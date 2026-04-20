Šílenství v Buffalu: play off po 15 letech a snová otočka. Hala se třásla, smál se kouč

  12:12
Ať už jste se v noci na zápas dívali živě, ráno se podívali na sestřih nebo jste jen projeli sociální sítě, museli jste si všimnout, co pro hokejovou komunitu v Buffalu návrat do play off znamená. Pro fanoušky, hráče i celý klub. A když váš první zápas po 15 letech ve vyřazovacích bojích dopadne takto? Naprostá pohádka!
Příznivci Buffala vyhlíží sérii s Bostonem.

Příznivci Buffala vyhlíží sérii s Bostonem. | foto: Reuters

Fanoušci Buffala se těší na zápas play off.
Do KeyBank Center v Buffalu proudí davy fanoušků Sabres.
Hokejisté Buffala se radují z gólu do prázdné branky.
Někteří fandové Buffala dorazili na první zápas série s Bostonem v unikátních...
12 fotografií

Sabres zdolali Boston 4:3, těsný zápas se rozhodoval až na jeho konci, kdy KeyBank Center muselo dunit i zvenku.

Duel se pro domácí totiž zpočátku nevyvíjel dobře. Jako by bylo znát, že spoustu hráčů zažívá debut v play off, vždyť takových byste v sestavě Buffala našli hned jedenáct!

Boston trestal zaváhání, hlídal si výpady domácích, dlouho držel náskok. Ještě osm minut před koncem vedl po dvou asistencích Pastrňáka na góly Geekieho a Lindholma 2:0.

Pak se ale mnohé změnilo.

Zapříčinil to první gól Sabres, kdy Tage Thompson šikovně a rychle zasunul puk zpoza branky podél Swaymanovy tyčky.

Tage Thompson pomohl k výhře Buffala nad Bostonem v prvním zápase úvodního kola play off NHL třemi body.

„Diváci byli skvělý celou dobu, ale jakmile Tage skóroval, hala vybuchla nadšením. Fanoušci nám strašně pomohli,“ uznal zadák Mattias Samuelsson, pozdější hrdina utkání.

Nutno podotknout, že do prvního vstřeleného gólu fandové lehce zkoprněli. Původní euforii z návratu play off postupně střídala nervozita, nejistota a možná i obava z toho, že se očekávaný duel nevyvede tak, jak si věrní fanoušci přáli.

Však taky čekali na branku 52 minut, není divu, že se o výsledek strachovali.

Tři body Pastrňáka Bostonu nestačily, Dobeš vstoupil do play off vítězně

Ale co jim hokejisté Sabres dlouho nedopřáli, jim v posledních osmi minutách naplno vynahradili.

Lehce přes čtyři minuty před koncem přidal Thompson druhý gól a za necelou minutu později Samuelsson poslal domácí do vedení.

„V naši partu hodně věříme. Pak jsme se jen snažili s fanoušky vézt na momentu a vyšlo to krásně,“ těšilo střelce vítězného gólu.

„Bylo cítit, jak se hala otřásá!“ usmíval se po zápase trenér Buffala Lindy Ruff.

Fanoušci Buffala si užívají zápas play off NHL.

To Bruins vnímali tyto okamžiky zcela odlišně. Do té doby drželi utkání ve svých rukách, těžili ze zkušeností, vypracovali si důležitý náskok. Jenže pak během čtyř a půl minuty třikrát inkasovali a museli dotahovat.

„Bylo očividné, že se jim díky podpoře publika vrátil elán a zápas byl poté rozhodnutý,“ uznal kouč hostů Marco Sturm.

Burácení snad museli slyšet i kolemjdoucí. Ještě před koncem utkání fanoušci stáli, křičeli a mávali bílými hadříky, které vyfasovali od klubu. Každý z nich ho měl připravený na svém sedadle. Stálo na nich jednoduché heslo „We’re back“, neboli „Jsme zpátky“.

Každý fanoušek Buffala dostal speciální vlaječky ke startu play off.

Nad hlavami je mohli roztočit ještě jednou, minutu a dvanáct sekund před závěrečnou sirénou ujel Alex Tuch a do odkryté branky přidal čtvrtou branku.

A ačkoliv ještě snížil Pastrňák, radost už domácím příznivcům nesebral.

„Atmosféra byla neuvěřitelná, jsme rádi, že jsme fanouškům dali takovou třetí třetinu,“ přidal ještě Ruff.

Už když si Sabres na konci základní část zajistili postup do play off, mluvilo se o tom, jak ho celé Buffalo bude prožívat.

Příznivci Buffala vyhlíží sérii s Bostonem.
Fanoušci Buffala se těší na zápas play off.
Do KeyBank Center v Buffalu proudí davy fanoušků Sabres.
Hokejisté Buffala se radují z gólu do prázdné branky.
12 fotografií

Že by snad fanoušci po letech bídy a trápení ztratili zápal, který naposledy rozžhavili v roce 2011, kdy se Sabres loučili na dlouho s posledním play off v sedmém zápase prvního kola proti Philadelphii?

Nikoliv, natěšení fandové ukázali, že hokejem opět euforicky žijí.

„Byl to zážitek. Až budete někomu říkat, že tohle byl váš první zápas v play off, máte opravdu co vyprávět,“ říkal Ruff k debutantům v sestavě.

I s nimi, byť už o jeden zápas zkušenější, vyrazí Sabres do druhého klání série. Z úterý na středu se opět hraje v hlasitém KeyBank Center.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě

Fanoušci Litvínova během barážového klání s Jihlavou.

V nohách má už tisíc hokejových mil – tři světové šampionáty, přes pět set startů v extralize, boje v Lize mistrů nebo na Spenglerově poháru. Přesto s obráncem Michalem Moravčíkem z Litvínova vstup...

20. dubna 2026  11:54

Faktor Will: klíč k titulu. Brankář Pardubic zahání pověst smolaře. Jak? Životní formou

Momentka z extraligového finále Pardubice - Třinec

Rozhodčí píská, zastavuje hru a ochozy v aréně hřmějí: „Will-da, Will-da, Will-da!“ Letos snad víc než kdy jindy. Ovace patří brankáři Romanu Willovi, zaslouženě, v hokejových Pardubicích chytá...

20. dubna 2026  10:05

Tři body Pastrňáka Bostonu nestačily, Dobeš vstoupil do play off vítězně

Ukko-Pekka Luukkonen se snaží uchránit bránu před dotírajícím se Davidem...

Hokejový útočník David Pastrňák se třemi body (1+2) nechyběl u žádné z brankových akcí Bostonu, výhru 4:3 však díky čtyřgólové sérii ze třetí třetiny slavilo domácí Buffalo. Zazářil slovenský forvard...

20. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:08

Cítit se komfortně, to by byla sebevražda, říká Sedlák. Konflikty? Spíš pro novináře

Pardubický útočník Lukáš Sedlák

Závěr okořenil ostrý pěstní souboj domácího Patrika Poulíčka s Petrem Sikorou. Během úklidu kaluže krve z ledové plochy už se však Pardubice mohly ve druhém finále hokejové extraligy těšit z výhry...

19. dubna 2026  22:20

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

19. dubna 2026  21:17

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.

Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...

19. dubna 2026  21:10

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

19. dubna 2026  19:55,  aktualizováno  20:21

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

19. dubna 2026  19:16

Téměř tisíc prázdných míst. Pardubice uznaly chyby, lístky na finále ale nezlevní

Pardubická radost po gólu Spartě ve semifinále play off.

Nešlo to přehlédnout. Ať už přímo na stadionu, nebo u televizních obrazovek. Na zápasech základní části prázdné sedačky nijak zvlášť velkou pozornost nevzbudí, ale na finále? Při vyvrcholení...

19. dubna 2026  16:18

Karlovy Vary se po bronzové sezoně loučí s pěticí hráčů i asistentem Moravcem

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Bronzový tým extraligy Karlovy Vary po sezoně opouští asistent trenéra David Moravec a pět hokejistů. Olympijský vítěz z Nagana Moravec přišel do klubu před dvěma lety s hlavním koučem Pavlem...

19. dubna 2026  14:29

Patera zavřel branku Abbotsfordu a vychytal své první čisté konto sezony v AHL

Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

Český hokejový brankář Jiří Patera udržel poprvé v sezoně v nižší AHL čisté konto. V sobotu pomohl 25 úspěšnými zákroky k vítězství Abbotsfordu na ledě Ontaria 2:0 a byl vyhlášen první hvězdou...

19. dubna 2026  12:20

Obránce Kindl slaví další titul v Evropě, vyhrál francouzskou ligu s Bordeaux

Obránce Jakub Kindl v dresu Bordeaux

Hokejový obránce Jakub Kindl slaví zisk titulu ve Francii s Bordeaux. Jeho tým vyhrál v sobotu večer páté finálové utkání na ledě Grenoble 5:2 a ovládl sérii 4:1. Bordeaux se dočkalo premiérového...

19. dubna 2026  12:03

