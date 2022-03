Hořký návrat do Buffala. Bučení? Konečně je něco slyšet, pousmál se Eichel

Úvod rozbruslení. Pokažená přihrávka. Nepřesná střela. Záběr na kostce. To je pouze výběr z momentů, během kterých diváci v KeyBank Center začínali zběsile bučet, pokud byl jejich aktérem Eichel.

Dvojka draftu z roku 2015 opustila Buffalo v listopadu, kdy si vyprosila výměnu do Vegas. Důvodem ale nebyly pouze dlouhodobě frustrující výsledky a slabá šance na výrazné zlepšení. Sabres nechtěli Eichelovi povolit riskantnější, avšak efektivnější verzi operace krční páteře, se kterou Golden Knights neměli problém.

Fanoušci Buffala brali Eichelovo chování jako zradu. Z kýženého zachránce, kapitána a lídra se stal psanec. Pan nechtěný.

Bylo zároveň komické a smutné sledovat několikaminutovou pasáž, během které běžel na kostce nad ledem děkovný vzkaz. Jakmile se Eichel objevil, fanoušci pískali. Jenže když pak začala malá holčička z neziskové organizace pro lidi s mentálními či vývojovými poruchami předčítat děkovný dopis, dav se utišil a trochu nesměle tleskal.

Když děvčátko řeč dokončilo, domácí příznivci opět sborově bučeli. Vlastně asi vůbec nejhorlivěji.

„Tak hlasitou arénu jsem tady nikdy ještě nezažil. Bylo k tomu třeba jenom vydržet sedm let a odejít, aby se do toho dostali,“ pronesl hořce Eichel. „Asi bučeli, protože by si přáli, abych tu pořád byl.“

Těžko odhadovat, jak vážně svou větu myslel. Že by mu fanoušci vstup do haly nejraději zakázali, muselo být jasné už od chvíle, kdy vkročil na led a podíval se do hlediště. „Díky za nic, Jacku!“ stálo na jednom transparentu. „Číslo 9, nejsem naštvaný, prostě jen hrozně zklamaný,“ křičelo z dalšího.

Buffalo si mohlo nakonec na rozdíl od Eichela užít utkání naplno. Zvítězilo 3:1, po gólu navíc vstřelili Peyton Krebs i Alex Tuch, což jsou hráči, kteří do klubu přišli právě výměnou za někdejšího kapitána Sabres.

„Těšil jsem se, až budu mít tenhle zápas za sebou. Bylo to náročné, emotivní. Rozhodně nic jednoduchého,“ přiznal Eichel, který odehrál necelých 18 minut a nebodoval.