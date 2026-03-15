Dost bylo utrpení. Skončí v NHL černé série? Ani prokletý tým už není pro smích

Ano, čtete správně. Blíží se konec jedné černé, tolikrát dokola omílané, až neuvěřitelné série. Pokud Sabres totálně nezkolabují, po dlouhých čtrnácti letech si zajistí účast v bojích o Stanley Cup.
Zajímavě nakročeno mají také celky, které se v pořadí smutných čekatelů drží na druhé a třetí příčce. Detroit může postoupit po devíti letech, Anaheim po sedmi.
Ale začněme Buffalem, tvůrci jednoho z nejpoutavějších příběhů aktuální sezony. Organizací, kde hráči nechtěli zůstávat a o níž se ještě nedávno hovořilo jako o mizerně řízené, toxické a prokleté.
Město touží po zázraku, nechává se pobláznit hokejem. Ubylo zápasů o ničem, pryč jsou doby, kdy vás při sledování televize praštily do očí poloprázdné tribuny.