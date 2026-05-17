Buffalo otočilo v Montrealu a vynutilo si rozhodující sedmý zápas, Dobeš střídal

Český gólman inkasoval už po 33 sekundách, kdy ho překonal právě Dahlin a poslal Buffalo do brzkého vedení. Canadiens ale během deseti minut otočili na 3:1 a vyhnali z branky gólmana hostů Alexe Lyona.
Sabres střídání v brankovišti probudilo. Ve 14. minutě zásluhou Jasona Zuckera snížili a ve druhé dvacetiminutovce třemi góly otočili skóre zápasu na svou stranu. V čase 49:58 zvýšil svým druhým gólem v zápase na 6:3 Jack Quinn a jeho přesný zásah odnesl brankář Dobeš, který přenechal místo Jacobu Fowlerovi.
Montreal více než sedm minut před koncem zkusil štěstí v šesti, ani tento risk ale Canadiens nevyšel. Do prázdné branky se trefil Tage Thompson a v závěru ještě využil přesilovou hru Zach Metsa, který uzavřel skóre na konečných 8:3.
Sérii rozhodne sedmý zápas, který je v Buffalu na programu v noci z pondělí na úterý SELČ.
01:40 A. Xhekaj (J. Evans)
08:12 Děmidov (L. Hutson, Caufield)
10:14 J. Evans (Matheson)
00:32 Dahlin (Samuelsson, Benson)
13:56 Zucker (Norris, Quinn)
21:00 Benson (T. Thompson, Norris)
30:54 Quinn (Dahlin, T. Thompson)
32:59 K. Helenius (Zucker, Dahlin)
49:58 Quinn (T. Thompson, Dahlin)
54:12 T. Thompson
57:49 Metsa (McLeod, Dahlin)
Dobeš (50. J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.
Lyon (11. Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, Metsa – Tuch, T. Thompson, Krebs – Doan, Norris, Benson – Quinn, K. Helenius, Zucker – Malenstyn, McLeod, Greenway.
Rozhodčí: Charron, Dwyer – Cherrey, Marquis
Počet diváků: 20962
Stav série: 3:3