islanders Matthew Schaefer (v popředí) kontroluje puk, napadá ho David Pastrňák z Bostonu.
Nemluvě pak o útočnících, kteří si získávají největší pozornost. Do popředí se opět dostane ten nejvýraznější, který dal posledně Edmontonu slevu, Connor McDavid. A s ním také torontský Auston Matthews.
I jim teď v prostředí s pádivou inflací nastavil nové cenovky právě Makar. To už se maximum podle všeho zvedne na 22,7 milionu.
Ne, tohle zdaleka není výjimečný den jen pro jednoho muže. Hranice, která je teď novinkou, může zase velmi rychle zevšednět a padnout.