Buffalo otočilo v Montrealu a vynutilo si rozhodující sedmý zápas, Dobeš střídal

Hokejisté Buffala ve 2. kole play off NHL vyhráli na ledě Montrealu 8:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas série. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo českému brankáři Jakubu Dobešovi, který v brance domácích inkasoval šest branek z 33 střel.
Útočník Buffala Konsta Helenius překonává brankáře Montrealu Jakuba Dobeše. | foto: AP

Český gólman inkasoval už po 33 sekundách, kdy ho překonal právě Dahlin a poslal Buffalo do brzkého vedení. Canadiens ale během deseti minut otočili na 3:1 a vyhnali z branky gólmana hostů Alexe Lyona.

Sabres střídání v brankovišti probudilo. Ve 14. minutě zásluhou Jasona Zuckera snížili a ve druhé dvacetiminutovce třemi góly otočili skóre zápasu na svou stranu. V čase 49:58 zvýšil svým druhým gólem v zápase na 6:3 Jack Quinn a jeho přesný zásah odnesl brankář Dobeš, který přenechal místo Jacobu Fowlerovi.

Montreal více než sedm minut před koncem zkusil štěstí v šesti, ani tento risk ale Canadiens nevyšel. Do prázdné branky se trefil Tage Thompson a v závěru ještě využil přesilovou hru Zach Metsa, který uzavřel skóre na konečných 8:3.

Sérii rozhodne sedmý zápas, který je v Buffalu na programu v noci z pondělí na úterý SELČ.

NHL
17. 5. 2026 2:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 3:8 (3:2, 0:3, 0:3)
Góly:
01:40 A. Xhekaj (J. Evans)
08:12 Děmidov (L. Hutson, Caufield)
10:14 J. Evans (Matheson)
Góly:
00:32 Dahlin (Samuelsson, Benson)
13:56 Zucker (Norris, Quinn)
21:00 Benson (T. Thompson, Norris)
30:54 Quinn (Dahlin, T. Thompson)
32:59 K. Helenius (Zucker, Dahlin)
49:58 Quinn (T. Thompson, Dahlin)
54:12 T. Thompson
57:49 Metsa (McLeod, Dahlin)
Sestavy:
Dobeš (50. J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.
Sestavy:
Lyon (11. Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, Metsa – Tuch, T. Thompson, Krebs – Doan, Norris, Benson – Quinn, K. Helenius, Zucker – Malenstyn, McLeod, Greenway.

Rozhodčí: Charron, Dwyer – Cherrey, Marquis

Počet diváků: 20962

Stav série: 3:3

Výsledky

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

Gólman Horák: Celý život fandím Čechům a já je teď porazím. Snad mi nezapálí auto!

Slovinští hokejisté slaví s brankářem Lukášem Horákem vítězství nad Českem v...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Byla to pro něj unikátní záležitost. Na mistrovství světa nastoupit v brance soupeře proti Čechům, jeho krajanům? „Snažil jsem se na to nemyslet, ale od začátku na mě dýchly české písničky dýdžeje!“...

Sporný moment v závěru. Rulík viděl jasný faul, Galvas hlásil: Na sudí to nesvádějme

Český obránce Tomáš Galvas v akci v utkání proti Slovinsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Hráči sklopili hlavy, diváci bučeli a naštvaně rozhazovali rukama. Částečně kvůli historickému nezdaru, částečně kvůli momentu, který v prodloužení předcházel vítězné slovinské trefě. Měli rozhodčí...

17. května 2026

Gól na 2:2? Ani to nechci řešit... Sedlák po prohře se Slovinci: Zavinili jsme si ji sami

Český útočník Lukáš Sedlák napadá rozehrávku Blaže Gregorce ze Slovinska.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Národní tým měl herní převahu, soupeře jasně přestřílel. Ale že by měl obrovský počet vyložených šancí? To zase ne. Prohra s outsiderem ze Slovinska 2:3 v prodloužení je obrovským zklamáním. „Málo...

16. května 2026  23:47

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

16. května 2026  23:11,  aktualizováno  23:42

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

16. května 2026  7:55,  aktualizováno  23:11

Švýcaři na MS zvítězili podruhé, šest bodů mají i Finové. Rakousko si zastřílelo

Švýcarští hokejisté se radují z gólu Damiena Riata v utkání proti Lotyšsku.

Sobotní program skupiny A v Curychu nabídl tři zápasy hokejového mistrovství světa. A vítězili favorité. Nejprve padla Velká Británie s Rakouskem 2:5, poté Finové porazili 4:1 outsidera z Maďarska a...

16. května 2026  22:39,  aktualizováno  23:03

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

16. května 2026  22:45

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

16. května 2026  22:43

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

16. května 2026  22:41

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Slovinsku ve skupině na MS

Český útočník Lukáš Sedlák střílí gól v utkání proti Slovinsku

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve druhém zápase na MS 2026 proti Slovinsku. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

16. května 2026  22:38

Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2026 proti Slovinsku

Logo portálu iDNES.cz

Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

vydáno 16. května 2026

