Konec táhlé bídy, NHL zažívá nové pořádky. Těší nás, jak fanoušci šílí, zní z Buffala

Není hotovo. Nic nemají jisté. Vždyť se sezona NHL teprve nedávno přehoupla do druhé poloviny, na finální soudy je ještě příliš brzo.
I tak si ale aktuální stav Buffala zaslouží pozornost.
Ne že by se snad postupu do vyřazovací fáze za poslední roky nikdy nepřiblížilo, ale když čekáte na sérii play off tak dlouho, nějaké páté místo v divizi vás nijak neuspokojí.
Teď okupuje pozici divoké karty, která by mu vynesla prodloužení sezony poprvé od ročníku 2010/11.
„O této sérii jsme slyšeli už mnohokrát. Do play off se dostat přímo toužíme,“ hlásí útočník Zach Benson.
Odhodlání byla z kabiny cítit už nejednou. Většinou před sezonou, jenže hráči brzy poznali, že to zase neklapne.
Koneckonců ani tentokrát to nevypadalo zrovna ideálně, Sabres z prvních 17 zápasů prohráli hned 12, zase leželi na dně. Hokejová veřejnost si na takovou bilanci u Buffala už za ta léta zvykla, experti jen konstatovali: „Letos to opět nevyjde.“
|
Hašek, jak ho neznáte. Buffalo připravuje dokument o brankářské legendě
V prosinci přišel zvrat. Odstartovala ho ubojovaná výhra v prodloužení na ledě Edmontonu. Ta zarazila sérii tří porážek a zahájila naopak vítěznou šňůru.
Deset výher v řadě, od tohoto momentu vyhrálo Buffalo 15 mačů ze 17.
Už před týdnem Ruff odvážně pronesl: „Vybojovali jsme si dobrou pozici, máme 48 bodů po 41 zápasech. A 96 bodů vám obvykle stačí na play off.“
Teď jich Sabres mají 56, další dva přidali v noci proti Montrealu (5:3). Ve Východní konferenci jim patří celkové šesté místo, pod sebe stačili třeba Boston, Washington, Toronto nebo obhájce z Floridy.
„Nic nechutná lépe než vítězství. Myslím, že jsem se hokejem v dosavadní kariéře ještě tolik nebavil. Máme to rozjeté opravdu dobře, kabina drží spolu. A věří tomu všichni,“ hlásil útočník Tage Thompson, jenž v noci smetl Canadiens hattrickem a dvěma asistencemi.
Sabres přidávají jednu výhru za druhou. Od Vánoc už osmou, víc jich má za tu dobu jen Tampa (devět).
Vzduch je v klubu najednou čistější na všech frontách. Pozitivní energii šíří nový generální manažer Jarmo Kekäläinen, usmívají se hráči, trenéři, také fanoušci, kteří najednou cítí naději.
|
Hertl vyrovnal v 60. minutě, Pastrňák jistil výhru. Špaček prožil debut v NHL
Po letech v přestavbě a trápení konečně mají důvod k radosti. I proto jich chodí do KeyBank Center zhruba o tisícovku víc než v uplynulé sezoně.
„V hale panuje skvělá atmosféra. To si kluci potřebují zažít, nakopne vás to,“ popisoval Ruff.
„Všechny to nadchne. Najednou se na zápas víc těšíte, když víte, že v aréně bude narváno a fanoušci budou šílet,“ pravil Benson.
Hokej si v současnosti v Buffalu zkrátka užívají. Věrní fandové si takové výsledky zaslouží. Čekali na ně opravdu dlouho a ačkoliv ještě nemohou slavit definitivně, vypadá to, že Sabres by mohli zase pomýšlet na lepší zítřky.