ONLINE: Buffalo - New Jersey 0:1. Začíná NHL v Praze, Noesen trefil horní růžek

Celkově se jedná už o pátou tuzemskou zkušenost se soutěžními zápasy NHL. Šanci zahrát si netradiční klání v Praze dostali třeba Václav Prospal, Radim Vrbata, David Krejčí nebo Tomáš Hertl. Všichni si jí významně považovali. Stejně jako Palát.

ONLINE: Buffalo Sabres vs. New Jersey Devils První duel v rámci NHL Global Series sledujeme podrobně.

„Je to další ze splněných snů. Ať už to je Stanley Cup, zlatá medaile z mistrovství světa a teď tohle. Určitě na to budu po kariéře vzpomínat, nepovede se to každému,“ uvědomuje si třiatřicetiletý hokejista a staví nový zážitek hodně vysoko.

Jeho dva krajané z týmu soupeře – Kulich s Rouskem – nejsou zklamaní, už na trénincích se pohybovali v dresech náhradníků: „Je super být v Praze,“ líčil první jmenovaný. „Už ukázat klukům město byla paráda,“ dodával druhý. Zároveň ale oba doufají, že se třeba předvedou v sobotní odpolední odvetě.

Nyní nový kouč Lindy Ruff pro začátek sezony ukázal na jiné a je otázka, jak se bude chtít prezentovat.

NHL Global Series Čítá dohromady 42 zápasů hraných mimo Severní Ameriku, z nich sedm v Česku, všechny v pražské O 2 areně: 2008 NY Rangers – Tampa Bay Lightning 2:1, 2:1

2010 Boston Bruins – Phoenix Coyotes 2:5, 3:0

2019 Philadelphia Flyers – Chicago Blackhawks 4:3

2022 Nashville Predators – San Jose Sharks 4:1, 3:2

Buffalo totiž na play off čeká nejdéle ze všech zámořských celků, a to už třináct sezon. V mladém výběru se hodně čeká od ofenzivních tahounů Cozense s Thompsonem, v obraně vyčnívají jména jako Dahlin, Power nebo Byram. Tlak je ohromný.

Papírovým favoritem jsou navíc Devils, kterým se do hry vrací zraněný bek Hamilton. Kvůli potížím v brankovišti přivedli Švéda Markströma a také obránce Pesceho s Dillonem.

S produktivitou New Jersey znovu spoléhá hlavně na Jacka Hughese, Meiera, Bratta či Hischiera. A ohromně platný má být samozřejmě i dříč Palát.

V týmu pak působí také dva Slováci, mladý zadák Šimon Nemec a zkušený útočník Tomáš Tatar, který se vrací po roční odmlce. I on zmiňoval klišé, které hokejisté s oblibou opakují. Totiž, že start je důležitý.

Kterému z celků se v zaplněné pražské O 2 areně vyvede lépe? Sledujte online.