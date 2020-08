Švanda v bublinách. NHL v prazvláštní době dokáže být docela vtipná

Obvykle mají asistentky Angela Wallinová a Francesca Ranieriová na starosti produkci a obsah akcí, které pořádá National Hockey League. Občas ovšem dostanou vyloženě nevšední úkol.

Třeba při zápase Edmonton - Chicago v předkole Stanley Cupu seběhly po schodech haly Rogers Place a jaly se házet na kluziště čepice, aby ocenily hattrick domácí modly Connora McDavida.

„V prázdné aréně nás to překvapilo,“ prohlásil Dave Tippett, kouč Oilers. „Nevím, odkud se vzaly.“



Jindy by při podobné příležitosti v play off v aréně propukl řinčivý jásot a na led by pršely stovky kšiltovek. Jenže NHL se letos před koronavirem skryla do dvou bublin v Edmontonu a Torontu, a tak postrádá běžnou kulisu.

Liga s pozoruhodnou vynalézavostí zkouší truchlivou skutečnost opentlit legračními drobnůstkami.

„Dámy a pánové, toto utkání sleduje NULA diváků,“ zní například kanadskými arénami tradiční hlášení s netradičním údajem.

Jindy se na obřích obrazovkách pod stropem objevil děkovný nápis: „Thank you, fans!“ Načež kamera podle scénáře zabrala čtyři velké větráky (anglicky fans, stejně jako fanoušci) umístěné na sedačkách v hledišti.

NHL @NHL Thank you... to all the fans in the stands today! #StanleyCup Round Robin https://t.co/eZBSw6KegO oblíbit odpovědět

Při partii Las Vegas - St. Louis zase NHL varovala neexistující obecenstvo: „Vlna je při dnešním utkání přísně zakázána.“

NHL @NHL No need to get off your couch. #StanleyCup https://t.co/R9h9Sa7s5M oblíbit odpovědět

Místo přání šťastné cesty ze stadionu domů jsou přihlížející upozorňováni: „Po skončení zápasu, prosím, bezpečně opusťte svůj gauč.“

Když se v Torontu povážlivě protahoval mač Tampy s Columbusem, organizátoři na kostku umístili vzkaz: „Omlouváme se, jestli jste měli na tento večer jiné plány.“

A když střetnutí dospělo do čtvrtého prodloužení, využili výjimečné příležitosti a vyzvali k „protažení v sedmém dějství“, čímž v pusté budově nápaditě připomněli zámořskou baseballovou tradici „the seventh-inning stretch“.

Publikum se při delší přestávce v polovině sedmé směny za hudebního doprovodu (Take Me Out To The Ball Game nebo God Bless America) hromadně vydává na procházku - často ke stánkům s alkoholem, ve kterých se blíží zavírací doba.

Většina hokejových příznivců mohla vyrazit leda k ledničce. Ale někteří tak aspoň učinili s pobaveným úsměvem na tvářích.

Ne, nejsou to pro NHL (ani pro jiné soutěže, sporty či kulturu) radostné časy. Bez aplausu i naštvaných reakcí z ochozů ztrácejí zápasy kouzlo. Některé chvilky jsou skličující i humorné zároveň.

Jako třeba pohled na bostonského útočníka Brada Marchanda sveřepě se držícího rituálu, během něhož při rozbruslení rozdává dětem za hrazením kotouče jako suvenýry. Nyní je jako obvykle nabírá na čepel, letí přes hranu tvrzeného skla, jenže padají na obří plachty, které zakrývají neobsazená místa.

Marchandovy dárky nikoho nepotěší. Stejně jako další vystřelené puky jen kazí výzdobu a zaměstnávají chlapíky, jako je třeba Anthony Jusino v torontské Scotiabank Areně, kteří kmitají po tribunách a sbírají je z přehozů bazénovými síťkami nasazenými na dlouhých tyčích.

Pořadatelé historického experimentu v bublinách řeší řadu neočekávaných problémů za plného provozu. Ať jde o pořízení nástrojů na lovení kotoučů, nebo o zajištění čepicové oslavy hattricku.

„Na začátku nám v hlavách bublal milion myšlenek, co všechno můžeme podniknout, až jsme na kšiltovky úplně zapomněli,“ řekl jeden ze šéfů organizátorů Steve Mayer. „Když se Andrej Svečnikov z Caroliny třikrát trefil proti Rangers, překvapil nás. Od té chvíle už jsme ale na tuhle situaci připraveni.“

Pro hospodaření NHL znamenají zisky z nouzového dokončení sezony klíčovou vzpruhu. Celkově stále tratí povážlivě (stamiliony dolarů), ne však vyloženě kolosálně (přes miliardu).

Za podivných okolností se liga snaží dál bavit, vynalézat nové způsoby, ctít některé staré zvyky. Neváhá si přitom udělat legraci ani z nejvyššího bosse. Pakliže se tedy potvrdí zpráva ESPN, podle níž si NHL na předání Stanley Cupu připravila specialitku.

Než kapitán vítězů vzepře pohár, jako vždy krátce promluví komisař Gary Bettman, přičemž ho z reproduktorů doprovodí předem nahrané bučení davu. Jako vždy. Tradice se mají dodržovat, ne? I v bublině.