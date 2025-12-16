V nedávné minulosti jim ze sumy uvedené ve smlouvách a veřejně dostupných statistikách nemile ukusovaly povinné odvody do záložního fondu zvaného escrow.
Z předběžných srážek ve výši okolo deseti procent se dorovnávalo domluvené dělení balíku utrženého od televizních společností, fanoušků i sponzorů. Půlka pro majitele klubů, půlka pro hráče.
Pakliže účetní uzávěrka vyšla lépe, než se očekávalo, vracelo se hokejistům z „escrow“ víc peněz. A naopak. Několik let po sobě každopádně přicházeli o určitý zlomek ze sumy garantované v kontraktu.
Proslulý hráčský agent dlouhodobě kritizuje šéfa NHL, že odírá hokejisty a brzdí rozlet soutěže.