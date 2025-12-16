Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Éra míru a hojnosti. NHL po krizi jen kvete, hráče dokonce čekají zvláštní prémie

Premium

Diváci v Madison Square Garden sledují utkání New York Rangers s Coloradem. | foto: Kenneth Richmond / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Karel Knap
  12:00
Při covidové pandemii nejslavnější hokejová liga strádala, z krize se však NHL otřepala a v poslední době láme hospodářské rekordy. Její příjmy se v sezoně 2025/26 přiblíží částce sedmi miliard dolarů, hodnoty klubů letí vzhůru a hráči ke svým gážím nejspíš obdrží příplatky.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V nedávné minulosti jim ze sumy uvedené ve smlouvách a veřejně dostupných statistikách nemile ukusovaly povinné odvody do záložního fondu zvaného escrow.

Z předběžných srážek ve výši okolo deseti procent se dorovnávalo domluvené dělení balíku utrženého od televizních společností, fanoušků i sponzorů. Půlka pro majitele klubů, půlka pro hráče.

Pakliže účetní uzávěrka vyšla lépe, než se očekávalo, vracelo se hokejistům z „escrow“ víc peněz. A naopak. Několik let po sobě každopádně přicházeli o určitý zlomek ze sumy garantované v kontraktu.

Proslulý hráčský agent dlouhodobě kritizuje šéfa NHL, že odírá hokejisty a brzdí rozlet soutěže.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Kuopio vs. BrynäsHokej - - 16. 12. 2025:Kuopio vs. Brynäs //www.idnes.cz/sport
16. 12. 17:30
  • 2.20
  • 4.72
  • 2.43
Ilves vs. LuleaHokej - - 16. 12. 2025:Ilves vs. Lulea //www.idnes.cz/sport
16. 12. 17:30
  • 2.18
  • 5.68
  • 2.25
Frölunda vs. IngolstadtHokej - - 16. 12. 2025:Frölunda vs. Ingolstadt //www.idnes.cz/sport
16. 12. 18:00
  • 1.30
  • 7.03
  • 6.04
Zug vs. RaumaHokej - - 16. 12. 2025:Zug vs. Rauma //www.idnes.cz/sport
16. 12. 19:45
  • 1.80
  • 5.00
  • 3.10
Columbus vs. AnaheimHokej - - 17. 12. 2025:Columbus vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
17. 12. 01:00
  • 2.16
  • 4.09
  • 2.83
NY Rangers vs. VancouverHokej - - 17. 12. 2025:NY Rangers vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
17. 12. 01:00
  • 2.24
  • 3.92
  • 2.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Éra míru a hojnosti. NHL po krizi jen kvete, hráče dokonce čekají zvláštní prémie

Premium
Diváci v Madison Square Garden sledují utkání New York Rangers s Coloradem.

Při covidové pandemii nejslavnější hokejová liga strádala, z krize se však NHL otřepala a v poslední době láme hospodářské rekordy. Její příjmy se v sezoně 2025/26 přiblíží částce sedmi miliard...

16. prosince 2025

V Plzni máme všechno. Zadák z Charkova Merežko doma mluví rusky i ukrajinsky

Plzeňský obránce Igor Merežko

Téměř dvoumetrový řízný bek hokejové Plzně Igor Merežko patří k železným mužům sestavy trenéra Jandače. Po svém loňském příchodu na západ Čech vynechal pouze jediné extraligové utkání. „Upřímně,...

16. prosince 2025  11:14

Dostál se radoval na ledě Rangers, Faksa asistoval. Zářil slovenský nováček

Brankář Lukáš Dostál zastavuje střelu Rangers.

Hokejový brankář Lukáš Dostál se ve svém druhém startu po návratu z marodky dočkal výhry, když 26 zákroky podpořil triumf Anaheimu 4:1 na ledě Rangers. Stejným poměrem uspěl i Dallas nad Los Angeles...

16. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  8:31

Byl v takovém šoku, až zapomněl výstroj. Jedna z tváří NHL už ale válí za nový tým

Quinn Hughes a David Pastrňák se otáčí směrem ke kotouči.

„Vítej v Minnesotě!“ zakřičel komentátor. Quinn Hughes si najel z druhé vlny, převzal kotouč a z mezikruží vypálil. Trefil místo mezi nohama gólmana Swaymana, odkud se puk přece jen dokutálel za...

15. prosince 2025  18:22

Trenér Montrealu prožíval hrozivé chvíle, měl syna u střelby na americké univerzitě

Martin. St. Louis stojí na lavičce Montrealu.

Ačkoliv jeho svěřenci zdolali Edmonton, sám na tiskové konferenci příliš radosti nerozdával. Krátce poté, co montrealský trenér Martin St. Louis usedl na židli, totiž vyjadřoval upřímnou soustrast...

15. prosince 2025  16:32

Zemřel mistr světa Horešovský, členovi Síně slávy českého hokeje bylo 79 let

Josef Horešovský v roce 2021.

Zemřel hokejový obránce a mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský. O úmrtí dvojnásobného medailisty z olympijských her a člena Síně slávy českého hokeje informoval web Sparty Praha, kde Horešovský...

15. prosince 2025  13:27

Dobeš zastavil hvězdy a uklidnil Montreal. Neposlouchám vás, vzkázal novinářům

Brankář Jakub Dobeš posílá kotouč o mantinel.

Šest minut uběhlo a bylo zle. Faulující Montreal se proti silné přesilovkové formaci Edmontonu v čele s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem postavil na plné dvě minuty jen ve třech hráčích....

15. prosince 2025  12:47

Vejmelka s Dobešem v NHL slavili výhry, Vladař pomohl zákroky k bodu

Jakub Dobeš čelí Connoru McDavidovi.

V nedělních zápasech hokejové NHL se představila trojice českých gólmanů. Jakub Dobeš byl s 27 zákroky zvolen první hvězdou u výhry Montrealu 4:1 nad Edmontonem, Karel Vejmelka s Utahem slavil...

15. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:18

Evropské možnosti si ozkoušel, nyní Rulík vyráží do Ameriky. Kdo je ve hře?

Porada českých hokejistů v utkání proti Finsku.

Filip Chlapík odjížděl ze Švýcarských her se dvěma góly a asistencí, jeho sparťanský parťák Michael Špaček se stejným počtem bodů, jen v prohozeném gardu. Dařilo se Romanu Červenkovi a prosadili se i...

15. prosince 2025  6:35

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace má za sebou poslední zkoušku před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry zakončila na druhém místě. Po dvou vydřených výhrách s Finskem a Švýcarskem zakončila turnaj debaklem...

14. prosince 2025  19:11

Finové zdolali na závěr Švýcarských her domácí výběr, rozhodl Puljujärvi

Saku Mäenalanen v souboji o puk s Dariem Simionem.

Finové porazili v závěrečném utkání Švýcarských her v Curychu domácí reprezentaci 4:3 v prodloužení. Seveřané na druhém turnaji Euro Hockey Tour v sezoně poprvé bodovali a skončili třetí, úřadující...

14. prosince 2025  19:05

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

14. prosince 2025  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.